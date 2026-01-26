Até onde ele vai? Curry entra no grupo dos 20 maiores pontuadores da NBA
Stephen Curry alcançou mais uma marca histórica na NBA. Na última vitória do Golden State Warriors sobre o Minnesota Timberwolves por 111 a 85, o armador superou John Havlicek e entrou no grupo dos 20 maiores pontuadores de todos os tempos.
O camisa 30 foi além: ao final da partida, ele já havia igualado a marca de Paul Pierce, assumindo o posto de 19º maior cestinha da história da liga. Na atual temporada, Curry ostenta médias de 27,4 pontos, 3,7 rebotes e 4,9 assistências em 36 jogos.
Os Warriors voltam à quadra já nesta segunda-feira (26) para um novo confronto diante dos Timberwolves, desta vez em Minneapolis, a partir das 23h30 (de Brasília).
Confira o novo top 20 de maiores cestinhas da história da NBA:
- 1º - LeBron James - 42.786 pontos
- 2º - Kareem Abdul-Jabbar - 38.387 pontos
- 3º - Karl Malone - 36.928 pontos
- 4º - Kobe Bryant - 33.643 pontos
- 5º - Michael Jordan - 32.292 pontos
- 6º - Kevin Durant - 31.648 pontos
- 7º - Dirk Nowitzki - 31.560 pontos
- 8º - Wilt Chamberlain - 31.419 pontos
- 9º - James Harden - 28.745 pontos
- 10º - Shaquille O'Neal - 28.596 pontos
- 11º - Carmelo Anthony - 28.289 pontos
- 12º - Moses Malone - 27.409 pontos
- 13º - Elvin Hayes - 27.313 pontos
- 14º - Hakeem Olajuwon - 26.946 pontos
- 15º - Russell Westbrook - 26.917 pontos
- 16º - Oscar Robertson - 26.710 pontos
- 17º - Dominique Wilkins - 26.668 pontos
- 18º - Tim Duncan - 26.496 pontos
- 19º - Paul Pierce - 26.397 pontos
- 20º - Stephen Curry - 26.397 pontos
