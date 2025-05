Craque do Vasco anuncia aposentadoria após eliminação no NBB

Após cerca de 23 anos, Marquinhos Vieira atuou em sua última partida no basquete profissional. O fim da temporada para o Vasco nos playoffs do NBB, nesta quarta-feira (13), também marcou o início da aposentadoria do ala de 40 anos. Na ocasião, o Cruz-Maltino foi derrota por 83 a 63 para o Minas, que avançou para as semifinais. Com passagens por grandes clubes brasileiros, o astro se consolidou como uma lenda do esporte brasileiro.

— Anunciei essa despedida em outubro de 2024, as condições eram totalmente favoráveis, venho sofrendo a temporada toda com hérnia de disco, dor no joelho. Venho em constante conversas com meu médico para me colocar em ritmo de jogo, ainda consegui dar uma subida nos playoffs, hoje posso dizer que foi o último jogo. Se o telefone tocar de uma maneira diferente (tratamento médico), posso repensar, mas não espero isso. Fisicamente, venho sofrendo muito, é muito difícil acordar, tirar o pé da cama e ter dores. Quem jogou sabe o quanto é difícil — explicou o ala, sobre sua saída do basquete profissional.

A carreira de Marquinhos dentro de quadra chegou ao fim, mas é inegável os feitos atingidos pelo brasileiro. Aos 40 anos, e as lesões, o ala ainda foi um dos principais jogadores do Vasco. Na atual temporada, ele esteve no topo nas médias de pontos, além de figurar no top-3 de todas as principais estatísticas do elenco.

— Só posso agradecer ao Vasco da Gama, foi uma temporada muito difícil, com lesões não só minhas, mas dos meus companheiros. Ao mesmo tempo, foi proveitosa, porque o time se desdobrou em alguns momentos. Só agradecer a torcida e o carinho dos torcedores cruz-maltinos e de outros times e ginásios que passei durante a temporada. Foi legal demais receber esse carinho e não tenho nada o que lamentar — agradeceu Marquinhos.

Carreira de Marquinhos Vieira

Marquinhos Vieira iniciou sua trajetória no basquete ainda jovem, em 2001, nas categorias de base do Corinthians. Logo no ano seguinte, estreou como profissional pelo Bauru e já conquistou seu primeiro título nacional. Ao longo do início da carreira, passou por clubes como Vasco da Gama, Corinthians/Mogi das Cruzes e São Carlos, além de ter uma breve experiência no basquete italiano.

Ainda fora do Brasil, em 2006, chegou à NBA para atuar pelo New Orleans Hornets, mas foi no retorno ao país que viveu os momentos mais marcantes de sua carreira. Com a estreia do NBB, o ala participou de 16 das 17 temporadas realizadas, defendendo equipes como Pinheiros, Flamengo, São Paulo e, mais recentemente, o Vasco da Gama.

Pelo Pinheiros, entre 2008 e 2012, alcançou médias expressivas de pontuação e comandou o time em campanhas históricas, como a primeira final do Campeonato Paulista e do Torneio Interligas. Já no Flamengo, viveu seu auge: foram seis títulos do NBB, duas Copas Super 8, além da Liga das Américas e da Copa Intercontinental em 2014. O ala também entrou para a história como o único tricampeão de MVP da principal liga do país.

Em 2021, Marquinhos voltou para a capital paulista para defender o São Paulo. Por lá, foi peça fundamental nas conquistas do Campeonato Paulista e da Basketball Champions League Americas. Nas temporadas finais, reforçou o projeto do R10 Score Vasco da Gama, sendo destaque em duas classificações à Copa Super 8 e campanhas sólidas no NBB.

Marquinhos encerra sua trajetória com números impressionantes: 540 partidas (oitavo maior da história), 9202 pontos (primeiro brasileiro a ultrapassar a marca de 9000), 1094 bolas de três convertidas e 2216 lances livres - este último, recorde absoluto da competição. O ala também acumulou 2312 rebotes, 1646 assistências, 551 roubos de bola e 9007 de eficiência, ficando atrás apenas de Alex Garcia.

Fora dos clubes, ele defendeu com orgulho a Seleção Brasileira, conquistando o ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007, dois títulos da Copa Tuto Marchand e participações em três Mundiais e duas Olimpíadas (Londres-2012 e Rio-2016).

Aos 40 anos, Marquinhos se despede das quadras como um dos maiores nomes da história do basquete nacional e uma verdadeira lenda do NBB.

Como foi a série entre Vasco e Minas?

A classificação na primeira fase dos playoffs do NBB aconteceu com certa facilidade para o Vasco, que venceu por 3 a 1 contra o São José. Assim como para o Minas, que liderou a fase regular e superou o Mogi das Cruzes em três jogos tranquilos para garantir a vaga nas quartas de final.

Apesar da "vantagem" do líder, a equipe vascaína chegava para a série embalada. Contudo, o Minas teve uma clara dominância sobre o Cruz-Maltino durante os três confrontos disputados. O jogo 1, no Rio de Janeiro, os visitantes terminaram na frente por pouco com placar de 90 a 86, mas, quando a disputa foi para Belo Horizonte, o time assumiu de vez a liderança. Assim, as vitórias nos jogos 2 e 3 aconteceu com autoridade por 86 a 76 e 83 a 63, respectivamente.