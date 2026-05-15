AO VIVO: Brasília e Flamengo duelam por vaga na semifinal do NBB; siga

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Equipes se enfrentam por vaga na semifinal nesta sexta-feira (15), na Arena Nilson Nelson
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Brasília e Flamengo se enfrentam na noite desta sexta-feira (15) pelo quinto e decisivo jogo das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/26. Empatada em 2 a 2, a série que classifica o último semifinalista será definida na Arena Nilson. INTERVALO: Brasília 43 x 34 Flamengo.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar do jogo
|Placar da série
Brasília
43
2
Flamengo
34
2
FIM DO 2º QUARTO! BRASÍLIA 43 X 34 FLAMENGO
- Flamengo faz mais três com Negrete: 43 a 34
- Kayo, da lateral da quadra, marca três pontos: 43 a 31
- Shaq Johnson faz grande jogada e pontua do garrafão: 43 a 26
- Em arrancada da defesa, Corvalan vai para a bandeja: 43 a 24
- Pedro consegue mais uma cesta de três para Brasília! 41 a 23
- Von Haydin converte os dois lances livres: 35 a 19
- Que habilidade! Corvalan faz um step back, arremessa para três pontos e marca 33 a 19
- Na bandeja de Brunão, Brasília abre 13 pontos de vantagem: 30 a 17
- Pedro marca mais uma de três a favor do Brasília: 28 a 17
- Segundo período começa com cestas de três de Pedro, do Brasília, e Cummings, do Flamengo: 24 a 15
FIM DO 1º QUARTO! BRASÍLIA 21 X 12 FLAMENGO
- Brunão recebe grande passe no garrafão e vai para a cesta: 21 a 12
- Wesley converte um lance livre e diminui para o Flamengo: 19 a 12
- Negrete entra na rotação e marca mais três pontos para o Flamengo: 16 a 11
- Paulichi tem bom início nos arremessos de três e converte mais um no quesito: 16 a 6
- Brunão aproveita rebote: 13 a 6
- Paulichi, da zona de três, aumenta a vantagem dos Extraterrestres: 11 a 3
- Corvalan, Paulichi e Von Haydin colocam Brasília na frente: 8 a 3
- Virada do Flamengo com Gui Deodato, de três: 3 a 2
- Baralle desperdiça dois lances livres e a chance do empate
- Paulichi abre o marcador para Brasília: 2 a 0
- Bola em jogo na Arena Nilson Nelson!
Escalação do Brasília: Corvalan (armador); Crescenzi (ala-armador); Von Haydin (ala); Rafael Paulichi (ala-pivô); e Brunão (pivô)
Escalação do Flamengo: Baralle (armador); Gui Deodato e Jhonatan Luz (alas); Cummings (ala-pivô); e Doria (pivô)
PRÉ-JOGO
- Aquecimento finalizado na quadra da Arena Nilson Nelson! Vai começar a decisão!
- Negrete é preocupação pelo lado do Flamengo. O ala argentino foi expulso nos dois últimos jogos por cometer faltas técnicas.
- Facundo Corvalan está relacionado pelo Brasília. No jogo 4, o armador argentino desfalcou os Extraterrestres parcialmente no segundo tempo com dores na coxa direita.
- O jogo 4 de Brasília e Flamengo bateu o recorde de público da temporada no NBB. 11.637 torcedores compareceram à Arena Nilson Nelson na última quarta-feira (13).
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Resumo da série
Jogo 1 (Arena Nilson Nelson): Brasília 85 x 80 Flamengo
Jogo 2 (Maracanãzinho): Flamengo 83 x 66 Brasília
Jogo 3 (Maracanãzinho): Flamengo 90 x 98 Brasília
Jogo 4: (Arena Nilson Nelson): Brasília 88 x 96 Flamengo
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Campanhas das equipes no NBB 2025/26
Brasília
- 4º lugar na temporada regular com 66 pontos (28 vitórias e 10 derrotas) e saldo de 366 em cestas
- Nas oitavas, eliminou o Caxias por 3 jogos a 1
Flamengo
- 5º lugar na temporada regular com 66 pontos (28 vitórias e 10 derrotas) e saldo de 322 em cestas
- Nas oitavas, eliminou o União Corinthians por 3 jogos a 1
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Curiosidades e estatísticas
Brasília
- Pode se tornar o primeiro time de fora do Sudeste a chegar às semifinais do NBB desde 2017 e o primeiro da capital federal desde 2016
- O pivô Brunão tem a 3ª melhor média de tocos por jogo (1,24) e a 7ª de rebotes (7,89)
- O armador Facundo Corvalan tem a 12ª melhor média de assistências por jogo (5,11) e a 21ª de pontos (14,48)
Flamengo
- Maior campeão do NBB com sete títulos, corre o risco de ficar fora das semifinais pela segunda vez em 18 edições; a última aconteceu em 2016/17
- O ala Gui Deodato é o jogador com maior aproveitamento nas bolas de três do campeonato, com média de 2,9 acertos por jogo
- O armador Alexey Borges tem a 2ª melhor média de assistências por jogo (8,75) e a 6ª de eficiência em arremessos (18,67)
➡️ Gui Santos, do Warriors, é expulso de jogo do Pinheiros no NBB
Formato dos playoffs
As oitavas, quartas, semifinal e final são disputadas em série de melhor de cinco jogos. O primeiro, quarto e quinto jogos acontecem na casa do time de melhor campanha na temporada regular, enquanto o adversário tem o direito de mando de quadra no segundo e terceiro jogos.
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Resultados das quartas de final do NBB 2025/26
Franca 2 x 2 Mogi
- Jogo 1: 93 x 95
- Jogo 2: 97 x 65
- Jogo 3: 88 x 70
- Jogo 4: 90 x 102
- Jogo 5: em andamento
Pinheiros 3 x 0 Paulistano
- Jogo 1: 101 x 92
- Jogo 2: 76 x 68
- Jogo 3: 84 x 74
Minas 1 x 3 Corinthians
- Jogo 1: 90 x 100
- Jogo 2: 97 x 91
- Jogo 3: 97 x 103
- Jogo 4: 81 x 92
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🏀✅ Ficha técnica
Brasília x Flamengo - Jogo 5 das quartas de final do NBB 2025/26
🗓️ Data e horário: sexta-feira, 15 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)
📺 Onde assistir: SporTV 2
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