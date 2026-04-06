NBB: liderança, vagas nos playoffs e rebaixamento estão em disputa na reta final
A 36 jogos do fim da temporada regular, times vão para o tudo ou nada em busca de seus objetivos
- Matéria
- Mais Notícias
Conforme a temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) se encaminha para o fim, os torcedores certamente já aguardam pelo início dos playoffs com ansiedade. Porém, com 36 jogos a serem disputados - 18 por rodada -, ainda há emoções reservadas para as duas últimas semanas antes das oitavas de final, como a definição do líder, do chaveamento, dos últimos classificados e dos rebaixados.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Caça ao líder
Matematicamente, seis equipes têm condições de encerrar a fase classificatória do NBB no topo. Atualmente, quem ocupa o lugar mais alto da tabela é o Franca com 82,4% de aproveitamento das vitórias, seguido por Pinheiros (80,6%), Minas (76,5%), Brasília (74,3%), Flamengo (73,5%) e Corinthians (70,6%).
➡️ Após 23 anos, maior pontuador do NBB se despede: 'Cheguei menino e sai homem'
Posições no top 8 em jogo
Ao mesmo tempo em que vislumbram voos mais altos, os times devem ficar atentos para guardar seus respectivos lugares entre os oito primeiros, zona que concede ao classificado o direito de mando de quadra em três jogos da série melhor de cinco nas oitavas. Corinthians (70,6%), Paulistano (62,9%) e Bauru (60%) ocupam as três últimas posições do G-8 e são alvos de São José (58,8%), Mogi (54,3%), União Corinthians (52,9%) e Unifacisa (50%).
➡️ Jovem estrela da Seleção conta segredo para o sucesso no NBB
Última chamada com destino aos playoffs
13 times estão garantidos na fase de mata-mata. As três vagas finais são disputadas por Cruzeiro (33,3%), Rio Claro (28,6%), Botafogo (26,5%), Pato (21,2%) e Fortaleza Basquete Cearense (20%).
O Cruzeiro é quem tem a situação mais tranquila do grupo dos desesperados, podendo se classificar já nesta segunda-feira (6). Para isso, precisa vencer o Botafogo e torcer para uma derrota do Pato contra o Rio Claro - dois confrontos diretos por posição. Os demais precisarão aguardar outros resultados para saber o quão tensa será a reta final de campeonato.
Além disso, a equipe mineira pode tomar o 13º lugar, hoje ocupado pelo Caxias do Sul (44,1%), se engatar uma sequência de vitórias nos cinco compromissos restantes pela fase classificatória.
➡️ Estrangeiros dominam Jogo das Estrelas do NBB
Luta contra o rebaixamento
Dois times serão rebaixados para a Liga Ouro ao fim da temporada regular do NBB. Neste momento, a zona da degola é formada por Osasco (14,3%) e Vasco (14,3%), que possuem campanhas idênticas: apenas cinco vitórias em 35 rodadas.
Com dois triunfos a mais, Pato e Fortaleza também lutam para permanecer na primeira divisão. O Leão do Pici fez a mesma quantidade de partidas na temporada em relação aos últimos colocados, enquanto o time paranaense tem dois jogos a menos.
➡️ Hortência Marcari marca presença o Jogo das Estrelas do NBB
Como funciona o sistema de classificação no NBB?
Diferentemente do que se está acostumado a ver no futebol, onde os pontos são o principal critério para a definição das posições na tabela, o NBB calcula o aproveitamento de vitórias. Ou seja, a porcentagem é calculada a partir da divisão do número de resultados favoráveis pela quantidade de jogos. Os outros critérios de desempate são vitórias e pontos de cestas.
A classificação por pontos acaba valendo apenas no final, quando os times ficam com o mesmo número de partidas. Cada vitória dá dois pontos, e a derrota um.
➡️ NBB revela times e novo regulamento da temporada 2025/26
Confira a classificação atualizada
|Posição
|Time
|Aprov.
|Jogos
|Vitórias
|Pontos
1º
Franca
82,4%
34
28
62
2º
Pinheiros
80,6%
36
29
65
3º
Minas
76,5%
34
26
60
4º
Brasília
74,3%
35
26
61
5º
Flamengo
73,5%
34
25
59
6º
Corinthians
70,6%
34
24
58
7º
Paulistano
62,9%
35
22
57
8º
Bauru
60%
35
21
56
9º
São José
58,8%
34
20
54
10º
Mogi
54,3%
35
19
54
11º
União Corinthians
52,9%
34
18
52
12º
Unifacisa
50%
34
17
51
13º
Caxias
44,1%
34
15
49
14º
Cruzeiro
33,3%
33
11
44
15º
Rio Claro
28,6%
35
10
45
16º
Botafogo
26,5%
34
9
43*
17º
Pato
21,2%
33
7
40
18º
Fortaleza
20%
35
7
42
19º
Osasco
14,3%
35
5
40
20º
Vasco
14,3%
35
5
40
*O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo sobre a decisão que puniu o Botafogo com 74 pontos pelas supostas irregularidades quanto às documentações do ex-pivô Augusto Alcassa
🤑🏀 Aposte na vitória do seu time no NBB!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias