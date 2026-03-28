Hortência Marcari marca presença o Jogo das Estrelas do NBB
A ex-jogadora foi ovacionada pela torcida presente
- Matéria
- Mais Notícias
A eterna Rainha do basquete, Hortência Marcari, marcou presença no Jogo das Estrelas do NBB, realizado na noite deste sábado (28), no Ginásio do Ibirapuera. A campeã mundial integrou o júri técnico do Torneio de Enterradas e acompanhou o restante do evento à beira da quadra, sendo ovacionada pelo público presente em São Paulo.
Relacionadas
Títulos de Hortência no basquete
- Campeã Mundial (Austrália, 1994): O maior título da história do basquete feminino brasileiro. Hortência foi a estrela da equipe que bateu os EUA na semifinal e a China na final.
- Medalha de Prata nas Olimpíadas (Atlanta, 1996): A primeira medalha olímpica do basquete feminino do país.
- Medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos (Havana, 1991): Inesquecível pela cena de Fidel Castro entregando as medalhas e reverenciando Hortência e Paula.
- Tetracampeã do Campeonato Sul-Americano (1981, 1986, 1989 e 1991).
Novo formato do Jogo das Estrelas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O torneio principal contou com quatro equipes temáticas: o Time Alexey Borges (NBB Brasil), o Time Cristiano Felício (NBB Brasil), o Time Shamell Stallworth (NBB Mundo) e o Time Wini Silva (Jovens Estrelas). As equipes misturam diferentes perfis e gerações, unindo experiência, talento internacional e promessas na busca pelo título da 17ª edição do evento.
Toda a programação ocorreu no mesmo dia, concentrando o torneio de times e os tradicionais desafios individuais: o Torneio de 3 Pontos, o Desafio de Habilidades e o Torneio de Enterradas.
➡️Last dance: maior cestinha do NBB, americano participa de último Jogo das Estrelas
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias