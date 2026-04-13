STJD vota a favor do Botafogo, que não é punido e confirma classificação no NBB

Em julgamento realizado na noite desta segunda-feira (13), em São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Liga Nacional de Basquete (LNB) votou a favor do Botafogo, por unanimidade, no processo que corria e deixava o Glorioso apreensivo contra o rebaixamento após denúncias por supostas irregularidades. Com isso, o clube está classificado para os playoffs da atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB).

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O processo em cima do diretor Carlos Salomão, que havia sido suspenso inicialmente com 360 dias e R$ 60.000,00 de multa, também foi prescrito. O ala Lelê, outro afetado pela denúncia, volta a ficar à disposição para a última rodada e playoffs do NBB.

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A equipe alvinegra havia sido punida com a perda de 74 pontos na atual temporada do NBB, além de multas que, acumuladas, chegavam a R$ 75.000,00. As denúncias haviam sido em cima dos artigos 191, 214 e 234 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que tratam de descumprimento de normas, irregularidade de atletas e falsidade documental, respectivamente.

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A defesa do Alvinegro foi feita pelos advogados Leonardo Andreotti e Ronaldo Piacente. Com isso, e a tabela de classificação do NBB, o Botafogo está classificado para a fase de playoffs, com adversário a ser definido — caso termine em 16º, irá encarar o Franca, líder da temporada regular, enquanto em 15º cruzará com o Pinheiros, na segunda colocação.

Botafogo engrenou no segundo turno do NBB (Foto: Divulgação/NBB)

Entenda o caso do Botafogo

As denúncias da Liga Nacional de Basquete (LNB) se deu quanto à supostas irregularidades nas documentações de Augusto Alcassa, ex-pivô e atualmente no rival Fluminense jogando a Liga Ouro, além do armador Alef César — já fora do clube — e do ala Lelê, que acabou sendo desfalque desde então.

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Em uma das partes da extensa defesa escrita, foi destacado que os clubes recebem uma nota da CBB, repassada pela LNB, dando condições de jogo, e que nenhum atleta foi à quadra sem tal autorização. O Botafogo tinha confiança em um resultado positivo por apontar "furos" no processo, indo contra o regulamento da própria competição.

Desde o julgamento em primeira instância, no dia 2 de março, o Botafogo conseguiu dois efeitos suspensivos e postergou aguardando o julgamento desta segunda-feira.

No segundo turno do NBB, o Botafogo contou com reforços que engrenaram o trabalho do técnico Jorge Balbis. Liderado pelo experiente armador Scott Machado e o ídolo Matheusinho, a equipe chegou a dez vitórias, saiu do risco de rebaixamento em quadra e confirmou a classificação com duas rodadas de antecedência.

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