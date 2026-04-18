O Flamengo anunciou na noite deste sábado (18) a demissão do técnico Sergio "Oveja" Hernández, que comandava a equipe de basquete do Rubro-Negro. Ele não suportou a sequência ruim de resultados e caiu do cargo antes mesmo dos playoffs do Novo Basquete Brasil. O auxiliar técnico Fernando Pereira assume interinamente o comando.

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Sergio Hernandez chegou ao Flamengo em fevereiro de 2025 para assumir a equipe no lugar de Gustavo de Conti. A atual temporada, no entanto, foi a pior do Rubro-Negro em seu projeto da bola laranja no que diz respeito a investimento e entrega de resultados.

A equipe fechou a temporada regular do NBB apenas na quinta colocação, acumulando resultados negativos e atuações questionáveis. A campanha de 28 vitórias e dez derrotas foi a pior do clube na história da competição, e a campanha no Final Four da BCLA, principal competição continental, foi a gota d'água.

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Em Buenos Aires, o Flamengo perdeu a semifinal para o Boca Juniors (ARG) por 81 a 58 e a decisão de terceiro lugar para o Nacional (URU) pelo placar de 94 a 65.

Nos playoffs do NBB, o interino Fernando Pereira irá enfrentar o União Corinthians, que terminou a temporada regular na 12ª colocação. A série será decidida em melhor de cinco jogos, com a abertura do confronto sendo na próxima quarta-feira (22), no Maracanãzinho.

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Sergio Hernández chegou ao Flamengo em fevereiro de 2025 (Divulgação/Fiba)

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Confira a nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em comum acordo com o treinador Sergio Hernández, foi decidido o encerramento de seu vínculo à frente da equipe de basquete profissional, em decorrência dos resultados recentes.

O Flamengo agradece ao técnico pelos serviços prestados, pelo profissionalismo e dedicação durante o período em que esteve no comando da equipe, com destaque para a conquista da BCLA pelo clube, e deseja sucesso na continuidade de sua carreira.

O auxiliar técnico Fernando Pereira assume interinamente o comando da equipe."