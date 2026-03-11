Lenda da NBA desbanca astros do futebol na lista dos esportistas mais ricos do mundo
Ranking da revista Forbes mostra esportes populares nos EUA entre os que mais geram renda
- Matéria
- Mais Notícias
Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. A lista dos esportistas mais ricos do mundo é liderada pela lenda do basquete Michael Jordan, que aparece na 984ª posição entre as pessoas com maior patrimônio do planeta. A lista atualizada divulgada pela revista norte-americana Forbes não tem astros do futebol entre os mais de três mil nomes que aparecem no ranking.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
O ex-jogador de basquete tem sua fortuna avaliada em 4,3 bilhões de dólares, segundo a Forbes, o que representa R$ 22,19 bilhões na cotação mais atualizada. Jordan acumula patrimônio não apenas pela carreira de sucesso na NBA, onde conquistou seis títulos com o Chicago Bulls, mas também pelos acordos comerciais e de patrocínio fechados durante o tempo como jogador e após sua aposentadoria, além de investimentos na indústria esportiva.
O acordo que mais conhecido de Michael Jordan é com a Nike, onde possui sua linha própria de produtos, como os tênis Air Jordan e as camisas de clubes de futebol e linhas casuais que estampam a marca que leva seu nome.
Segundo a Forbes, seus salários ao longo da carreira totalizaram 90 milhões de dólares, número bem menor do que os 2,4 bilhões de dólares conquistados através de acordos comerciais, como o que foi assinado com a Nike, além de empresas como a Hanes, marca global de vestuário, e Gatorade, do ramo de isotônicos.
Anos após a aposentadoria, Michael Jordan voltou a investir na NBA como um dos investidores e donos da franquia Charlotte Hornets. Em 2023, o ex-atleta vendeu sua participação majoritária, mas segue como um dos sócios-investidores minoritários no time. Além do basquete, Jordan passou a atuar na Nascar, categoria de automobilismo mais popular nos EUA, onde é co-proprietário da equipe 23XI Racing, ao lado de Denny Hamlin, considerado um dos maiores pilotos da história da categoria.
Outros esportistas entre os mais ricos do mundo
São poucos nomes de atletas ou ex-atletas na lista da Forbes, que tem o setor esportivo dominado por donos de franquias da NBA, de basquete, NFL, do futebol americano, e MLB, do baseball. Ao lado de Jordan, outra lendas do esporte aparecem na lista da Forbes, como Tiger Woods, astro do golfe, na 2.600ª posição, LeBron James, que aparece na 2.712ª colocação, e o ex-tenista Roger Federer, que passou a integrar a lista a partir desta atualização e surge na 3.185ª posição.
O líder da lista no ramo dos esportes é Stanley Kroenke, dono do Arsenal, da Inglaterra, além de outras equipes em outras modalidades, como o Denver Nuggets, da NBA, Colorado Los Angeles Rams, da NFL, Colorado Avalanche, da NHL, e o Colorado Rapids, da MLS, também de futebol.
Veja o ranking dos esportistas mais ricos do mundo
- 984º: Michael Jordan - 4,3 bilhões de dólares (R$ 22,19 bilhões)
- 2600º: Tiger Woods - 1,5 bilhão de dólares (R$ 7,74 bilhões)
- 2712º: LeBron James - 1,4 bilhão de dólares (R$ 7,22 bilhões)
- 3185º Roger Federer - 1,1 bilhão de dólares (R$ 5,67 bilhões)
- Matéria
- Mais Notícias