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Corpo de Oscar Schmidt, já cremado, foi vestido com a camisa da seleção

Informação foi divulgada, em primeira mão, pela TV Globo

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/04/2026
22:35
Atualizado há 39 minutos
Oscar Schmidt é o maior nome do basquete brasileiro (Foto: Divulgação/FIBA)
imagem cameraOscar Schmidt é o maior nome do basquete brasileiro (Foto: Divulgação/FIBA)
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Maior ídolo da história do basquete brasileiro, Oscar Schmidt faleceu nesta sexta-feira, aos 68 anos. De acordo com a TV Globo, a pedido da família, o corpo do ex-cestinha foi vestido com a camisa da seleção brasileira e já foi cremado.

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Diversos clubes e personalidades do Brasil e do exterior lamentaram a morte do ídolo do basquete brasileiro e internacional. Antes das semifinais da Superliga Feminina de vôlei, por exemplo, foi prestado um minuto de silêncio em homenagem à memória de Oscar. Foi assim no duelo entre Osasco e Minas e, também, entre Sesc Flamengo e Praia Clube.

Tadeu, irmão de Oscar, fala do luto

O apresentador Tadeu Schmidt se pronunciou nas redes sociais na noite desta sexta-feira (17) sobre a decisão de comandar, ao vivo, a edição do Big Brother Brasil 26, horas após a confirmação da morte do irmão, Oscar Schmidt, aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

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Em vídeo publicado, Tadeu agradeceu o carinho do público e explicou por que optou por seguir com o compromisso profissional mesmo diante do luto.

— Eu queria agradecer a quantidade de carinho que vocês mandaram para a nossa família por causa da morte do Oscar. Muito obrigado mesmo — iniciou.

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O apresentador também comentou a preocupação dos fãs sobre sua participação à frente do programa. Segundo ele, a decisão foi influenciada diretamente pelo exemplo deixado pelo irmão, considerado sua maior referência de vida.

— Ele é disparado o meu maior ídolo. Tudo que eu fiz na vida, eu sempre pensei: como é que o Oscar faria isso? — afirmou.

Gráfico mostra feitos da carreira de Oscar Schmidt (Reprodução)
Gráfico mostra feitos da carreira de Oscar Schmidt (Reprodução)

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