O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Liga Nacional de Basquete (LNB) concedeu nesta quinta-feira (12) efeito suspensivo sobre a decisão que puniu o Botafogo com 74 pontos no Novo Basquete Brasil, que culminaria no rebaixamento da equipe, e quanto à suspensão do diretor Carlos Salomão. A decisão foi do auditor Rafael Bozzano.

Após a vitória parcial, o Botafogo aguarda o julgamento dos embargos, marcado para a próxima segunda-feira (16). Internamente, há confiança na reversão do caso.

Caso o resultado seja negativo, o clube também poderá recorrer novamente ao Pleno. Há ainda o caminho na Justiça Comum.

Botafogo denunciado e punido inicialmente

O clube carioca foi condenado no dia 2 de março por infrações aos artigos 191, 214 e 234 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Somadas, as multas contra a entidade chegam a R$ 75.000,00. No entanto, o prejuízo técnico é ainda maior: o Alvinegro foi punido com a perda de 74 pontos, referente ao número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição.

As denúncias vão em cima de supostas irregularidades quanto às documentações de Augusto Alcassa, ex-pivô e atualmente no rival Fluminense jogando a Liga Ouro. A diretoria alvinegra, conforme apurou o Lance!, garante que não o escalou de forma irregular, pois constava em nota da liga a situação regular do atleta. Alcassa e Botafogo têm processo trabalhista em curso pela sua saída para o Tricolor da Laranjeiras — o Glorioso alega que o jogador se desvinculou de forma irregular do clube para assinatura de um outro vínculo, quando, na verdade teria de ser paga multa para quebra contratual.

Botafogo tenta engrenar no NBB (Foto: Divulgação/NBB)

O diretor de basquete, Carlos Salomão, recebeu uma das penas mais duras previstas na justiça desportiva: suspensão de 360 dias, além de multas que totalizam R$ 60.000,00.

