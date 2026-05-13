Flamengo sai atrás, mas vence Brasília e força o jogo 5 nas quartas do NBB

Mesmo diante da possibilidade de eliminação e do ambiente de pressão criado pelos mais de 11 mil torcedores presentes na Arena Nilson Nelson (recorde de público na temporada), o Flamengo não se intimidou e venceu o Brasília por 96 a 88 pelo jogo 4 das quartas de final do NBB 2025/26. Com o resultado obtido nesta quarta-feira (13), o Rubro-Negro empatou a série em 2 a 2, forçando o quinto e decisivo confronto pela vaga na semifinal.

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➡️ Veja os lances de Brasília x Flamengo pelo jogo 4 das quartas de final do NBB

O cestinha da partida foi o ala-pivô Cummings, que marcou 20 pontos para o Flamengo, com eficiência de 74% nos arremessos, além de duas assistências e dois rebotes. Pelo lado dos extraterrestres, o principal pontuador foi o ala-armador Crescenzi, com 18 acertos, cinco assistências, cinco rebotes e 69% de aproveitamento nos lances.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira (15), às 20h30 (de Brasília), novamente na Arena Nilson Nelson. O Brasília tem o direito de mando de quadra por ter feito melhor campanha na temporada regular.

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Como foi o jogo?

Shaq Johnson e Crescenzi disputam a bola em Brasília x Flamengo pelas quartas do NBB 25/26 (Foto: Divulgação/NBB)

1º QUARTO

O Flamengo começou com um volume de jogo agressivo, porém pouco eficiente nos arremessos. O time do técnico Fernando Pereira desperdiçou oportunidades tanto de dentro do garrafão quanto de fora e dependeu de Cummings, autor de 11, para pontuar.

Por outro lado, o Brasília aproveitou as jogadas articuladas pelo armador Corvalan, que foram convertidas principalmente por Brunão e Crescenzi, com seis pontos cada. Os extraterrestres chegaram a ter sete de vantagem, mas, quando o placar marcava 23 a 18, o Rubro-Negro buscou o empate com uma bola de três de Kayo e um lance individual de Franco Baralle, no zerar do cronômetro: 23 a 23.

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2º QUARTO

Dando sequência ao ritmo da reta final do primeiro período, o Flamengo embalou uma sequência de 19 a 0, aproveitando as brechas na defesa oferecidas pelo Brasília. Shaq Jhonson teve liberdade para circular no garrafão e marcar os mesmos oito pontos de Negrete, que brilhou com duas tentativas bem-sucedidas em bolas de três.

O time da casa se impôs na segunda metade da parcial e passou a pisar mais no garrafão adversário, gerando oportunidades de dois pontos e lances livres. Crescenzi, Corvalan e Paulichi ajudaram a encurtar a diferença para o segundo tempo: 49 a 42.

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3º QUARTO

Com dores na coxa direita, Corvalan chegou a jogar o início do terceiro período, mas não suportou o desconforto e logo deixou a quadra. Sem uma de suas principais peças na armação, o Brasília buscou forças para empatar nas três bolas de três pontos seguidas de Paulichi, Crescenzi e Buiú: 58 a 58.

Depois, o Flamengo voltou a ser letal nos arremessos para recuperar a vantagem. Na reta final, Negrete foi expulso ao arremessar a bola na tabela fora de disputa, cometendo sua segunda falta técnica. Mesmo assim, o Rubro-Negro estabeleceu uma sólida margem de cinco pontos para o quarto final: 74 a 69.

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4º QUARTO

Tecnicamente o mais fraco do jogo, o último período foi marcado por paralisações para desafios e instant replays. Conforme o clima de tensão aumentava em quadra, os jogadores faziam mais faltas e prejudicavam o andamento da partida.

Na tentativa de esboçar uma última reação, o treinador Dedé Barbosa lançou de volta à quadra o argentino Corvalan, o que não foi suficiente para conter o ímpeto do Flamengo. Inspirados, Gui Deodato e Franco Baralle contribuíram com jogadas desconcertantes e arremessos fatais, enquanto Cummings manteve o bom aproveitamento nos arremessos. No fim, o Rubro-Negro conseguiu faltas convertidas em lances livres por Wesley e Shaq Jhonson, fechando o placar em 96 a 88.

Mogi bate Franca fora de casa por 102 a 90 e empata a série

Franca x Mogi pelo jogo 1 das quartas de final do NBB 25/26 (Foto: Divulgação/NBB)

Com desempenho notável nas cestas de três pontos, o Mogi superou o Franca por 102 a 90 no Ginásio Pedrocão, provocando outro empate nas quartas de final do NBB e forçando o quinto jogo da série. Ruivo (5 de 6), Gabi Campos (5 de 9) e Hinkle (4 de 6) foram os principais destaques nesse quesito e contribuíram para que a equipe visitante terminasse a partida com 18 acertos de 30 possíveis em bolas de três.

O jogo 5 entre Franca e Mogi também acontece na sexta-feira (15), às 19h (de Brasília), novamente no Pedrocão.

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