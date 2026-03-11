Um feito impresssionante marcou a rodada desta terça-feira (10) da NBA: a segunda maior pontuação da história foi registrada por Bam Adebayo. O pivô do Miami Heat converteu 83 pontos e garantiu a vitória sobre o Washington Wizards. Além desse, outros recordes foram batidos pelo astro, que segue fiel a equipe em que foi draftado.

Nascido no estado de New Jersey, Edrice Femi Adebayo adotou o apelido "Bam" ainda na infância, inspirado no personagem Bam-Bam, da animação "Os Flintstones". Desde então, o nome passou a acompanhá-lo. Fora da quadras, o pivô superou dificuldades financeiras ao longo da juventude até transformar o basquete em carreira.

Antes mesmo de entrar no cenário universitário, Adebayo brilhou no ensino médio, chegando a ter médios de 32,2 pontos e 21 rebotes em seu terceiro ano. O desempenho chamou atenção da tradicional University of Kentucky, uma das potências do basquete universitário na NCAA. Após apenas uma temporada, o atleta decidiu se declarar para o NBA Draft 2017.

A partir daí, Bam construiu uma carreira sólida no Miami Heat. O pivô de 28 anos segue evoluindo dentro de quadra e registra atualmente a melhor média de pontos de sua trajetória na liga. Para além da franquia da Flórida, o jogador também fez parte da seleção dos Estados Unidos nas campanhas que renderam as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e Paris-2024.

Recordes pessoais e da liga quebrados

Para alcançar a marca de 83 pontos, o pivô converteu 20 arremessos de quadra (incluindo 7 bolas de três) e incríveis 36 lances livres. Com isso, Adebayo estabeleceu um novo recorde da liga em lances livres convertidos em uma única partida, superando os 28 de Adrian Dantley (Utah Jazz, 1984). Além disso, ele também bateu o recorde de lances livres cobrados, com 43, superando os 39 de Dwight Howard.

A jornada de Adebayo começou de forma avassaladora. Com os desfalques de Tyler Herro, Norman Powell e Andrew Wiggins, o astro do Heat assumiu a responsabilidade ofensiva desde o início. No final do primeiro quarto, já somava 31 pontos. Na parcial seguinte, superou sua marca pessoal na NBA (41 pontos) em apenas 18 minutos de jogo. O recorde de Kobe Bryant foi superado no penúltimo minuto da partida, em lances livres.

Bam Adebayo, do Miami Heat, posa após marcar 83 pontos e superar o recorde de 81 de Kobe Bryant contra o Washington Wizards, em Miami (Foto: Issac Baldizon/NBAE/Getty Images/AFP).

