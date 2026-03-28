Estrangeiros dominam Jogo das Estrelas do NBB

A equipe formada por jogadores estrangeiros e liderada pelo craque Shamell é campeã do Jogo das Estrelas do NBB 2026. O time experiente confirmou o favoritismo ao vencer o grupo de novatos escolhido pelo capitão Wini Silva, de apenas 21 anos, pelo placar de 42 a 29.

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Além do confronto principal, a grande festa do basquete nacional no Ibirapuera contou com Desafio de Habilidades, de Enterradas e o Torneio de Três Pontos.

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Final entre Time Wini e Time Shamell no Jogo das Estrelas do NBB (Foto: Isabella Zuppo)

O Time Shamell largou na frente, mas viu o Time Wini reagir e buscar o empate na primeira parcial. Após o intervalo, no entanto, a experiência falou mais alto: os estrangeiros retomaram as rédeas do jogo e dominaram a reta final para garantir o título do Jogo das Estrelas 2026.

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Como foram as semifinais

A primeira semifinal do Jogo das Estrelas colocou frente a frente o Time Shamell, formado por estrangeiros, e o Time Felício. A partida começou equilibrada, com os brasileiros abrindo uma pequena vantagem que se manteve até os últimos três minutos.

Porém, o cenário mudou após os arremessos dos padrinhos: como nenhum deles converteu as tentativas, os estrangeiros aproveitaram a brecha para reagir e fecharam a vitória por 27 a 22. O experiente Alex Garcia, do Time Felício, ainda tentou uma bola de três pontos no estouro do cronômetro para empatar a partida; a bola chegou a cair, mas o arremesso foi realizado após estouro do cronometro.

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A segunda semifinal reuniu a juventude do Time Wini e a experiência do Time Alexey, liderado pelo armador do Flamengo. O jogo começou com os novatos a todo vapor, demonstrando alto aproveitamento nos arremessos e agressividade nos roubos de bola. O Time Alexey chegou a reduzir a diferença na reta final, mas a reação não foi suficiente: vitória do Time Wini por 25 a 23.