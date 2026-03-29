Após 23 anos, maior pontuador do NBB se despede: 'Cheguei menino e sai homem'

Não se pode falar de basquete brasileiro sem citar Shamell Stallworth. O americano desembarcou no país em 2004, aos 24 anos, como um dos únicos gringos na liga e, após 23 anos, encerra sua carreira nesta temporada. No último sábado (28), o craque participou do Jogo das Estrelas e abriu o coração ao refletir sobre sua jornada.

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— Eu era um menino que também tinha um sonho. Para ser jogador, você precisa jogar um basquete de alto nível e limpo. A gente nunca tem certeza absoluta de que vai dar certo, mas o segredo é estar pronto para quando a oportunidade aparecer. Vão existir muitos altos e baixos, mas isso é a vida. Eu cheguei aqui no Brasil ainda um menino; saio agora como um homem. É triste, mas sigo em frente — desabafou o ala.

Esta foi a sua 14ª participação no evento, marca que o coloca atrás apenas de Alex Garcia, recordista absoluto com 15 aparições. O confronto e a amizade entre os veteranos são de longa data, e a admiração ficou evidente nas palavras do norte-americano ao comentar sobre o futuro do rival.

A trajetória do craque não poderia terminar de melhor forma, já que saiu com o título após vencer o time dos novatos, liderados por Wini Silva, astro em ascensão no KTO Minas.

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Shamell abre portas para outros estrangeiros no NBB

Durante a coletiva após o evento, Shamell relembrou a época em que havia poucos estrangeiros atuando na liga brasileira e como esse cenário mudou com o passar dos anos. Agora, o craque virou ponto de referência para que outros atletas de fora venham para o Brasil jogar basquete de alto nível.

— O basquete aqui é duro. Todos os americanos que querem vir para cá me perguntam como é, e eu falo que é maravilhoso. Se você consegue jogar um basquete forte aqui, você pode jogar em qualquer lugar — explicou Shamell.