Noite de NBA tem show de brasileiro, cotovelada e possível adeus de LeBron em Cleveland
Brilho de Gui Santos, dentes quebrados, homenagem especial e muito mais da última quarta (29)
A última quarta-feira (28) na NBA foi de emoções fortes, protagonismo brasileiro e lances chocantes. Enquanto Gui Santos se consolidou na rotação do Golden State Warriors com sua maior pontuação na temporada, LeBron James se emocionou em Cleveland, acenando para uma possível aposentadoria. O dia também ficou marcado pela cotovelada desastrosa de Jaylen Brown, na partida do Hawks contra o Boston Celtics.
Se acostume, Gui Santos é da casa!
O único brasileiro da NBA, Gui Santos, teve uma atuação de gala na vitória imponente do Golden State Warriors por 140 a 124 sobre o Utah Jazz. Em apenas 21 minutos, o ala-pivô aplicou sua maior pontuação da temporada, com 16 pontos, além de três rebotes e quatro assistências. Guilherme foi o terceiro maior pontuador da equipe, colaborando com os arremessos absurdos de Stephen Curry para garantir mais um triunfo.
➡️ NBA: Em noite de derrota, Gui Santos faz feito inédito na carreira
Aura com um pouco de sangue
Sim, isso mesmo que você leu. No jogo entre Boston Celtics e Atlanta Hawks, o pivô Onyeka Okongwu, do Hawks, sofreu uma cotovelada acidental de Jaylen Brown no rosto ao tentar sair da marcação. Jaylen cometeu uma falta flagrante no lance. O momento mais impactante da noite, no entanto, foi quando Onyeka retornou para cobrar os lances livres como se nada tivesse acontecido, exalando uma "aura" de guerreiro, mesmo com a boca completamente ensanguentada e a ausência de alguns dentes.
➡️ Jaylen Brown não se inibe com multa e torna a criticar arbitragem da NBA
Isso foi fofo!
King James foi surpreendido e levado às lágrimas com uma bela homenagem em Cleveland, palco do confronto entre Lakers e Cavaliers. Um vídeo emocionante, destacando seus jogos com a camisa preta e vermelha e a mensagem final "welcome home" (bem-vindo em casa), pegou o ídolo de surpresa. A homenagem precedeu a recepção especial que a franquia fez ao astro e seu filho, Bronny, com fotos deles na vitória do Cavs na NBA em 2016.
➡️ Fim de uma era na NBA? Jornalista fala sobre LeBron James: 'O fim está próximo'
Na coletiva pós-jogo, James reforçou a importância de Cleveland em sua trajetória, mas deixou o assunto da aposentadoria no ar ao comentar enigmaticamente que aquele poderia ter sido seu último jogo na quadra dos Cavaliers.
➡️ LeBron James critica regra da NBA: 'Não é a mesma coisa'
➡️ NBA: Cleveland Cavaliers tem plano para repatriar LeBron James
Aqui não, Durant!
Victor Wembanyama transformou o astro Kevin Durant em mais um "refém" de suas habilidades surreais. Durant tinha cinco segundos para finalizar e tentava furar a defesa de Stephon Castle. O francês, percebendo a dificuldade do colega em impedir a jogada de Kevin, interveio com impressionante facilidade.
Esse, contudo, não foi o único lance chocante aplicado pelo "trem bala" Wemby, que também protagonizou um giro de 180º de tirar o fôlego.
Resultados da noite de quarta-feira (28):
Indiana Pacers 113 x 110 Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers 129 x 99 Los Angeles Lakers
Boston Celtics 106 x 117 Atlanta Hawks
Miami Heat 124 x 133 Orlando Magic
Toronto Raptors 92 x 119 New York Knicks
Memphis Grizzlies 97 x 112 Charlotte Hornets
Dallas Mavericks 105 x 118 Minnesota Timberwolves
Utah Jazz 124 x 140 Golden State Warriors
Houston Rockets 99 x 111 San Antonio Spurs
