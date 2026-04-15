Análise: Vasco enfrentou 'eliminação' desde antes do início do NBB

O destino do Vasco da Gama foi enfim selado com a derrota para o Flamengo nesta terça-feira (14). Três temporadas após seu retorno à elite do basquete brasileiro, o Cruzmaltino se tornou o primeiro clube a ser rebaixado do Novo Basquete Brasil (NBB). Embora a esperança tenha se mantido firme até o final, a campanha do time começou com o pé esquerdo antes mesmo do início da temporada.

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Baixa de peso no elenco

O jogo da eliminação do Vasco para o Minas, nas quartas da última temporada, ficou marcado por um adeus um tanto quanto especial. O fim da última campanha do Cruzmaltino nos playoffs do NBB foi também o início da aposentadoria de Marquinhos Vieira, aos 40 anos. Mesmo em seu 23º ano de carreira, o ala esteve no topo nas médias de pontos, além de figurar no top-3 de todas as principais estatísticas do elenco.

Na verdade, desde a volta para a liga nacional, foi Marquinhos o principal responsável por colocar o time no caminho das vitórias. A liderança do astro guiou o poder ofensivo do Vasco em duas campanhas até os playoffs.

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Vasco quase nem estreou no NBB

Com dificuldades para finalizar a inscrição, o Vasco precisou de um aumento do prazo para acertar todas as pendências antes do início da temporada. Segundo apuração exclusiva do Lance!, o presidente Pedrinho assumiu as rédeas da negociação diretamente com Rodrigo Montoro, presidente da Liga Nacional de Basquete (LNB).

Com o "sim" da liga, Pedrinho tinha a missão de organizar e anular a alta dívida que o clube havia feito com o elenco da última temporada, além de entregar um plano financeiro que possibilitasse a inscrição do time no NBB. A alternativa certeira veio por meio dos patrocinadores do futebol.

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A solução foi então alinhada com os atuais parceiros, que concordaram em aumentar o percentual destinado ao clube carioca. As novas receitas, assim, foram destinadas diretamente para o projeto de basquete, sem que o futebol sofresse prejuízos.

Vasco encerrou sequência de sete jogos sem vencer no NBB (Foto: Maurício Almeida/ Vasco)

Início difícil e mudança de técnico

Em janeiro de 2026, já era possível afirmar que o Vasco estaria lutando para se salvar do rebaixamento até as últimas rodadas. A equipe, na época, tinha apenas três vitórias em 23 jogos disputados sob o comando de Léo Figueiró. Para mexer ainda mais com a emoção dos torcedores, o técnico decidiu deixar o projeto para assumir, com exclusividade, um cargo na Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Léo passou dois anos e meio à frente do basquete do clube. Nas temporadas 23/24 e 24/25, o treinador levou o Cruzmaltino à disputa de duas Copas Super 8, que contempla os oito primeiros colocados do primeiro turno do NBB, e garantiu o time no Campeonato Sul-Americano em duas oportunidades. O desempenho abaixo na atual edição, no entanto, pressionou a equipe para que mudanças fossem feitas.

Pouco tempo após o anúncio da saída de Figueiró, que se despediu do clube de forma amistosa, a diretoria cruzmaltina agiu rápido e colocou Cássio Santos como treinador principal para a sequência do NBB. Antes, ele era auxiliar técnico de Léo.

Esperança é a última que morre

estreia do Vasco, após a mudança de comando, ficou marcada pela impressionante vitória de virada sobre o Pato Basquete, no início de fevereiro. Com isso, a expectativa por uma virada de chave na temporada aumentou. O que aconteceu, no entanto, foi mais uma longa sequência de derrotas – e apenas outro triunfo, contra o Osasco em março.

Ainda assim, a atuação decepcionante de outros clubes manteve viva a esperança de que uma reviravolta pudesse acontecer. Por ironia do destino, a oportunidade de ser o "algoz final" do Vasco ficou justamente com seu maior rival: o Flamengo. O triunfo rubro-negro, então, resultou na eliminação de qualquer possibilidade de reação nas rodadas finais e decretou matematicamente o rebaixamento do time vascaíno no NBB.

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