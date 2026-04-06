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NBB: liderança, vagas nos playoffs e rebaixamento estão em disputa na reta final

A 36 jogos do fim da temporada regular, times vão para o tudo ou nada em busca de seus objetivos

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/04/2026
07:45
Franca em vitória sobre o União Corinthians na terceira rodada do NBB 2025/26 (Foto: Marcos Limonti / SFB)
imagem cameraAtual tetracampeão do NBB, Franca busca manter o primeiro lugar na fase classificatória (Foto: Marcos Limonti/SFB)
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Conforme a temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) se encaminha para o fim, os torcedores certamente já aguardam pelo início dos playoffs com ansiedade. Porém, com 36 jogos a serem disputados - 18 por rodada -, ainda há emoções reservadas para as duas últimas semanas antes das oitavas de final, como a definição do líder, do chaveamento, dos últimos classificados e dos rebaixados.

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Caça ao líder

Betinho (26) e Pacheco (2), do Pinheiros, recebem as orientações do técnico Gustavo de Conti (Foto: Divulgação/NBB)
Betinho (26) e Pacheco (2), do Pinheiros, recebem as orientações do técnico Gustavo de Conti (Foto: Divulgação/NBB)

Matematicamente, seis equipes têm condições de encerrar a fase classificatória do NBB no topo. Atualmente, quem ocupa o lugar mais alto da tabela é o Franca com 82,4% de aproveitamento das vitórias, seguido por Pinheiros (80,6%), Minas (76,5%), Brasília (74,3%), Flamengo (73,5%) e Corinthians (70,6%).

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Posições no top 8 em jogo

Corinthians e Mogi fizeram uma partida equilibrada pelo NBB (Divulgação)
Corinthians e Mogi fizeram uma partida equilibrada pelo NBB (Foto: Divulgação/NBB)

Ao mesmo tempo em que vislumbram voos mais altos, os times devem ficar atentos para guardar seus respectivos lugares entre os oito primeiros, zona que concede ao classificado o direito de mando de quadra em três jogos da série melhor de cinco nas oitavas. Corinthians (70,6%), Paulistano (62,9%) e Bauru (60%) ocupam as três últimas posições do G-8 e são alvos de São José (58,8%), Mogi (54,3%), União Corinthians (52,9%) e Unifacisa (50%).

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Última chamada com destino aos playoffs

Botafogo x Cruzeiro pelo Torneio de Abertura do NBB 2025 (Foto: Divulgação/NBB)
Botafogo x Cruzeiro pelo Torneio de Abertura do NBB 2025 (Foto: Divulgação/NBB)

13 times estão garantidos na fase de mata-mata. As três vagas finais são disputadas por Cruzeiro (33,3%), Rio Claro (28,6%), Botafogo (26,5%), Pato (21,2%) e Fortaleza Basquete Cearense (20%).

O Cruzeiro é quem tem a situação mais tranquila do grupo dos desesperados, podendo se classificar já nesta segunda-feira (6). Para isso, precisa vencer o Botafogo e torcer para uma derrota do Pato contra o Rio Claro - dois confrontos diretos por posição. Os demais precisarão aguardar outros resultados para saber o quão tensa será a reta final de campeonato.

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Além disso, a equipe mineira pode tomar o 13º lugar, hoje ocupado pelo Caxias do Sul (44,1%), se engatar uma sequência de vitórias nos cinco compromissos restantes pela fase classificatória.

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Luta contra o rebaixamento

Vasco busca redenção no NBB (Foto: Mauricio Almeida/Vasco da Gama)
Vasco busca redenção no NBB (Foto: Mauricio Almeida/Vasco da Gama)

Dois times serão rebaixados para a Liga Ouro ao fim da temporada regular do NBB. Neste momento, a zona da degola é formada por Osasco (14,3%) e Vasco (14,3%), que possuem campanhas idênticas: apenas cinco vitórias em 35 rodadas.

Com dois triunfos a mais, Pato e Fortaleza também lutam para permanecer na primeira divisão. O Leão do Pici fez a mesma quantidade de partidas na temporada em relação aos últimos colocados, enquanto o time paranaense tem dois jogos a menos.

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Como funciona o sistema de classificação no NBB?

Diferentemente do que se está acostumado a ver no futebol, onde os pontos são o principal critério para a definição das posições na tabela, o NBB calcula o aproveitamento de vitórias. Ou seja, a porcentagem é calculada a partir da divisão do número de resultados favoráveis pela quantidade de jogos. Os outros critérios de desempate são vitórias e pontos de cestas.

A classificação por pontos acaba valendo apenas no final, quando os times ficam com o mesmo número de partidas. Cada vitória dá dois pontos, e a derrota um.

➡️ NBB revela times e novo regulamento da temporada 2025/26

Confira a classificação atualizada

PosiçãoTimeAprov.JogosVitóriasPontos

Franca

82,4%

34

28

62

Pinheiros

80,6%

36

29

65

Minas

76,5%

34

26

60

Brasília

74,3%

35

26

61

Flamengo

73,5%

34

25

59

Corinthians

70,6%

34

24

58

Paulistano

62,9%

35

22

57

Bauru

60%

35

21

56

São José

58,8%

34

20

54

10º

Mogi

54,3%

35

19

54

11º

União Corinthians

52,9%

34

18

52

12º

Unifacisa

50%

34

17

51

13º

Caxias

44,1%

34

15

49

14º

Cruzeiro

33,3%

33

11

44

15º

Rio Claro

28,6%

35

10

45

16º

Botafogo

26,5%

34

9

43*

17º

Pato

21,2%

33

7

40

18º

Fortaleza

20%

35

7

42

19º

Osasco

14,3%

35

5

40

20º

Vasco

14,3%

35

5

40

*O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo sobre a decisão que puniu o Botafogo com 74 pontos pelas supostas irregularidades quanto às documentações do ex-pivô Augusto Alcassa

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