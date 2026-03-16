Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reagem à fala de Gabigol: 'Vamos fingir'

O Santos empatou com o Corinthians por 1 a 1, no último domingo (15), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem marcou o gol do Peixe no confronto foi o atacante Gabigol, que após o apito final falou sobre a própria confiança. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo e Cruzeiro reagiram à fala do camisa 9.

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Gabigol foi o responsável por salvar o Santos no clássico paulista. Após o apito final, ele mostrou sua característica personalidade forte ao afirmar que sempre mostrou resultados em clubes que ganhou oportunidades dentro de campo.

— Eu sei da minha confiança, eu sei do que eu posso render. Nenhum clube vai ditar o que eu posso fazer. Em todos os clubes que joguei, que me deram oportunidade, eu correspondi — disse o camisa 9 do Peixe.

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A declaração não agradou alguns torcedores de Flamengo e Cruzeiro, ex-clubes do atleta. Nas redes sociais, parte da torcida rubro-negra e celeste alfinetou o atacante por conta da afirmação. Veja a repercussão abaixo:

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Como foi Santos x Corinthians

Texto por: Juliana Yamaoka

O Santos começou a partida tentando pressionar a saída de bola do Corinthians, que pouco conseguiu finalizar na primeira etapa. Pelo lado do Peixe, Neymar, que disputou seu primeiro clássico no ano, e Gabriel Barbosa comandaram as principais ações ofensivas. O primeiro chute saiu logo aos dois minutos, com Barreal, que completou 50 jogos com a camisa santista, arriscando de fora da área. Na sequência, o camisa 10 do Peixe cobrou falta fechada e exigiu grande defesa de Hugo Souza.

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Pelo lado do Timão, André e Kaio César tentaram comandar as ações ofensivas pelo lado esquerdo, com o apoio de Matheuzinho, Carrillo e Memphis.

Mesmo com maior controle da partida, foi o time visitante que abriu o placar aos 17 minutos, com o camisa 10. O holandês recebeu um bom passe em contra-ataque iniciado por André, que tocou para Kaio César. Memphis apareceu livre pelo lado esquerdo e avançou em direção ao meio. Apesar de perder parcialmente o controle da bola, conseguiu finalizar firme no canto de Gabriel Brazão.

Três minutos depois, Gabriel Paulista tentou um passe no meio-campo, mas a bola bateu em Neymar e sobrou para Gabriel Barbosa. O camisa 9 arrancou em direção a Hugo Souza e finalizou na saída do goleiro para empatar a partida para o Peixe. Após o gol, o Santos seguiu pressionando com um chute de Gabriel Bontempo, enquanto o Corinthians respondeu em cabeceio de Gustavo Henrique defendido por Brazão.

O Corinthians ainda quase voltou à frente aos 41 minutos. Memphis virou o jogo para Matheuzinho, que rolou para Kaio César. O atacante finalizou e exigiu mais uma grande defesa de Gabriel Brazão, que minutos depois sentiu a panturrilha.

No segundo tempo, o Santos voltou a controlar as ações com investidas de Neymar, Rony e Gabriel Bontempo. O Corinthians tentou responder com Carrillo, Memphis e André. Em uma das tentativas, Matheuzinho arriscou chute por cima do gol.

Aos 20 minutos, Memphis dominou no meio-campo, avançou e virou o jogo para Kayke. O atacante tocou para Carrillo, que girou dentro da área, mas a bola saiu pela linha de fundo. O Corinthians seguiu insistindo com Matheus Bidu pelo lado direito, mas o lateral foi travado na linha de fundo por Adonis Frías no momento da finalização. O Santos respondeu com Neymar avançando pelo meio e tentando servir Gabriel Barbosa em chute rasteiro, mas a defesa adversária cortou.

A melhor chance do Peixe na segunda etapa veio aos 36 minutos. Após cruzamento de Rollheiser na área, Neymar cabeceou para fora, com a bola passando perto da trave de Hugo Souza.

O Santos terminou a partida com dois jogadores a menos. Luan Peres foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, e Vini Lira deixou o gramado com dores no joelho esquerdo quando a equipe já havia realizado todas as substituições. Antes do apito final, o Corinthians ainda quase marcou com Rodrigo Garro em cobrança de falta, obrigando Brazão a fazer boa defesa.

Com o resultado, as duas equipes somam um ponto na tabela do Campeonato Brasileiro e repetem o empate por 1 a 1 registrado na primeira fase do Campeonato Paulista, também na Vila Belmiro.

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