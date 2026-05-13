Maiores campeões do NBB, Flamengo e Franca fazem jogos decisivos nesta quarta

Esta quarta-feira (13) será decisiva para os caminhos de Flamengo e Franca no Novo Basquete Brasil (NBB). Em confrontos válidos pelo jogo 4 das quartas de final da competição, o Rubro-Negro luta contra o Brasília para se manter vivo no NBB. Mais confortável, o Franca, por outro lado, depende de apenas uma vitória para eliminar o Mogi e seguir em busca do título do campeonato.

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➡️ Flamengo sofre virada e fica em desvantagem nos playoffs do NBB

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Flamengo joga pela vida ou morte no NBB

Quinto colocado na fase classificatória, o Flamengo acumulou resultados ruins ao longo do campeonato, que deixam o maior campeão do NBB (sete títulos) em uma situação complicada nas quartas de final.

Após passar pelo União Corinthians na série de oitavas, que terminou em 3 a 1, o Rubro-Negro perdeu as primeira e terceira partidas das quartas para o Brasília. Agora, no jogo 4, o time carioca precisa de uma vitória para forçar o quinto e decisivo duelo. Caso contrário, o Flamengo está eliminado do NBB.

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Flamengo x Brasília no jogo 3 da série de quartas de final do NBB 2025/26 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Franca: a uma vitória das semifinais

Atual campeão do NBB, o Franca soma quatro títulos da competição e vai em busca de levantar o troféu pela quinta vez consecutiva. A equipe liderou a primeira fase e chegou às quartas após passar pelo Botafogo nas oitavas de final.

Apesar da ótima campanha, o Franca foi surpreendido na primeira partida da série de quartas e perdeu para o Mogi. Depois, se recuperou e saiu vencedor nas duas partidas seguintes. Com isso, a equipe paulista depende apenas de uma vitória nesta quarta-feira (13) para cravar sua vaga nas semifinais do NBB.

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Lucas Dias, do Franca, em ação nos playoffs do NBB 25/26 (Foto: Divulgação/NBB)

Informações das partidas

BRASÍLIA X FLAMENGO - JOGO 4 DAS QUARTAS DE FINAL DO NBB

📅 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: Sportv 3

SESI FRANCA X MOGI BASQUETE - JOGO 4 DAS QUARTAS DE FINAL DO NBB

📅 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Pedrocão, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney +