AO VIVO: siga Brasília x Flamengo pelo jogo 4 das quartas de final do NBB

Cummings converte duas cestas livres: 47 a 42

Corvalan pisa no garrafão no momento do arremesso, mas faz a cesta! 45 a 42

Corvalan converte dois lances livres e dá sequência à reação de Brasília: 45 a 40

Von Haydin marca uma linda cesta de três pontos! 45 a 37

Crescenzi, sozinho no garrafão, aproveita a ligação e diminui para Brasília: 42 a 32

Com total liberdade, Negrete marca da zona de três pontos: 42 a 27

Depois de várias tentativas, Gui Deodato converte a primeira bola de três dele no jogo: 39 a 25

Brunão insiste no garrafão e marca os dois primeiros pontos de Brasília na parcial: 36 a 25

Que atropelo! Kayo, em cesta de três, marca para o Flamengo: 34 a 23

Com sequência de 16 a 0, Flamengo chega a 31 a 23 com cesta e lance livre de Shaq Johnson

Negrete passa pela defesa do Brasília para aumentar a vantagem rubro-negra: 28 a 23