Focado na BCLA, capitão do Flamengo 'alfineta' Vasco após rebaixamento no NBB
Mesmo com um jogo a menos, o Cruzmaltino não consegue mais a permanência
- Matéria
- Mais Notícias
Entre o fim de uma campanha e a ambição por um título internacional, o clássico no Maracanãzinho escancarou realidades opostas. De um lado, o Flamengo confirmou sua superioridade em quadra e já voltou as atenções para o Final Four da BCLA; do outro, o Vasco viu o rebaixamento se concretizar. Após a partida, a diferença de cenários também apareceu nas palavras de Jonathan Luz que adotou tom provocativo ao comentar o futuro do rival cruzmaltino.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Após a partida, o clima de "Clássico dos Milhões" se estendeu para fora de quadra. Ao comentar o momento do Flamengo e a sequência da temporada, o capitão rubro-negro destacou o foco exclusivo nos objetivos da equipe, mas acabou incluindo ainda uma fala que soou como provocação ao rival.
— A gente está pensando só em vitória, está pensando em continuação, sabe? A gente deixa para o Vasco pensar no que tiver que pensar, se é a Série B, a Série A, eles que vão se virar, né? A gente tem que pensar no nosso, tem que fazer o nosso trabalho e agora o trabalho é a Champions — disse Jonathan Luz.
Enquanto o Cruzmaltino lida com o rebaixamento, o clube da Gávea volta suas atenções para um desafio internacional. A equipe está classificada para o Final Four da Champions League das Americas (BCLA), que começa nesta sexta-feira (17) e reúne os quatro melhores times do continente. Mesmo em uma temporada de oscilações, o Rubro-Negro chega como um dos favoritos ao título.
Rebaixamento do Vasco confirmado
Apesar da expectativa por uma combinação de resultados que mantivesse o Vasco vivo, o cenário se definiu, nesta segunda-feira (14). O Flamengo venceu o Cruzmaltino, por 95 a 75, ao lado de sua torcida no Maracanãzinho. O resultado eliminou qualquer possibilidade de reação nas rodadas finais e decretou matematicamente o rebaixamento do time vascaíno no NBB.
No último sábado (11), o Vasco havia complicado ainda mais sua situação ao ser derrotado pelo Cruzeiro em casa – no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro –, em um confronto que poderia manter vivas as chances de permanência. A equipe entrou em quadra pressionada e sabia que precisava fazer sua parte, mas não conseguiu transformar o apoio da torcida em resultado.
Com a derrota para o Flamengo, a diferença na tabela se tornou inalcançável, já que o resultado tornou irrelevantes os critérios de desempate e os jogos restantes. O Vasco se tornou, então, o primeiro clube rebaixado do NBB, encerrando uma campanha marcada por dificuldades ao longo da temporada.
➡️ STJD vota a favor do Botafogo, que confirma classificação no NBB
🏀 Aposte na vitória do seu time no NBB!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias