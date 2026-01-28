NBA: Cleveland Cavaliers tem plano para repatriar LeBron James

A carreira de LeBron James no Los Angeles Lakers pode estar perto do fim. De acordo com o jornalista da ESPN americana, Dave McMenamin, o Cleveland Cavaliers mantém os olhos abertos para a situação do astro e tem o desejo de promover um retorno triunfal de LeBron à franquia onde sua lenda começou.

Atualmente em sua oitava temporada com os Lakers, o clima em Los Angeles é de transição. Com o contrato do camisa 23 prestes a expirar, fontes da liga indicam que a franquia californiana já se prepara para o futuro, vendo Luka Dončić como o novo pilar e rosto da franquia.

A chegada e a consolidação de Dončić em Los Angeles mudaram o cronograma da diretoria. Embora LeBron James continue entregando performances de alto nível aos 41 anos, a prioridade dos Lakers agora é construir um elenco que maximize os anos de auge do esloveno.

Apesar das incertezas, o desempenho de LeBron James no resto da temporada pode mudar os planos. Segundo o jornalista, LeBron James vem demonstrando um comprometimento exemplar. Recentemente, ele chegou a fazer mudanças drásticas em seu estilo de vida, incluindo o corte de álcool e perda de peso, para superar uma lesão de ciática e competir em alto nível.

Para os Cavaliers, contar com LeBron James não seria apenas uma jogada de marketing. A equipe hoje possui um núcleo jovem e talentoso que se beneficiaria imensamente da mentalidade vencedora de LeBron. O objetivo seria dar ao maior jogador da história da franquia a chance de um "Last Dance" em casa, possivelmente ao lado de seu filho, Bronny James.