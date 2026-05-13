AO VIVO: siga Brasília x Flamengo pelo jogo 4 das quartas de final do NBB
Equipes disputam vaga na semifinal nesta quarta-feira (13), na Arena Nilson Nelson
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Na noite desta quarta-feira (13), o Brasília recebe o Flamengo pelo quarto jogo das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/26, na Arena Nilson Nelson. A equipe do Distrito Federal vence a série por 2 a 1 e pode confirmar a classificação para as semifinais, enquanto o Rubro-Negro tenta forçar o quinto e decisivo confronto. Acompanhe em tempo real com o Lance!
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar do jogo
|Placar da série
Brasília
42
2
Flamengo
47
1
2º QUARTO
- Cummings converte duas cestas livres: 47 a 42
- Corvalan pisa no garrafão no momento do arremesso, mas faz a cesta! 45 a 42
- Corvalan converte dois lances livres e dá sequência à reação de Brasília: 45 a 40
- Von Haydin marca uma linda cesta de três pontos! 45 a 37
- Crescenzi, sozinho no garrafão, aproveita a ligação e diminui para Brasília: 42 a 32
- Com total liberdade, Negrete marca da zona de três pontos: 42 a 27
- Depois de várias tentativas, Gui Deodato converte a primeira bola de três dele no jogo: 39 a 25
- Brunão insiste no garrafão e marca os dois primeiros pontos de Brasília na parcial: 36 a 25
- Que atropelo! Kayo, em cesta de três, marca para o Flamengo: 34 a 23
- Com sequência de 16 a 0, Flamengo chega a 31 a 23 com cesta e lance livre de Shaq Johnson
- Negrete passa pela defesa do Brasília para aumentar a vantagem rubro-negra: 28 a 23
- Flamengo vira com cesta e lance livre de Shaq Johnson: 26 a 23
FIM DO 1º QUARTO! BRASÍLIA 23 X 23 FLAMENGO
- Baralle dribla a defesa e empata no fim do primeiro período: 23 a 23
- Kayo, da zona de três, encurta a diferença: 23 a 21
- Wesley entra na rotação e diminui para o Flamengo, no garrafão e no lance livre: 23 a 18
- Corvalan converte mais uma bola de três pontos: 21 a 15
- Cai a primeira bola de três do Flamengo com Cummings: 17 a 13
- Cesta de três de Von Haydin! 17 a 10
- Flamengo se aproxima com cesta de Doria, mas, com enterrada de Brunão, volta a abrir quatro de vantagem: 14 a 10
- Crescenzi marca da zona de três! 8 a 4
- Por conta de um instant replay e um desafio do Flamengo, o jogo teve apenas dois minutos de bola em disputa: 5 a 2
- Brasília consegue a primeira posse e os dois primeiros pontos do jogo com Crescenzi: 2 a 0
- Sobe a bola na Arena Nilson Nelson!
Escalação do Brasília: Corvalan (armador); Buiú e Crescenzi (alas-armadores); Von Haydin (ala); e Brunão (pivô)
Escalação do Flamengo: Baralle (armador); Gui Deodato e Jonathan (alas); Cummings (ala-pivô); e Doria (pivô)
PRÉ-JOGO
- O Brasília também conta com um retrospecto favorável nos confrontos contra o Flamengo. Em cinco partidas, são quatro vitórias dos extraterrestres contra uma do Rubro-Negro em 2025/26.
- O Brasília aposta no fator casa para avançar à semifinal. O time da capital federal tem apenas duas derrotas sob seus domínios na temporada.
- Cerca de 10 mil pessoas são esperadas na Arena Nilson Nelson para o jogo 4 entre Brasília e Flamengo. Todos os ingressos para o anel inferior do ginásio foram esgotados de forma antecipada.
➡️ Relembre como foi o terceiro jogo
Resumo da série
Jogo 1 (Arena Nilson Nelson): Brasília 85 x 80 Flamengo
Jogo 2 (Maracanãzinho): Flamengo 83 x 66 Brasília
Jogo 3 (Maracanãzinho): Flamengo 90 x 98 Brasília
➡️ Definidos os confrontos das quartas de final do NBB; veja datas e horários
Campanhas das equipes no NBB 2025/26
Brasília
- 4º lugar na temporada regular com 66 pontos (28 vitórias e 10 derrotas) e saldo de 366 em cestas
- Nas oitavas, eliminou o Caxias por 3 jogos a 1
Flamengo
- 5º lugar na temporada regular com 66 pontos (28 vitórias e 10 derrotas) e saldo de 322 em cestas
- Nas oitavas, eliminou o União Corinthians por 3 jogos a 1
➡️ Corinthians vence Minas e vai à semifinal do NBB pela primeira vez na história
Curiosidades e estatísticas
Brasília
- Pode se tornar o primeiro time de fora do Sudeste a chegar às semifinais do NBB desde 2017 e o primeiro da capital federal desde 2016
- O pivô Brunão tem a 5ª melhor média de tocos por jogo (1,16) e a 7ª de rebotes (7,91)
- O armador Facundo Corvalan tem a 12ª melhor média de assistências por jogo (5,09) e a 21ª de pontos (14,56)
Flamengo
- Maior campeão do NBB com sete títulos, corre o risco de ficar fora das semifinais pela segunda vez em 18 edições; a última aconteceu em 2016/17
- O ala Gui Deodato é o jogador com maior aproveitamento nas bolas de três do campeonato, com média de 2,9 acertos por jogo
- O armador Alexey Borges tem a 2ª melhor média de assistências por jogo (8,75) e a 6ª de eficiência em arremessos (18,67)
➡️ Gui Santos, do Warriors, é expulso de jogo do Pinheiros no NBB
Formato dos playoffs
As oitavas, quartas, semifinal e final são disputadas em série de melhor de cinco jogos. O primeiro, quarto e quinto jogos acontecem na casa do time de melhor campanha na temporada regular, enquanto o adversário tem o direito de mando de quadra no segundo e terceiro jogos.
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Resultados das quartas de final do NBB 2025/26
Franca 2 x 2 Mogi
- Jogo 1: 93 x 95
- Jogo 2: 97 x 65
- Jogo 3: 88 x 70
- Jogo 4: 90 x 102
Pinheiros 3 x 0 Paulistano
- Jogo 1: 101 x 92
- Jogo 2: 76 x 68
- Jogo 3: 84 x 74
Minas 1 x 3 Corinthians
- Jogo 1: 90 x 100
- Jogo 2: 97 x 91
- Jogo 3: 97 x 103
- Jogo 4: 81 x 92
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🏀✅ Ficha técnica
Brasília x Flamengo - Jogo 4 das quartas de final do NBB 2025/26
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)
📺 Onde assistir: SporTV 3
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