Fim de uma era na NBA? Jornalista fala sobre LeBron James 'O fim está próximo'

O mundo do basquete entrou em alerta nesta semana após declarações contundentes de Shams Charania, um dos jornalistas mais influentes da NBA. Durante participação no PatMcAfeeShow, o jornalista não mediu palavras ao analisar o momento atual de LeBron James no Los Angeles Lakers, sugerindo que os fãs podem estar testemunhando os últimos capítulos desta história.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Segundo o jornalista, a dúvida não é mais "se" o ciclo vai terminar, mas "como". LeBron James, que completou 41 anos em dezembro de 2025, possui uma cláusula de opção de jogador em seu contrato para a próxima temporada, o que o permite se tornar um agente livre já no meio de 2026.

Bronny James, do Los Angeles Lakers, é cumprimentado por LeBron James ao entrar em jogo da NBA contra o Atlanta Hawks em 13 de janeiro de 2026, em Los Angeles (Foto: Ronald Martinez / Getty Images / AFP)

➡️ Sem LeBron James, NBA divulga titulares do All-Star Game; confira a lista

Enquanto o Los Angeles Lakers lidam com a instabilidade interna e rumores de desgaste entre a diretoria e o astro, um rival da Conferência Oeste observa a situação de perto. Segundo informações de bastidores, o Golden State Warriors está monitorando cada passo de LeBron James.

continua após a publicidade

O desejo da franquia da Califórnia não é segredo: unir LeBron James e Stephen Curry. Após anos de rivalidade histórica em quatro finais consecutivas, a química demonstrada pela dupla na conquista do ouro olímpico em Paris 2024 reacendeu o sonho. Os Warriors buscam uma última corrida pelo título antes que suas lendas se aposentem, e acreditam que LeBron James é a peça que falta para potencializar o jogo de Stephen Curry.