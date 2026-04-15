Entre o fim de uma campanha e a ambição por um título internacional, o clássico no Maracanãzinho escancarou realidades opostas. De um lado, o Flamengo confirmou sua superioridade em quadra e já voltou as atenções para o Final Four da BCLA; do outro, o Vasco viu o rebaixamento se concretizar. Após a partida, a diferença de cenários também apareceu nas palavras de Jonathan Luz que adotou tom provocativo ao comentar o futuro do rival cruzmaltino.

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Após a partida, o clima de "Clássico dos Milhões" se estendeu para fora de quadra. Ao comentar o momento do Flamengo e a sequência da temporada, o capitão rubro-negro destacou o foco exclusivo nos objetivos da equipe, mas acabou incluindo ainda uma fala que soou como provocação ao rival.

— A gente está pensando só em vitória, está pensando em continuação, sabe? A gente deixa para o Vasco pensar no que tiver que pensar, se é a Série B, a Série A, eles que vão se virar, né? A gente tem que pensar no nosso, tem que fazer o nosso trabalho e agora o trabalho é a Champions — disse Jonathan Luz.

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Enquanto o Cruzmaltino lida com o rebaixamento, o clube da Gávea volta suas atenções para um desafio internacional. A equipe está classificada para o Final Four da Champions League das Americas (BCLA), que começa nesta sexta-feira (17) e reúne os quatro melhores times do continente. Mesmo em uma temporada de oscilações, o Rubro-Negro chega como um dos favoritos ao título.

Rebaixamento do Vasco confirmado

Apesar da expectativa por uma combinação de resultados que mantivesse o Vasco vivo, o cenário se definiu, nesta segunda-feira (14). O Flamengo venceu o Cruzmaltino, por 95 a 75, ao lado de sua torcida no Maracanãzinho. O resultado eliminou qualquer possibilidade de reação nas rodadas finais e decretou matematicamente o rebaixamento do time vascaíno no NBB.

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No último sábado (11), o Vasco havia complicado ainda mais sua situação ao ser derrotado pelo Cruzeiro em casa – no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro –, em um confronto que poderia manter vivas as chances de permanência. A equipe entrou em quadra pressionada e sabia que precisava fazer sua parte, mas não conseguiu transformar o apoio da torcida em resultado.

Com a derrota para o Flamengo, a diferença na tabela se tornou inalcançável, já que o resultado tornou irrelevantes os critérios de desempate e os jogos restantes. O Vasco se tornou, então, o primeiro clube rebaixado do NBB, encerrando uma campanha marcada por dificuldades ao longo da temporada.

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Vasco após vitória no NBB (Foto: Maurício Almeida/ Vasco)

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