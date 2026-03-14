Gui Santos alcança centésima cesta de três pontos na NBA
Apesar da boa atuação do brasileiro, Warriors foi superado pelo Timberwolves
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Único brasileiro em ação na NBA, Gui Santos alcançou a marca de 100 cestas de três pontos na madrugada deste sábado (14). Apesar da atuação do ala-pivô de 23 anos, que ainda contribuiu com oito assistências, o Golden State Warriors acabou derrotado por 127 a 117 pelo Minnesota Timberwolves. A partida aconteceu no Chase Center, em São Francisco.
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Gui Santos vive boa fase em sua segunda temporada na NBA. Com 134 jogos na liga, o brasileiro vem ganhando minutagem em quadra e maior protagonismo neste início de 2026. Na partida contra o Timberwolves, ele anotou 17 pontos e três rebotes.
O feito desta madrugada coloca Gui Santos em terceiro lugar entre os brasileiros que mais converteram arremessos de três pontos na NBA. O jovem fica atrás apenas de Leandrinho (com 988) e Raulzinho (com 258).
Gui for three 👌— Golden State Warriors (@warriors) March 14, 2026
📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/9xoxXzPvq8
O grande destaque da vitória do Timberwolves sobre o Warriors foi Anthony Edwards, que terminou como cestinha da partida, com 42 pontos, oito rebotes e cinco assistências. A equipe de Minnesota ocupa a sexta colocação na classificação da Conferência Oeste, enquanto o time de San Francisco é o novo.
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Veja os resultados da rodada da NBA
Detroit Pistons 126 x 110 Memphis Grizzlies
Toronto Raptors 122 x 115 Phoenix Suns
Dallas Mavericks 105 x 138 Cleveland Cavaliers
Indiana Pacers 92 x 101 New York Knicks
Houston Rockets 107 x 105 New Orleans Pelicans
Portland Trail Blazers 124 x 114 Utah Jazz
Los Angeles Clippers 119 x 108 Chicago Bulls
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