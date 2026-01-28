menu hamburguer
NBA

NBA: Cleveland Cavaliers tem plano para repatriar LeBron James

Com contrato expirando, astro pode trocar Los Angeles por Cleveland no verão

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/01/2026
19:30
Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers - NBA - LeBron James (Foto: Allen Einstein/ NBAE/ Getty Images/AFP)
Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers - NBA - LeBron James (Foto: Allen Einstein / NBAE / Getty Images / AFP)
  Matéria
  Mais Notícias

A carreira de LeBron James no Los Angeles Lakers pode estar perto do fim. De acordo com o jornalista da ESPN americana, Dave McMenamin, o Cleveland Cavaliers mantém os olhos abertos para a situação do astro e tem o desejo de promover um retorno triunfal de LeBron à franquia onde sua lenda começou.

LeBron James pelo Cleveland Cavaliers
LeBron James pelo Cleveland Cavaliers (Foto: AFP / David Liam Kyle)

Atualmente em sua oitava temporada com os Lakers, o clima em Los Angeles é de transição. Com o contrato do camisa 23 prestes a expirar, fontes da liga indicam que a franquia californiana já se prepara para o futuro, vendo Luka Dončić como o novo pilar e rosto da franquia.

A chegada e a consolidação de Dončić em Los Angeles mudaram o cronograma da diretoria. Embora LeBron James continue entregando performances de alto nível aos 41 anos, a prioridade dos Lakers agora é construir um elenco que maximize os anos de auge do esloveno.

Apesar das incertezas, o desempenho de LeBron James no resto da temporada pode mudar os planos. Segundo o jornalista, LeBron James vem demonstrando um comprometimento exemplar. Recentemente, ele chegou a fazer mudanças drásticas em seu estilo de vida, incluindo o corte de álcool e perda de peso, para superar uma lesão de ciática e competir em alto nível.

Para os Cavaliers, contar com LeBron James não seria apenas uma jogada de marketing. A equipe hoje possui um núcleo jovem e talentoso que se beneficiaria imensamente da mentalidade vencedora de LeBron. O objetivo seria dar ao maior jogador da história da franquia a chance de um "Last Dance" em casa, possivelmente ao lado de seu filho, Bronny James.

