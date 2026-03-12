Pleno do STJD concede efeito suspensivo ao Botafogo após punição no NBB
Clube foi punido na última semana e corre risco de rebaixamento
O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Liga Nacional de Basquete (LNB) concedeu nesta quinta-feira (12) efeito suspensivo sobre a decisão que puniu o Botafogo com 74 pontos no Novo Basquete Brasil, que culminaria no rebaixamento da equipe, e quanto à suspensão do diretor Carlos Salomão. A decisão foi do auditor Rafael Bozzano.
Após a vitória parcial, o Botafogo aguarda o julgamento dos embargos, marcado para a próxima segunda-feira (16). Internamente, há confiança na reversão do caso.
Caso o resultado seja negativo, o clube também poderá recorrer novamente ao Pleno. Há ainda o caminho na Justiça Comum.
Botafogo denunciado e punido inicialmente
O clube carioca foi condenado no dia 2 de março por infrações aos artigos 191, 214 e 234 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Somadas, as multas contra a entidade chegam a R$ 75.000,00. No entanto, o prejuízo técnico é ainda maior: o Alvinegro foi punido com a perda de 74 pontos, referente ao número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição.
As denúncias vão em cima de supostas irregularidades quanto às documentações de Augusto Alcassa, ex-pivô e atualmente no rival Fluminense jogando a Liga Ouro. A diretoria alvinegra, conforme apurou o Lance!, garante que não o escalou de forma irregular, pois constava em nota da liga a situação regular do atleta. Alcassa e Botafogo têm processo trabalhista em curso pela sua saída para o Tricolor da Laranjeiras — o Glorioso alega que o jogador se desvinculou de forma irregular do clube para assinatura de um outro vínculo, quando, na verdade teria de ser paga multa para quebra contratual.
O diretor de basquete, Carlos Salomão, recebeu uma das penas mais duras previstas na justiça desportiva: suspensão de 360 dias, além de multas que totalizam R$ 60.000,00.
