No dia do adeus a Oscar, Flamengo perde para o Boca na semifinal da BCLA

O Flamengo entrou de luto em quadra, nesta sexta-feira, no Ginásio das Obras, na Argentina, pela semifinal da Basketball Champions League Americas (BCLA). Afinal, horas antes, o maior ídolo do basquete do país e da modalidade no clube faleceu, aos 68 anos, Oscar Schimdt. Ainda assim, o time rubro-negro foi dominado pelo Boca Juniors, que venceu por 81 a 58.

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Com a derrota, o elenco brasileiro, que pretendia homenagear o eterno ídolo Oscar, caso vencesse, vai disputar, no sábado, às 16h40 (de Brasília), o bronze contra o Nacional (URU), no mesmo local. Já o título do torneio será decidido entre Boca e Franca.

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Como não poderia deixar de ser, Oscar, o 'Mão Santa', foi homenageado por outros clubes do Brasil e do exterior. A precoce despedida a esse que foi um dos maiores esportistas de todos os tempos gerou comoção não só no Brasil.

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Oscar vestiu a camisa do Flamengo de 1999 a 2003, tendo sido campeão carioca no seu ano de estreia pelo clube e, também, em 2002. Foi pelo Rubro-Negro que o ídolo do esporte se tornou o maior pontuador da história da modalidade.

Olivinha homenageia o amigo Oscar

Ex-companheiro de Oscar no Flamengo, Olivinha foi um dos muitos que se manifestaram sobre o adeus ao ídolo. Para ele, a convivência com o 'Mão Santa' representou a realização de um sonho de infância. O "Deus da Raça" classificou o companheiro de elenco como um professor e ressaltou que as lições absorvidas na época acompanharam toda a sua trajetória no esporte profissional. O ex-atleta expressou profunda tristeza com a perda do amigo e direcionou mensagens de conforto aos familiares.

— O Oscar foi um ídolo para mim, um dos primeiros jogadores em que eu me espelhei, que eu sempre observei dentro da quadra e achava ele o máximo. Eu tive a honra e o privilégio de ter jogado com ele no Flamengo, e ter sido campeão ao lado do meu ídolo de infância foi uma realização — declarou Olivinha.