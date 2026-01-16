Jaylen Brown não se inibe com multa e torna a criticar arbitragem da NBA

Multado recentemente em 35 mil dólares (cerca de R$ 187 mil na cotação atual) pela NBA, Jaylen Brown, estrela do Boston Celtics, não se intimidou e manteve as duras críticas contra a arbitragem da liga. Em entrevista ao The Athletic, o ala acusou uma suposta desvantagem e falta de equidade no tratamento dado pelos juízes a certos jogadores e equipes durante as partidas.

— Eu faço as mesmas coisas que outros atletas, mas os árbitros escolhem quem querem punir. É isso que me irrita. Deveria ser justo para todos, com uma arbitragem igualitária e consistente. Mas parece que existe uma agenda por trás disso, onde os juízes marcam certas faltas para alguns jogadores e não para outros.

— Então, eu não sei o que influencia essa decisão. Mas é meio óbvio que certos jogadores de certos times, em certos mercados ou com certos perfis, recebem tratamento preferencial. Quando deveria ser apenas basquete — desabafou o ala.

Motivo da multa

No último sábado (10), o ala já previa a punição, mas não poupou palavras ao explicar sua frustração após a derrota por 100 a 95 para o San Antonio Spurs.

— Podem me multar o quanto quiserem. Vou aceitar. Eles (Spurs) são um bom time defensivo, mas não são tão bons assim. Alguém precisa rever os vídeos, porque é a mesma coisa toda vez que enfrentamos um time físico. Eles se recusam a marcar faltas a nosso favor e, do outro lado, apitam qualquer toque — desabafou Brown.

Na partida em questão, o Boston Celtics foi à linha de lance livre apenas quatro vezes (acertando três), enquanto o San Antonio Spurs teve 20 oportunidades de arremessos livres (convertendo 14). Brown, que registrou 27 pontos, sete assistências e oito rebotes em 43 minutos, criticou a falta de critério dos juízes.

Os dados confirmam a declaração de Brown: o Boston Celtics é, de fato, a equipe com a menor média de lances livres cobrados por jogo nesta temporada, com 18,7 por partida. Contudo, essa estatística pode estar ligada ao estilo de jogo da franquia, que é a segunda que mais arremessa de três (42,6 por jogo) na liga, uma modalidade que, historicamente, costuma gerar menos faltas e, consequentemente, menos idas à linha de lance livre.

Próximo jogo do Boston na NBA:

O Boston Celtics encara o Atlanta Hawks no próximo sábado (17), às 21h30 (de Brasília), no State Farm Arena, em Atlanta. A partida terá transmissão do NBA League Pass (streaming).