Até onde ele vai? Curry entra no grupo dos 20 maiores pontuadores da NBA

Stephen Curry alcançou mais uma marca histórica na NBA. Na última vitória do Golden State Warriors sobre o Minnesota Timberwolves por 111 a 85, o armador superou John Havlicek e entrou no grupo dos 20 maiores pontuadores de todos os tempos.

O camisa 30 foi além: ao final da partida, ele já havia igualado a marca de Paul Pierce, assumindo o posto de 19º maior cestinha da história da liga. Na atual temporada, Curry ostenta médias de 27,4 pontos, 3,7 rebotes e 4,9 assistências em 36 jogos.

Os Warriors voltam à quadra já nesta segunda-feira (26) para um novo confronto diante dos Timberwolves, desta vez em Minneapolis, a partir das 23h30 (de Brasília).

Stephen Curry durante jogo da NBA (Foto: David Sherman / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Confira o novo top 20 de maiores cestinhas da história da NBA:

1º - LeBron James - 42.786 pontos

2º - Kareem Abdul-Jabbar - 38.387 pontos

3º - Karl Malone - 36.928 pontos

4º - Kobe Bryant - 33.643 pontos

5º - Michael Jordan - 32.292 pontos

6º - Kevin Durant - 31.648 pontos

7º - Dirk Nowitzki - 31.560 pontos

8º - Wilt Chamberlain - 31.419 pontos

9º - James Harden - 28.745 pontos

10º - Shaquille O'Neal - 28.596 pontos

11º - Carmelo Anthony - 28.289 pontos

12º - Moses Malone - 27.409 pontos

13º - Elvin Hayes - 27.313 pontos

14º - Hakeem Olajuwon - 26.946 pontos

15º - Russell Westbrook - 26.917 pontos

16º - Oscar Robertson - 26.710 pontos

17º - Dominique Wilkins - 26.668 pontos

18º - Tim Duncan - 26.496 pontos

19º - Paul Pierce - 26.397 pontos

20º - Stephen Curry - 26.397 pontos

