Até onde ele vai? Curry entra no grupo dos 20 maiores pontuadores da NBA

Veja o ranking completo!

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 26/01/2026
10:00
Atualizado há 2 minutos
Stephen Curry durante jogo da NBA (Foto: David Sherman / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
imagem cameraStephen Curry durante jogo da NBA (Foto: David Sherman / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Stephen Curry alcançou mais uma marca histórica na NBA. Na última vitória do Golden State Warriors sobre o Minnesota Timberwolves por 111 a 85, o armador superou John Havlicek e entrou no grupo dos 20 maiores pontuadores de todos os tempos.

O camisa 30 foi além: ao final da partida, ele já havia igualado a marca de Paul Pierce, assumindo o posto de 19º maior cestinha da história da liga. Na atual temporada, Curry ostenta médias de 27,4 pontos, 3,7 rebotes e 4,9 assistências em 36 jogos.

Os Warriors voltam à quadra já nesta segunda-feira (26) para um novo confronto diante dos Timberwolves, desta vez em Minneapolis, a partir das 23h30 (de Brasília).

Confira o novo top 20 de maiores cestinhas da história da NBA:

  • 1º - LeBron James - 42.786 pontos
  •  - Kareem Abdul-Jabbar - 38.387 pontos
  •  - Karl Malone - 36.928 pontos
  •  - Kobe Bryant - 33.643 pontos
  •  - Michael Jordan - 32.292 pontos
  •  - Kevin Durant - 31.648 pontos
  •  - Dirk Nowitzki - 31.560 pontos
  •  - Wilt Chamberlain - 31.419 pontos
  •  - James Harden - 28.745 pontos
  • 10º - Shaquille O'Neal - 28.596 pontos
  • 11º - Carmelo Anthony - 28.289 pontos
  • 12º - Moses Malone - 27.409 pontos
  • 13º - Elvin Hayes - 27.313 pontos
  • 14º - Hakeem Olajuwon - 26.946 pontos
  • 15º - Russell Westbrook - 26.917 pontos
  • 16º - Oscar Robertson - 26.710 pontos
  • 17º - Dominique Wilkins - 26.668 pontos
  • 18º - Tim Duncan - 26.496 pontos
  • 19º - Paul Pierce - 26.397 pontos
  • 20º - Stephen Curry - 26.397 pontos

