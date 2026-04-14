O "Clássico dos Milhões" costuma ser marcado por grandes emoções, seja nos campos ou nas quadras. Durante o segundo quarto do duelo contra o Vasco, nesta terça-feira (14), o Flamengo sofreu com uma baixa de peso em seu elenco. O armador Shaq Johnson foi ejetado da partida devido a uma falta desqualificante no pivô cruzmaltino.

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O lance aconteceu no segundo período do jogo, enquanto o Flamengo vencia a partida por 38 a 21. No início do ataque do Vasco, o pivô Thiago Mathias acertou Shaq com o cotovelo durante um "corta-luz". Como resposta, o astro rubro-negro, e então maior pontuador do confronto, foi para cima do rival com um forte empurrão. Veja a cena abaixo:

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Após avaliação da arbitragem, Shaq foi punido com uma falta antidesportiva e acabou expulso. O armador, então, partiu direto para o vestiário. Do outro lado, Mathias permaneceu na partida e converteu apenas um dos dois lances livres referentes à penalidade de Johnson.

Vasco vive momento delicado no NBB

O Vasco faz uma campanha para esquecer no NBB. Com apenas 5 vitórias em 36 jogos, chega na penúltima rodada com chance enorme de queda. Apenas a vitória pode manter um fio de esperança em São Januário. Por ironia do destino, quem pode ser o algoz final é justamente o seu maior rival: o Flamengo.

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O Vasco não depende mais apenas de si para se salvar do rebaixamento. As vitórias nas duas últimas rodadas contra o Flamengo e o Botafogo são imprescindíveis. Mas o time cruz-maltino depende também de Basket Osasco e Pato Basquete para assegurar a permanência no NBB.

O Osasco tem apenas uma vitória a mais do que o Vasco. Porém, o critério de desempate não favorece o time carioca em caso de empate, já que perde no confronto direto. O Pato já tem sete vitórias e só não se salvou ainda porque justamente tem desvantagem no critério de desempate contra o Vasco. Por isso, como dois times são rebaixados no NBB, o time carioca precisa que ambos percam todos os próximos jogos.

Veja situação da tabela entre os três times

Posição Time Aproveitamento Jogos Vitórias/Derrotas 18º Pato Basquete 19,4% 36 07/29 19º Basket Osasco 16.2% 37 06/31 20º Vasco da Gama 13.9% 36 05/31

Flamengo e Vasco duelaram em São Januário, pelo NBB (Foto: PaulaReis / Flamengo)

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