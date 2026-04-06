NBB: liderança, vagas nos playoffs e rebaixamento estão em disputa na reta final

Conforme a temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) se encaminha para o fim, os torcedores certamente já aguardam pelo início dos playoffs com ansiedade. Porém, com 36 jogos a serem disputados - 18 por rodada -, ainda há emoções reservadas para as duas últimas semanas antes das oitavas de final, como a definição do líder, do chaveamento, dos últimos classificados e dos rebaixados.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Caça ao líder

Betinho (26) e Pacheco (2), do Pinheiros, recebem as orientações do técnico Gustavo de Conti (Foto: Divulgação/NBB)

Matematicamente, seis equipes têm condições de encerrar a fase classificatória do NBB no topo. Atualmente, quem ocupa o lugar mais alto da tabela é o Franca com 82,4% de aproveitamento das vitórias, seguido por Pinheiros (80,6%), Minas (76,5%), Brasília (74,3%), Flamengo (73,5%) e Corinthians (70,6%).

➡️ Após 23 anos, maior pontuador do NBB se despede: 'Cheguei menino e sai homem'

Posições no top 8 em jogo

Corinthians e Mogi fizeram uma partida equilibrada pelo NBB (Foto: Divulgação/NBB)

Ao mesmo tempo em que vislumbram voos mais altos, os times devem ficar atentos para guardar seus respectivos lugares entre os oito primeiros, zona que concede ao classificado o direito de mando de quadra em três jogos da série melhor de cinco nas oitavas. Corinthians (70,6%), Paulistano (62,9%) e Bauru (60%) ocupam as três últimas posições do G-8 e são alvos de São José (58,8%), Mogi (54,3%), União Corinthians (52,9%) e Unifacisa (50%).

continua após a publicidade

➡️ Jovem estrela da Seleção conta segredo para o sucesso no NBB

Última chamada com destino aos playoffs

Botafogo x Cruzeiro pelo Torneio de Abertura do NBB 2025 (Foto: Divulgação/NBB)

13 times estão garantidos na fase de mata-mata. As três vagas finais são disputadas por Cruzeiro (33,3%), Rio Claro (28,6%), Botafogo (26,5%), Pato (21,2%) e Fortaleza Basquete Cearense (20%).

O Cruzeiro é quem tem a situação mais tranquila do grupo dos desesperados, podendo se classificar já nesta segunda-feira (6). Para isso, precisa vencer o Botafogo e torcer para uma derrota do Pato contra o Rio Claro - dois confrontos diretos por posição. Os demais precisarão aguardar outros resultados para saber o quão tensa será a reta final de campeonato.

continua após a publicidade

Além disso, a equipe mineira pode tomar o 13º lugar, hoje ocupado pelo Caxias do Sul (44,1%), se engatar uma sequência de vitórias nos cinco compromissos restantes pela fase classificatória.

➡️ Estrangeiros dominam Jogo das Estrelas do NBB

Luta contra o rebaixamento

Vasco busca redenção no NBB (Foto: Mauricio Almeida/Vasco da Gama)

Dois times serão rebaixados para a Liga Ouro ao fim da temporada regular do NBB. Neste momento, a zona da degola é formada por Osasco (14,3%) e Vasco (14,3%), que possuem campanhas idênticas: apenas cinco vitórias em 35 rodadas.

Com dois triunfos a mais, Pato e Fortaleza também lutam para permanecer na primeira divisão. O Leão do Pici fez a mesma quantidade de partidas na temporada em relação aos últimos colocados, enquanto o time paranaense tem dois jogos a menos.

➡️ Hortência Marcari marca presença o Jogo das Estrelas do NBB

Como funciona o sistema de classificação no NBB?

Diferentemente do que se está acostumado a ver no futebol, onde os pontos são o principal critério para a definição das posições na tabela, o NBB calcula o aproveitamento de vitórias. Ou seja, a porcentagem é calculada a partir da divisão do número de resultados favoráveis pela quantidade de jogos. Os outros critérios de desempate são vitórias e pontos de cestas.

A classificação por pontos acaba valendo apenas no final, quando os times ficam com o mesmo número de partidas. Cada vitória dá dois pontos, e a derrota um.

➡️ NBB revela times e novo regulamento da temporada 2025/26

Confira a classificação atualizada

Posição Time Aprov. Jogos Vitórias Pontos 1º Franca 82,4% 34 28 62 2º Pinheiros 80,6% 36 29 65 3º Minas 76,5% 34 26 60 4º Brasília 74,3% 35 26 61 5º Flamengo 73,5% 34 25 59 6º Corinthians 70,6% 34 24 58 7º Paulistano 62,9% 35 22 57 8º Bauru 60% 35 21 56 9º São José 58,8% 34 20 54 10º Mogi 54,3% 35 19 54 11º União Corinthians 52,9% 34 18 52 12º Unifacisa 50% 34 17 51 13º Caxias 44,1% 34 15 49 14º Cruzeiro 33,3% 33 11 44 15º Rio Claro 28,6% 35 10 45 16º Botafogo 26,5% 34 9 43* 17º Pato 21,2% 33 7 40 18º Fortaleza 20% 35 7 42 19º Osasco 14,3% 35 5 40 20º Vasco 14,3% 35 5 40

*O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo sobre a decisão que puniu o Botafogo com 74 pontos pelas supostas irregularidades quanto às documentações do ex-pivô Augusto Alcassa

🤑🏀 Aposte na vitória do seu time no NBB!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.