O desempenho de Gui Santos no Golden State Warriors esteve em evidência neste domingo (25). A equipe de San Francisco derrotou o Minnesota Timberwolves por 111 a 85, com direito a grandes lances do brasileiro. Nas redes sociais, torcedores norte-americanos da NBA exaltaram a atuação do jovem ala.

Assista aos lances de Gui Santos

Gui brilhou em quadra da defesa ao ataque no terceiro quarto da partida. Nesse lance abaixo, o brasileiro segurou bem a infiltração de Naz Reid, que errou a cesta. Logo em seguida, converteu uma bola de três da zona morta com maestria.

Ainda neste período, mais uma jogada de Gui impressionou. Ele chegava sozinho para a cesta quando surgiu Anthony Edwards para o toco. Para evitar o bloqueio, o brasileiro fingiu que ia pular e enganou o astro dos Wolves. A cesta, então, foi concluída com tranquilidade logo depois. Assista:

Brasileiro em evidência na NBA

Tradução: "Gui Santos é um jogador muito sólido. Duas posses defensivas de elite e depois marca um 3 pontos no outro lado do campo."

Tradução: "Sei que vocês não assistem aos jogos, apenas veem os resultados. Mas este terceiro quarto de Gui Santos é a razão pela qual os Warriors estão ganhando por uma grande diferença. Defesa sólida, no lugar certo e jogando uma defesa inteligente em equipe. Foi transferido para jogadores maiores e/ou mais atléticos e se manteve firme."

Tradução: "Defesa impressionante de Gui Santos sobre McDaniels neste jogo. Além disso, o corpo mais robusto de Randle funciona melhor. Veremos como eles jogarão na revanche amanhã."

Tradução: "Vocês vão dar ao Dray o crédito por parar Randle?" e "Você quer dizer Gui Santos e Al Horford?"

Tradução: "Gui Santos deveria nunca estar fora da rotação"

Tradução: "Gui Santos é um jogador de basquete muito bom"

Em 21 minutos jogados, Gui Santos contribuiu com sete pontos, seis rebotes e duas assistências. O aproveitamento de 50% e os dois roubos de bola destacam o desempenho sólido do brasileiro em ambos os lados da quadra.

Gui Santos no jogo entre Warriors e Wolves na NBA (Foto: David Sherman/NBAE via Getty Images/AFP)

