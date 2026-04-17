Tadeu Schmidt fala sobre decisão de apresentar o BBB após morte de Oscar: 'Seria uma afronta'

O apresentador Tadeu Schmidt se pronunciou nas redes sociais na noite desta sexta-feira (17) sobre a decisão de comandar, ao vivo, a edição do Big Brother Brasil 26, horas após a confirmação da morte do irmão, Oscar Schmidt, aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

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Em vídeo publicado, Tadeu agradeceu o carinho do público e explicou por que optou por seguir com o compromisso profissional mesmo diante do luto.

— Eu queria agradecer a quantidade de carinho que vocês mandaram para a nossa família por causa da morte do Oscar. Muito obrigado mesmo — iniciou.

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O apresentador também comentou a preocupação dos fãs sobre sua participação à frente do programa. Segundo ele, a decisão foi influenciada diretamente pelo exemplo deixado pelo irmão, considerado sua maior referência de vida.

— Ele é disparado o meu maior ídolo. Tudo que eu fiz na vida, eu sempre pensei: como é que o Oscar faria isso? — afirmou.

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Oscar Schmidt e Tadeu Schmidt são irmãos. (Foto: Reprodução)

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Tadeu destacou ainda a dedicação de Oscar à profissão, relembrando episódios marcantes da carreira do ex-jogador e ídolo do basquete nacional.

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— O Oscar foi treinar no dia do nascimento do primeiro filho. Não foi ao meu casamento porque tinha um jogo. Jogou com a mão quebrada — contou.

Diante desse histórico, o apresentador foi enfático ao justificar sua escolha:

— A possibilidade de eu não apresentar o BBB hoje é zero. Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não trabalhasse hoje — declarou.

Oscar Schmidt em ação pela seleção brasileira (Foto: ANTONIO SCORZA / AFP)

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Em tom emocionado, ele disse ainda que consegue imaginar qual seria a reação de Oscar diante da situação.

— "Parece que eu estou ouvindo ele falando: 'Não se atreva a não ir trabalhar hoje'" — completou.

Apesar de reconhecer que será um dia difícil, Tadeu Schmidt garantiu que estará à frente do reality da TV Globo na noite desta sexta-feira (17).

— Vai ser um dia difícil, mas vai dar tudo certo. A gente se vê logo mais — finalizou.

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