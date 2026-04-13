STJD vota a favor do Botafogo, que não é punido e confirma classificação no NBB
Glorioso levou a melhor no tribunal após denúncia feita por supostas irregularidades com documentações de atletas
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Em julgamento realizado na noite desta segunda-feira (13), em São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Liga Nacional de Basquete (LNB) votou a favor do Botafogo, por unanimidade, no processo que corria e deixava o Glorioso apreensivo contra o rebaixamento após denúncias por supostas irregularidades. Com isso, o clube está classificado para os playoffs da atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB).
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O processo em cima do diretor Carlos Salomão, que havia sido suspenso inicialmente com 360 dias e R$ 60.000,00 de multa, também foi prescrito. O ala Lelê, outro afetado pela denúncia, volta a ficar à disposição para a última rodada e playoffs do NBB.
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A equipe alvinegra havia sido punida com a perda de 74 pontos na atual temporada do NBB, além de multas que, acumuladas, chegavam a R$ 75.000,00. As denúncias haviam sido em cima dos artigos 191, 214 e 234 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que tratam de descumprimento de normas, irregularidade de atletas e falsidade documental, respectivamente.
A defesa do Alvinegro foi feita pelos advogados Leonardo Andreotti e Ronaldo Piacente. Com isso, e a tabela de classificação do NBB, o Botafogo está classificado para a fase de playoffs, com adversário a ser definido — caso termine em 16º, irá encarar o Franca, líder da temporada regular, enquanto em 15º cruzará com o Pinheiros, na segunda colocação.
Entenda o caso do Botafogo
As denúncias da Liga Nacional de Basquete (LNB) se deu quanto à supostas irregularidades nas documentações de Augusto Alcassa, ex-pivô e atualmente no rival Fluminense jogando a Liga Ouro, além do armador Alef César — já fora do clube — e do ala Lelê, que acabou sendo desfalque desde então.
Em uma das partes da extensa defesa escrita, foi destacado que os clubes recebem uma nota da CBB, repassada pela LNB, dando condições de jogo, e que nenhum atleta foi à quadra sem tal autorização. O Botafogo tinha confiança em um resultado positivo por apontar "furos" no processo, indo contra o regulamento da própria competição.
Desde o julgamento em primeira instância, no dia 2 de março, o Botafogo conseguiu dois efeitos suspensivos e postergou aguardando o julgamento desta segunda-feira.
No segundo turno do NBB, o Botafogo contou com reforços que engrenaram o trabalho do técnico Jorge Balbis. Liderado pelo experiente armador Scott Machado e o ídolo Matheusinho, a equipe chegou a dez vitórias, saiu do risco de rebaixamento em quadra e confirmou a classificação com duas rodadas de antecedência.
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