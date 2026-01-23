menu hamburguer
Fim de uma era na NBA? Jornalista fala sobre LeBron James 'O fim está próximo'

Jornalista aponta que ciclo do astro em Los Angeles deve acabar nesta temporada

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 23/01/2026
21:20
LeBron James, do Lakers, comemora durante jogo contra o Nuggets na Ball Arena (Foto: Garrett Ellwood/NBAE/Getty Images/AFP)
LeBron James, do Lakers, comemora durante jogo contra o Nuggets na Ball Arena (Foto: Garrett Ellwood/NBAE/Getty Images/AFP)
O mundo do basquete entrou em alerta nesta semana após declarações contundentes de Shams Charania, um dos jornalistas mais influentes da NBA. Durante participação no PatMcAfeeShow, o jornalista não mediu palavras ao analisar o momento atual de LeBron James no Los Angeles Lakers, sugerindo que os fãs podem estar testemunhando os últimos capítulos desta história.

Segundo o jornalista, a dúvida não é mais "se" o ciclo vai terminar, mas "como". LeBron James, que completou 41 anos em dezembro de 2025, possui uma cláusula de opção de jogador em seu contrato para a próxima temporada, o que o permite se tornar um agente livre já no meio de 2026.

Bronny James, do Los Angeles Lakers, é cumprimentado por LeBron James ao entrar em jogo contra o Atlanta Hawks em 13 de janeiro de 2026, em Los Angeles. (Foto: Ronald Martinez/Getty Images/AFP)
Bronny James, do Los Angeles Lakers, é cumprimentado por LeBron James ao entrar em jogo da NBA contra o Atlanta Hawks em 13 de janeiro de 2026, em Los Angeles (Foto: Ronald Martinez / Getty Images / AFP)

Enquanto o Los Angeles Lakers lidam com a instabilidade interna e rumores de desgaste entre a diretoria e o astro, um rival da Conferência Oeste observa a situação de perto. Segundo informações de bastidores, o Golden State Warriors está monitorando cada passo de LeBron James.

O desejo da franquia da Califórnia não é segredo: unir LeBron James e Stephen Curry. Após anos de rivalidade histórica em quatro finais consecutivas, a química demonstrada pela dupla na conquista do ouro olímpico em Paris 2024 reacendeu o sonho. Os Warriors buscam uma última corrida pelo título antes que suas lendas se aposentem, e acreditam que LeBron James é a peça que falta para potencializar o jogo de Stephen Curry.

