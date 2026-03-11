Bam Adebayo faz 83 pontos e supera marca histórica de Kobe Bryant na NBA

O mundo da NBA testemunhou uma noite mágica. O pivô Bam Adebayo, do Miami Heat, entrou para a história ao registrar impressionantes 83 pontos na vitória de sua equipe sobre o Washington Wizards por 150 a 129, na terça-feira (10), no Kaseya Center, em Miami. Este feito notável o coloca como o segundo maior pontuador individual em um único jogo da liga, superando a lenda Kobe Bryant, que somou 81 pontos em 2006. Apenas Wilt Chamberlain, com 100 pontos em 1962, detém uma marca superior.

O desempenho do jogador de 28 anos e 2,06m é o maior em 64 anos na NBA. Os 81 pontos de Kobe Bryant, dos Los Angeles Lakers, foram anotados contra o Toronto Raptors em 22 de janeiro de 2006.

Recordes pessoais e da liga quebrados

Para alcançar a marca de 83 pontos, o pivô converteu 20 arremessos de quadra (incluindo 7 bolas de três) e incríveis 36 lances livres. Com isso, Adebayo estabeleceu um novo recorde da liga em lances livres convertidos em uma única partida, superando os 28 de Adrian Dantley (Utah Jazz, 1984). Além disso, ele também bateu o recorde de lances livres cobrados, com 43, superando os 39 de Dwight Howard.

A jornada de Adebayo começou de forma avassaladora. Com os desfalques de Tyler Herro, Norman Powell e Andrew Wiggins, o astro do Heat assumiu a responsabilidade ofensiva desde o início. No final do primeiro quarto, já somava 31 pontos. Na parcial seguinte, superou sua marca pessoal na NBA (41 pontos) em apenas 18 minutos de jogo. O recorde de Kobe Bryant foi superado no penúltimo minuto da partida, em lances livres.

Mesmo com o jogo praticamente decidido, o técnico Erik Spoelstra manteve Adebayo em quadra no último período. Companheiros de equipe passaram a procurá-lo constantemente à medida que o recorde se aproximava, mas a marcação dos Wizards endureceu. Mais cansado, o camisa 13 forçou menos arremessos de quadra, mas seguiu pontuando, majoritariamente em lances livres. A torcida no Kaseya Center vibrava progressivamente com o aumento da pontuação. Pouco após atingir a marca histórica, Adebayo foi substituído sob aplausos e ovacionado.

Telão exibe marca de 83 pontos de Bam Adebayo, do Miami Heat, recorde em jogo contra o Washington Wizards no Kaseya Center, em Miami (Foto: Issac Baldizon/NBAE/Getty Images/AFP).

Conquista com fator especial

— Wilt, eu e Kobe. Isso é maluquice — declarou Adebayo após o jogo.

Emocionado, ele explicou à imprensa americana: "Me mantive calmo, focado e sabendo que poderia fazer algo especial. Não achei que chegaria em 83 pontos. Mas viver esse momento é surreal. Fazer isso na nossa casa, sob os olhos da minha mãe e do meu pessoal, meus torcedores, é um marco na história que vai ser sempre lembrado."

— Eu dou créditos a Deus, minha família, meus companheiros de time, essa torcida, isso que me alimenta. Eu agradeço a todos vocês, o Miami Heat é a minha segunda família. Eu não faria sozinho sem os caras me passando a bola. Quando eu consegui 43 pontos no intervalo, (sabia que podia ser especial). Esse é o momento número um na minha carreira.

Adebayo recebeu abraços da mãe, Marilyn, e da namorada, a jogadora A'ja Wilson (WNBA), após a consagração.

Carreira e outros feitos

Adebayo disputa sua nona temporada na NBA, sempre defendendo o Miami Heat, equipe que o selecionou como 14ª escolha do Draft de 2017. Antes deste jogo, seu melhor desempenho individual era de 41 pontos. O jogador é três vezes All-Star e bicampeão olímpico (Tóquio 2020 e Paris 2024). Além de quebrar o recorde pessoal de Kobe Bryant, o pivô também superou a marca da franquia Heat, que pertencia a LeBron James, com 61 pontos.

Maiores pontuações da história em um único jogo da NBA

Wilt Chamberlain: 100 pontos (1962)

Bam Adebayo: 83 pontos (2026)

Kobe Bryant: 81 pontos (2006)

Wilt Chamberlain: 78 pontos (1961)

Wilt Chamberlain (duas vezes), David Thompson e Luka Doncic: 73 pontos (1962 [duas vezes], 1978 e 2024)

Wilt Chamberlain: 72 pontos (1962)

Damian Lillard, Donovan Mitchell e David Robinson: 71 pontos (2023, 2023 e 1994)

Elgin Baylor: 71 pontos (1960)

Bam Adebayo comemora com companheiros do Miami Heat após vitória sobre o Washington Wizards e marca de 83 pontos no Kaseya Center, em Miami (Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP).

