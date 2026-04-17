Homenagem de Tadeu no BBB a Oscar Schmidt viraliza: 'Gigante'

A edição desta sexta-feira (17) do Big Brother Brasil 26 foi marcada por um dos momentos mais emocionantes da temporada. Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt abriu o programa com uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt, que morreu aos 68 anos após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

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➡️ Clubes prestam homenagem a Oscar Schmidt

Logo na abertura, Tadeu apareceu visivelmente abalado e explicou ao público por que decidiu manter o compromisso profissional mesmo diante da perda. Em um discurso sincero, ele destacou a influência do irmão em sua vida e carreira, ressaltando o exemplo de dedicação deixado pelo ex-atleta.

— Hoje é um dia difícil. Hoje nós demos adeus ao meu irmão Oscar. Mas eu fiz questão de estar aqui. Sabe por quê? Porque o meu irmão, o meu maior ídolo, sempre foi a minha maior referência em tudo", iniciou — afirmou.

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➡️ As conquistas, a vida e a luta de Oscar Schmidt, ídolo do basquete mundial

O apresentador também relembrou a postura de Oscar dentro das quadras, conhecida por sua entrega total ao esporte, o que inspirou sua decisão de seguir trabalhando.

— Principalmente no que diz respeito ao amor à profissão. Ele foi o maior do mundo nesse quesito. Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão, nunca desfalcou a equipe nem com a mão quebrada, sobretudo em dia de jogo importante. Por isso eu fiz questão de estar aqui hoje — continuou.

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Em um dos trechos mais comoventes, Tadeu pediu compreensão ao público caso fosse tomado pela emoção durante o programa e afirmou que sua presença era, acima de tudo, uma forma de homenagear o irmão.

— Peço desculpas se eu não tiver aquela energia de sempre, mas estou aqui para dar o meu melhor. É uma homenagem a você, meu irmão — completou.

Confira o vídeo:

Nas redes sociais, internautas se emocionaram com o discurso do apresentador e a força mostrada ao conseguir estar presente no programa.

Veja a repercussão:

Gráfico mostra feitos da carreira de Oscar Schmidt (Reprodução)

A morte de Oscar Schmidt foi confirmada na tarde desta sexta-feira, em Santana do Parnaíba, São Paulo. Ídolo do basquete brasileiro e conhecido como "Mão Santa", ele construiu uma carreira histórica, sendo referência mundial no esporte e símbolo de dedicação à Seleção Brasileira de Basquete.