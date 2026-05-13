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AO VIVO: siga Brasília x Flamengo pelo jogo 4 das quartas de final do NBB

Equipes disputam vaga na semifinal nesta quarta-feira (13), na Arena Nilson Nelson

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/05/2026
20:12
Atualizado há 2 minutos
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Flamengo x Brasília pelo jogo 3 das quartas de final do NBB 2025/26 (Foto: Paula Reis/CRF)
imagem cameraFlamengo x Brasília pelo jogo 3 das quartas de final do NBB 2025/26 (Foto: Paula Reis/CRF)
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Na noite desta quarta-feira (13), o Brasília recebe o Flamengo pelo quarto jogo das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/26, na Arena Nilson Nelson. A equipe do Distrito Federal vence a série por 2 a 1 e pode confirmar a classificação para as semifinais, enquanto o Rubro-Negro tenta forçar o quinto e decisivo confronto. Acompanhe em tempo real com o Lance!

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Acompanhe a partida

TimesPlacar do jogoPlacar da série

Brasília

42

2

Flamengo

47

1

2º QUARTO

  1. Cummings converte duas cestas livres: 47 a 42
  2. Corvalan pisa no garrafão no momento do arremesso, mas faz a cesta! 45 a 42
  3. Corvalan converte dois lances livres e dá sequência à reação de Brasília: 45 a 40
  4. Von Haydin marca uma linda cesta de três pontos! 45 a 37
  5. Crescenzi, sozinho no garrafão, aproveita a ligação e diminui para Brasília: 42 a 32
  6. Com total liberdade, Negrete marca da zona de três pontos: 42 a 27
  7. Depois de várias tentativas, Gui Deodato converte a primeira bola de três dele no jogo: 39 a 25
  8. Brunão insiste no garrafão e marca os dois primeiros pontos de Brasília na parcial: 36 a 25
  9. Que atropelo! Kayo, em cesta de três, marca para o Flamengo: 34 a 23
  10. Com sequência de 16 a 0, Flamengo chega a 31 a 23 com cesta e lance livre de Shaq Johnson
  11. Negrete passa pela defesa do Brasília para aumentar a vantagem rubro-negra: 28 a 23
  12. Flamengo vira com cesta e lance livre de Shaq Johnson: 26 a 23

FIM DO 1º QUARTO! BRASÍLIA 23 X 23 FLAMENGO

  1. Baralle dribla a defesa e empata no fim do primeiro período: 23 a 23
  2. Kayo, da zona de três, encurta a diferença: 23 a 21
  3. Wesley entra na rotação e diminui para o Flamengo, no garrafão e no lance livre: 23 a 18
  4. Corvalan converte mais uma bola de três pontos: 21 a 15
  5. Cai a primeira bola de três do Flamengo com Cummings: 17 a 13
  6. Cesta de três de Von Haydin! 17 a 10
  7. Flamengo se aproxima com cesta de Doria, mas, com enterrada de Brunão, volta a abrir quatro de vantagem: 14 a 10
  8. Crescenzi marca da zona de três! 8 a 4
  9. Por conta de um instant replay e um desafio do Flamengo, o jogo teve apenas dois minutos de bola em disputa: 5 a 2
  10. Brasília consegue a primeira posse e os dois primeiros pontos do jogo com Crescenzi: 2 a 0
  11. Sobe a bola na Arena Nilson Nelson!

Escalação do Brasília: Corvalan (armador); Buiú e Crescenzi (alas-armadores); Von Haydin (ala); e Brunão (pivô)

Escalação do Flamengo: Baralle (armador); Gui Deodato e Jonathan (alas); Cummings (ala-pivô); e Doria (pivô)

PRÉ-JOGO

  • O Brasília também conta com um retrospecto favorável nos confrontos contra o Flamengo. Em cinco partidas, são quatro vitórias dos extraterrestres contra uma do Rubro-Negro em 2025/26.
  • O Brasília aposta no fator casa para avançar à semifinal. O time da capital federal tem apenas duas derrotas sob seus domínios na temporada.
  • Cerca de 10 mil pessoas são esperadas na Arena Nilson Nelson para o jogo 4 entre Brasília e Flamengo. Todos os ingressos para o anel inferior do ginásio foram esgotados de forma antecipada.
Flamengo x Brasília pelo jogo 3 das quartas de final do NBB 2025/26 (Foto: Paula Reis/CRF)
Flamengo x Brasília pelo jogo 3 das quartas de final do NBB 2025/26 (Foto: Paula Reis/CRF)

➡️ Relembre como foi o terceiro jogo

Resumo da série

Jogo 1 (Arena Nilson Nelson): Brasília 85 x 80 Flamengo

Jogo 2 (Maracanãzinho): Flamengo 83 x 66 Brasília

Jogo 3 (Maracanãzinho): Flamengo 90 x 98 Brasília

➡️ Definidos os confrontos das quartas de final do NBB; veja datas e horários

Campanhas das equipes no NBB 2025/26

Brasília

  • 4º lugar na temporada regular com 66 pontos (28 vitórias e 10 derrotas) e saldo de 366 em cestas
  • Nas oitavas, eliminou o Caxias por 3 jogos a 1

Flamengo

  • 5º lugar na temporada regular com 66 pontos (28 vitórias e 10 derrotas) e saldo de 322 em cestas
  • Nas oitavas, eliminou o União Corinthians por 3 jogos a 1

➡️ Corinthians vence Minas e vai à semifinal do NBB pela primeira vez na história

Curiosidades e estatísticas

Brasília

  • Pode se tornar o primeiro time de fora do Sudeste a chegar às semifinais do NBB desde 2017 e o primeiro da capital federal desde 2016
  • O pivô Brunão tem a 5ª melhor média de tocos por jogo (1,16) e a 7ª de rebotes (7,91)
  • O armador Facundo Corvalan tem a 12ª melhor média de assistências por jogo (5,09) e a 21ª de pontos (14,56)

Flamengo

  1. Maior campeão do NBB com sete títulos, corre o risco de ficar fora das semifinais pela segunda vez em 18 edições; a última aconteceu em 2016/17
  2. O ala Gui Deodato é o jogador com maior aproveitamento nas bolas de três do campeonato, com média de 2,9 acertos por jogo
  3. O armador Alexey Borges tem a 2ª melhor média de assistências por jogo (8,75) e a 6ª de eficiência em arremessos (18,67)

➡️ Gui Santos, do Warriors, é expulso de jogo do Pinheiros no NBB

Formato dos playoffs

As oitavas, quartas, semifinal e final são disputadas em série de melhor de cinco jogos. O primeiro, quarto e quinto jogos acontecem na casa do time de melhor campanha na temporada regular, enquanto o adversário tem o direito de mando de quadra no segundo e terceiro jogos.

➡️ Memorial em homenagem a Oscar Schmidt atrai lendas do basquete e fãs emocionados

Resultados das quartas de final do NBB 2025/26

Franca 2 x 2 Mogi

  • Jogo 1: 93 x 95
  • Jogo 2: 97 x 65
  • Jogo 3: 88 x 70
  • Jogo 4: 90 x 102

Pinheiros 3 x 0 Paulistano

  • Jogo 1: 101 x 92
  • Jogo 2: 76 x 68
  • Jogo 3: 84 x 74

Minas 1 x 3 Corinthians

  • Jogo 1: 90 x 100
  • Jogo 2: 97 x 91
  • Jogo 3: 97 x 103
  • Jogo 4: 81 x 92

🏀 Aposte na vitória do seu time favorito no NBB
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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🏀✅ Ficha técnica

Brasília x Flamengo - Jogo 4 das quartas de final do NBB 2025/26

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: SporTV 3

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