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Hortência Marcari marca presença o Jogo das Estrelas do NBB

A ex-jogadora foi ovacionada pela torcida presente

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Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 28/03/2026
20:48
Hortência foi medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996 (Foto: Acervo Lance!)
imagem cameraText: HORTENCIA, DURANTE PARTIDA VALIDA PELAS OLIMPIADAS DE 96. FOTO: LULUDI/AE.
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A eterna Rainha do basquete, Hortência Marcari, marcou presença no Jogo das Estrelas do NBB, realizado na noite deste sábado (28), no Ginásio do Ibirapuera. A campeã mundial integrou o júri técnico do Torneio de Enterradas e acompanhou o restante do evento à beira da quadra, sendo ovacionada pelo público presente em São Paulo.

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Hortência foi medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996 (Foto: Acervo Lance!)
Hortencia durante partida da Seleção Brasileira (FOTO: LULUDI/AE)

Títulos de Hortência no basquete

  1. Campeã Mundial (Austrália, 1994): O maior título da história do basquete feminino brasileiro. Hortência foi a estrela da equipe que bateu os EUA na semifinal e a China na final.
  2. Medalha de Prata nas Olimpíadas (Atlanta, 1996): A primeira medalha olímpica do basquete feminino do país.
  3. Medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos (Havana, 1991): Inesquecível pela cena de Fidel Castro entregando as medalhas e reverenciando Hortência e Paula.
  4. Tetracampeã do Campeonato Sul-Americano (1981, 1986, 1989 e 1991).

Novo formato do Jogo das Estrelas

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O torneio principal contou com quatro equipes temáticas: o Time Alexey Borges (NBB Brasil), o Time Cristiano Felício (NBB Brasil), o Time Shamell Stallworth (NBB Mundo) e o Time Wini Silva (Jovens Estrelas). As equipes misturam diferentes perfis e gerações, unindo experiência, talento internacional e promessas na busca pelo título da 17ª edição do evento.

Toda a programação ocorreu no mesmo dia, concentrando o torneio de times e os tradicionais desafios individuais: o Torneio de 3 Pontos, o Desafio de Habilidades e o Torneio de Enterradas.

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