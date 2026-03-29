Jovem estrela da Seleção conta segredo para o sucesso no NBB
Wini Silva diz que o segredo está na forma de treinar
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Wini Silva é o futuro do basquete brasileiro. O pivô de 21 anos, destaque do KTO Minas no NBB, foi o capitão do time de jovens talentos no Jogo das Estrelas 2026, realizado no último sábado (28). Durante o evento, o pivô revelou qual é o seu segredo para o sucesso dentro das quadras.
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— O segredo é treinar inteligente. Foi algo que fez muita diferença para mim quando recebi essa dica. Normalmente, quando somos da base e somos novos, temos muita energia. Vamos para a quadra e ficamos duas horas arremessando sem parar. Só que, às vezes, isso não é tão eficiente quanto fazer 50 minutos super focado. Se eu pudesse dar uma dica, seria essa: vá para a quadra e faça um trabalho concentrado por uma hora, com intensidade máxima, em vez de apenas prolongar o tempo de treino — revelou Wini.
E a estratégia tem dado certo já que sua terceira convocação para a Seleção Brasileira principal veio em fevereiro deste ano, para a janela das Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2027. Na ocasião, Wini saiu do banco de reservas e somou 14 pontos contra a Venezuela e outros dez pontos diante da Colômbia.
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Apesar dos esforços, os jovens talentos foram superados pelo time de estrangeiros liderado por Shamell. A partida seguiu acirrada até os minutos finais, mas a experiência dos veteranos falou mais alto nos momentos decisivos. Com o resultado, o "esquadrão gringo" garantiu o título da 17ª edição do evento no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
Boa temporada no Minas
No NBB, Wini apresenta médias de 10,1 pontos, seis rebotes, uma assistência, um tocos e um roubos de bola por partida. Além disso, ele foi peça fundamental na conquista da Copa Super 8 do NBB, o primeiro troféu de sua carreira profissional. Na decisão contra o Pinheiros, foi cestinha com 17 pontos, além de somar sete rebotes e três assistências, assumindo protagonismo em um jogo decisivo.
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