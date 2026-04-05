A história parecia pronta para terminar em celebração, só que virou um daqueles chocolates amargos que ficam na memória justamente pelo gosto que não desce fácil. Na temporada 2015/2016 da NBA, o Golden State Warriors montou uma campanha que redefiniu o que era domínio em temporada regular e descobriu, da forma mais dura possível, que no basquete a perfeição de outubro a abril não garante nada em junho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com Stephen Curry em nível histórico, o Warriors fechou a fase regular com 73 vitórias e apenas 9 derrotas, quebrando o recorde que por duas décadas pertenceu ao Chicago Bulls de Michael Jordan. Foi uma temporada de domínio técnico, ofensivo e coletivo, marcada por um time que parecia sempre um passo à frente — mais rápido, mais eficiente e, principalmente, mais confiante.

A campanha ganhou contornos de inevitabilidade. Noite após noite, Golden State transformava jogos equilibrados em vitórias naturais, muitas vezes decididas antes mesmo do último quarto. Quem não lembra do "terceiro quarto da morte", não é mesmo? A sensação era de que o título seria apenas a consequência lógica de um time que havia levado a temporada regular ao limite máximo possível.

continua após a publicidade

Mas foi justamente aí que o roteiro que parecia fechado começou a escapar.

O chocolate ficou amargo: o título escapou para Cleveland Cavaliers

Nos playoffs, o domínio seguiu firme até as finais, quando o Warriors abriu 3 a 1 na série contra o Cleveland Cavaliers. Era o cenário perfeito para coroar a melhor campanha da história. E, assim, bastava uma vitória em três jogos. Do outro lado, porém, estava LeBron James.

Liderado por LeBron e com atuações decisivas também de Kyrie Irving, o Cavaliers protagonizou uma das maiores viradas da história do esporte. A equipe venceu três jogos seguidos e fecharam a série em 4 a 3, conquistando o título dentro de Oakland. Foi a primeira vez que uma equipe virou uma final de NBA após estar perdendo por 3 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Luka Doncic quebra dois recordes na NBA após cumprir suspensão

O contraste foi brutal. O time que parecia imbatível durante meses terminou a temporada com uma sensação de frustração difícil de explicar em números. O recorde de 73 vitórias continuou histórico, mas passou a dividir espaço com a lembrança de uma oportunidade que escapou no momento mais importante.

No fim, aquele não foi o ano da consagração absoluta. Foi o ano em que o melhor time da temporada regular provou um chocolate raro: amargo, inesquecível e impossível de ignorar.

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors - Finais da NBA 2016 (Foto: Beck Diefenbach/AFP)

🏀 Aposte na vitória do seu time na NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.