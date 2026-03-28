Hortência Marcari marca presença o Jogo das Estrelas do NBB

Campeã Mundial (Austrália, 1994): O maior título da história do basquete feminino brasileiro. Hortência foi a estrela da equipe que bateu os EUA na semifinal e a China na final.

Medalha de Prata nas Olimpíadas (Atlanta, 1996): A primeira medalha olímpica do basquete feminino do país.

Medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos (Havana, 1991): Inesquecível pela cena de Fidel Castro entregando as medalhas e reverenciando Hortência e Paula.