AO VIVO: Brasília e Flamengo duelam por vaga na semifinal do NBB; siga

Flamengo faz mais três com Negrete: 43 a 34

Kayo, da lateral da quadra, marca três pontos: 43 a 31

Shaq Johnson faz grande jogada e pontua do garrafão: 43 a 26

Em arrancada da defesa, Corvalan vai para a bandeja: 43 a 24

Pedro consegue mais uma cesta de três para Brasília! 41 a 23

Von Haydin converte os dois lances livres: 35 a 19

Que habilidade! Corvalan faz um step back, arremessa para três pontos e marca 33 a 19

Na bandeja de Brunão, Brasília abre 13 pontos de vantagem: 30 a 17

Pedro marca mais uma de três a favor do Brasília: 28 a 17