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AO VIVO: Brasília e Flamengo duelam por vaga na semifinal do NBB; siga

Equipes se enfrentam por vaga na semifinal nesta sexta-feira (15), na Arena Nilson Nelson

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/05/2026
20:16
Atualizado há 0 minutos
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Cummings e Buiú travam disputa no jogo 4 de Brasília x Flamengo pelas quartas de final do NBB 25/26 (Foto: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília)
imagem cameraCummings e Brunão travam disputa no jogo 4 de Brasília x Flamengo pelas quartas de final do NBB 25/26 (Foto: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília)
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Brasília e Flamengo se enfrentam na noite desta sexta-feira (15) pelo quinto e decisivo jogo das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/26. Empatada em 2 a 2, a série que classifica o último semifinalista será definida na Arena Nilson. INTERVALO: Brasília 43 x 34 Flamengo.

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Acompanhe a partida

TimesPlacar do jogoPlacar da série

Brasília

43

2

Flamengo

34

2

FIM DO 2º QUARTO! BRASÍLIA 43 X 34 FLAMENGO

  • Flamengo faz mais três com Negrete: 43 a 34
  • Kayo, da lateral da quadra, marca três pontos: 43 a 31
  • Shaq Johnson faz grande jogada e pontua do garrafão: 43 a 26
  • Em arrancada da defesa, Corvalan vai para a bandeja: 43 a 24
  • Pedro consegue mais uma cesta de três para Brasília! 41 a 23
  • Von Haydin converte os dois lances livres: 35 a 19
  • Que habilidade! Corvalan faz um step back, arremessa para três pontos e marca 33 a 19
  • Na bandeja de Brunão, Brasília abre 13 pontos de vantagem: 30 a 17
  • Pedro marca mais uma de três a favor do Brasília: 28 a 17
  • Segundo período começa com cestas de três de Pedro, do Brasília, e Cummings, do Flamengo: 24 a 15

FIM DO 1º QUARTO! BRASÍLIA 21 X 12 FLAMENGO

  1. Brunão recebe grande passe no garrafão e vai para a cesta: 21 a 12
  2. Wesley converte um lance livre e diminui para o Flamengo: 19 a 12
  3. Negrete entra na rotação e marca mais três pontos para o Flamengo: 16 a 11
  4. Paulichi tem bom início nos arremessos de três e converte mais um no quesito: 16 a 6
  5. Brunão aproveita rebote: 13 a 6
  6. Paulichi, da zona de três, aumenta a vantagem dos Extraterrestres: 11 a 3
  7. Corvalan, Paulichi e Von Haydin colocam Brasília na frente: 8 a 3
  8. Virada do Flamengo com Gui Deodato, de três: 3 a 2
  9. Baralle desperdiça dois lances livres e a chance do empate
  10. Paulichi abre o marcador para Brasília: 2 a 0
  11. Bola em jogo na Arena Nilson Nelson!

Escalação do Brasília: Corvalan (armador); Crescenzi (ala-armador); Von Haydin (ala); Rafael Paulichi (ala-pivô); e Brunão (pivô)

Escalação do Flamengo: Baralle (armador); Gui Deodato e Jhonatan Luz (alas); Cummings (ala-pivô); e Doria (pivô)

PRÉ-JOGO

  • Aquecimento finalizado na quadra da Arena Nilson Nelson! Vai começar a decisão!
  • Negrete é preocupação pelo lado do Flamengo. O ala argentino foi expulso nos dois últimos jogos por cometer faltas técnicas.
  • Facundo Corvalan está relacionado pelo Brasília. No jogo 4, o armador argentino desfalcou os Extraterrestres parcialmente no segundo tempo com dores na coxa direita.
  • O jogo 4 de Brasília e Flamengo bateu o recorde de público da temporada no NBB. 11.637 torcedores compareceram à Arena Nilson Nelson na última quarta-feira (13).
Gui Deodato, do Flamengo, encara a marcação do Brasília no jogo 4 das quartas de final do NBB 25/26 (Foto: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília)
Gui Deodato, do Flamengo, encara a marcação do Brasília no jogo 4 das quartas de final do NBB 25/26 (Foto: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília)

➡️ Flamengo sai atrás, mas vence Brasília e força o jogo 5 nas quartas do NBB

➡️ Veja os lances da vitória do Flamengo sobre o Brasília nas quartas do NBB

➡️ Flamengo sofre virada e fica em desvantagem nos playoffs do NBB

Resumo da série

Jogo 1 (Arena Nilson Nelson): Brasília 85 x 80 Flamengo

Jogo 2 (Maracanãzinho): Flamengo 83 x 66 Brasília

Jogo 3 (Maracanãzinho): Flamengo 90 x 98 Brasília

Jogo 4: (Arena Nilson Nelson): Brasília 88 x 96 Flamengo

➡️ Parceiro de quadra, Marcel defende Oscar Schmidt 'perfeccionista' e exalta relação familiar

Campanhas das equipes no NBB 2025/26

Brasília

  • 4º lugar na temporada regular com 66 pontos (28 vitórias e 10 derrotas) e saldo de 366 em cestas
  • Nas oitavas, eliminou o Caxias por 3 jogos a 1

Flamengo

  • 5º lugar na temporada regular com 66 pontos (28 vitórias e 10 derrotas) e saldo de 322 em cestas
  • Nas oitavas, eliminou o União Corinthians por 3 jogos a 1

➡️ Corinthians vence Minas e vai à semifinal do NBB pela primeira vez na história

Curiosidades e estatísticas

Brasília

  • Pode se tornar o primeiro time de fora do Sudeste a chegar às semifinais do NBB desde 2017 e o primeiro da capital federal desde 2016
  • O pivô Brunão tem a 3ª melhor média de tocos por jogo (1,24) e a 7ª de rebotes (7,89)
  • O armador Facundo Corvalan tem a 12ª melhor média de assistências por jogo (5,11) e a 21ª de pontos (14,48)

Flamengo

  1. Maior campeão do NBB com sete títulos, corre o risco de ficar fora das semifinais pela segunda vez em 18 edições; a última aconteceu em 2016/17
  2. O ala Gui Deodato é o jogador com maior aproveitamento nas bolas de três do campeonato, com média de 2,9 acertos por jogo
  3. O armador Alexey Borges tem a 2ª melhor média de assistências por jogo (8,75) e a 6ª de eficiência em arremessos (18,67)

➡️ Gui Santos, do Warriors, é expulso de jogo do Pinheiros no NBB

Formato dos playoffs

As oitavas, quartas, semifinal e final são disputadas em série de melhor de cinco jogos. O primeiro, quarto e quinto jogos acontecem na casa do time de melhor campanha na temporada regular, enquanto o adversário tem o direito de mando de quadra no segundo e terceiro jogos.

➡️ Memorial em homenagem a Oscar Schmidt atrai lendas do basquete e fãs emocionados

Resultados das quartas de final do NBB 2025/26

Franca 2 x 2 Mogi

  • Jogo 1: 93 x 95
  • Jogo 2: 97 x 65
  • Jogo 3: 88 x 70
  • Jogo 4: 90 x 102
  • Jogo 5: em andamento

Pinheiros 3 x 0 Paulistano

  • Jogo 1: 101 x 92
  • Jogo 2: 76 x 68
  • Jogo 3: 84 x 74

Minas 1 x 3 Corinthians

  • Jogo 1: 90 x 100
  • Jogo 2: 97 x 91
  • Jogo 3: 97 x 103
  • Jogo 4: 81 x 92

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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🏀✅ Ficha técnica

Brasília x Flamengo - Jogo 5 das quartas de final do NBB 2025/26

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 15 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: SporTV 2

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