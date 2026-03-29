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Jovem estrela da Seleção conta segredo para o sucesso no NBB

Wini Silva diz que o segredo está na forma de treinar

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Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 29/03/2026
08:00
Wini SIlva pelo Mins no NBB (Foto: Reprodução Instagram)
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Wini Silva é o futuro do basquete brasileiro. O pivô de 21 anos, destaque do KTO Minas no NBB, foi o capitão do time de jovens talentos no Jogo das Estrelas 2026, realizado no último sábado (28). Durante o evento, o pivô revelou qual é o seu segredo para o sucesso dentro das quadras.

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— O segredo é treinar inteligente. Foi algo que fez muita diferença para mim quando recebi essa dica. Normalmente, quando somos da base e somos novos, temos muita energia. Vamos para a quadra e ficamos duas horas arremessando sem parar. Só que, às vezes, isso não é tão eficiente quanto fazer 50 minutos super focado. Se eu pudesse dar uma dica, seria essa: vá para a quadra e faça um trabalho concentrado por uma hora, com intensidade máxima, em vez de apenas prolongar o tempo de treino — revelou Wini.

E a estratégia tem dado certo já que sua terceira convocação para a Seleção Brasileira principal veio em fevereiro deste ano, para a janela das Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2027. Na ocasião, Wini saiu do banco de reservas e somou 14 pontos contra a Venezuela e outros dez pontos diante da Colômbia.

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Wini SIlva defendeu a camisa da Seleção Brasileira em 2026 (Foto: Reprodução Instagram)
Wini SIlva defendeu a camisa da Seleção Brasileira em 2026 (Foto: Reprodução Instagram)

Apesar dos esforços, os jovens talentos foram superados pelo time de estrangeiros liderado por Shamell. A partida seguiu acirrada até os minutos finais, mas a experiência dos veteranos falou mais alto nos momentos decisivos. Com o resultado, o "esquadrão gringo" garantiu o título da 17ª edição do evento no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

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Boa temporada no Minas

No NBB, Wini apresenta médias de 10,1 pontos, seis rebotes, uma assistência, um tocos e um roubos de bola por partida. Além disso, ele foi peça fundamental na conquista da Copa Super 8 do NBB, o primeiro troféu de sua carreira profissional. Na decisão contra o Pinheiros, foi cestinha com 17 pontos, além de somar sete rebotes e três assistências, assumindo protagonismo em um jogo decisivo.

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