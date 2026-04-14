Vasco sofre dura derrota para o Flamengo e é rebaixado no NBB

Apesar da expectativa por uma combinação de resultados que mantivesse o Vasco vivo, o cenário se definiu, nesta segunda-feira (14), durante o "Clássico dos Milhões". O Flamengo venceu o Cruzmaltino, por 95 a 75, ao lado de sua torcida no Maracanãzinho. O resultado eliminou qualquer possibilidade de reação nas rodadas finais e decretou matematicamente o rebaixamento do time vascaíno no NBB.

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Como foi o jogo?

A partida começou sem cestas – pelo menos foi assim durante cerca de 2 minutos após a bola entrar em jogo. Quando enfim os pontos começaram a ser feitos, o controle esteve nas mãos do Flamengo, que abriu 12 a 1 antes da metade do primeiro quarto. A resposta do Vasco, então, chegou com uma sequência de sete pontos de Magna. Os mandantes conseguiram controlar a vantagem, apesar do aumento da pressão cruzmaltina.

Assim como no primeiro período, o início do segundo ficou marcado pelo forte domínio rubro-negro: foram 13 pontos convertidos na metade inicial da parcial. Enquanto isso, o Vasco sofria para encontrar espaço no ataque e foi pontuar apenas a 5 minutos do intervalo.

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Nesse momento, Shaq Johnson fez uma falta desqualificante contra o pivô cruzmaltino, Thiago Mathias, e foi expulso da partida. A saída do então maior pontuador do Flamengo, no entanto, não afetou a boa atuação da equipe, que seguiu na frente até o intervalo.

O terceiro quarto foi um pouco diferente dos outros dois: o Vasco levou a melhor na parcial por 14 a 12. Com fortes defesas de ambos os lados, a disputa se manteve acirrada durante os 10 minutos do período. Sem Shaq, o poder ofensivo do Flamengo ficou sob controle de Gui Deodato e Cummings. Já no elenco cruzmaltino, a responsabilidade esteve bem distribuída entre Morgan, Mathias, Ale e Fortunato.

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No ínicio do último quarto, o domínio voltou para as mãos do Rubro-Negro, que converteu 10 pontos consecutivos contra nenhum do rival. Vale destacar que apenas um foi de lance livre. A promessa de uma resposta do Vasco veio em seguido, quando o time emendou uma sequência oito pontos. Ainda assim, foi o Flamengo quem liderou as ações em quadra até o apito final. Com a derrota por 95 a 75, o Cruzmaltino confirmou seu rebaixamento no NBB.

Rebaixamento do Vasco confirmado

No último sábado (11), o Vasco complicou ainda mais sua situação ao ser derrotado pelo Cruzeiro em casa – no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro –, em um confronto que poderia manter vivas as chances de permanência. A equipe entrou em quadra pressionada e sabia precisava fazer sua parte, mas não conseguiu transformar o apoio da torcida em resultado, passando a depender de outros jogos para seguir na disputa.

Com a derrota para o Flamengo, no entanto, a diferença na tabela se tornou inalcançável e encerrou qualquer possibilidade de reação do time carioca na tabela. O resultado tornou irrelevantes os critérios de desempate e os jogos restantes, já que o Vasco não tem mais como alcançar seus concorrentes diretos na classificação. A equipe, então, se caminha para o rebaixamento após uma campanha marcada por dificuldades.

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Vasco após vitória no NBB (Foto: Maurício Almeida/ Vasco)

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