Astro brasileiro da NBA é homenageado em jogo do Denver Nuggets; vídeo

Brasileiro com mais pontos na história da NBA, o ex-jogador Nenê Hilário foi homenageado pelo Denver Nuggets - clube que mais vezes vestiu a camisa - durante a partida contra o San Antonio Spurs, na noite deste sábado (4). O ex-pivô de 43 anos foi ovacionado de pé pelo público no retorno à Ball Arena, no Colorado, onde atuou por 10 anos seguidos.

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Nenê recebeu uma camisa emoldurada com seu nome e o número 31, com colagens de fotos do ex-atleta em ação pela franquia. 'Lenda de Denver, para sempre na história dos Nuggets', diz a mensagem gravada no quadro.

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Nenê Hilário: ídolo brasileiro na NBA

Nenê Hilário em ação pelo Denver Nuggets (Foto: Divulgação /Instagram)

Em 2002, o New York Knicks selecionou Nenê Hilário no Draft da NBA, mas logo em seguida o envolveu em uma troca com o Denver Nuggets. Ao fim da temporada regular, o pivô foi reconhecido como uma das revelações de 2002/2003, sendo escolhido para o NBA All-Rookie Team.

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Em 10 anos pelos Nuggets, o jogador de 2,10m fez 555 partidas e marcou 6.868 pontos. Foi o time onde mais teve sucesso na liga.

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Nenê deixou a franquia de Denver em 2012 e ainda disputou mais sete temporadas na NBA - quatro pelo Washington Wizards e três pelo Houston Rockets -, se tornando o brasileiro com a carreira mais longeva na elite do basquete americano. O pivô chegou a se transferir para o Atlanta Hawks em fevereiro de 2020, mas foi dispensado devido a lesões recorrentes e se aposentou sem entrar em quadra naquele ano.

Nuggets batem Spurs na prorrogação e acabam com invencibilidade texana

Jokic é marcado por Wembanyama em Nuggets x Spurs pela NBA 25/26 (Foto Garrett Ellwood/NBA Entertainment/Getty Images)

Neste sábado (4), o Denver Nuggets terminou com uma sequência invicta de 11 jogos do San Antonio Spurs ao vencer o vice-líder da Conferência Oeste na prorrogação por 136 a 134.

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O duelo direto entre duas das principais potências da NBA foi decidido nos detalhes e colocou frente a frente Nikola Jokic e Victor Wembanyama, postulantes ao prêmio de MVP da temporada regular. O pivô sérvio anotou 40 pontos e terminou a partida sem cometer um único turnover. Do outro lado, o fenômeno francês correspondeu à altura, registrando 34 pontos na noite.

Com o resultado, os Nuggets chegam à oitava vitória consecutiva e seguem na caça pelo topo do Oeste. Ambas as equipes já estão classificadas para os playoffs, que têm início no dia 18 de abril.

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