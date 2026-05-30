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Veja o gol de PSG x Arsenal: Havertz abre o placar na final

Duelo etsá sendo disputado em Budapeste neste sábado (30)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/05/2026
13:22
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FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINAL
imagem cameraHavertz comemora gol na final (Foto: INA FASSBENDER / AFP)
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PSG e Arsenal estão fazendo neste instante, na Arena Ferenc Puskás, em Budapeste, na Hungria, a grande final da Champions League 2025/26. O confronto reúne o atual campeão europeu e um Arsenal que busca conquistar o torneio pela primeira vez em sua história.

Aos 6 minutos do primeiro tempo, Kai Havertz arrancou pela esquerda e finalizou um chutaço para o gol do goleiro Safonov, que nada conseguiu fazer. Veja o lance:

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Onde assitir PSG X Arsenal

PSG e Arsenal se enfrentam neste sábado (30), às 13h (de Brasília), na Arena Ferenc Puskás, em Budapeste, na Hungria, pela grande final da Champions League 2025/26.

O duelo coloca frente a frente o atual campeão europeu e um Arsenal que busca conquistar o torneio pela primeira vez em sua história. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT, TNT Sports e HBO Max.

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O PSG chega à decisão defendendo o título conquistado na última temporada, quando venceu a Inter de Milão por 5 a 0 na final. Na campanha atual, a equipe francesa teve grande desempenho e garantiu vaga na decisão após eliminar o Bayern de Munique em uma semifinal emocionante: vitória por 5 a 4 em Paris e empate por 1 a 1 na Alemanha.

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Jogadores de Arsenal e PSG perfilados antes da final da Champions League
Jogadores de Arsenal e PSG perfilados antes da final da Champions League (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Sem desfalques relevantes, o técnico Luis Enrique deve manter a base titular utilizada ao longo da competição. O destaque do time parisiense segue sendo o trio ofensivo formado por Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia, principal arma na busca pelo bicampeonato consecutivo.

Do outro lado do PSG, o Arsenal chega à final em busca de um título inédito da Champions League. A equipe inglesa eliminou o Atlético de Madrid nas semifinais, com empate por 1 a 1 fora de casa e vitória por 1 a 0 em Londres.

O técnico Mikel Arteta ainda lida com uma dúvida importante para a decisão: o lateral-direito Timber, em recuperação de lesão muscular, deve iniciar no banco de reservas, abrindo espaço para Mosquera entre os titulares. No setor ofensivo, as principais esperanças estão em Bukayo Saka e Kai Havertz para PSG x Arsenal.

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