LeBron James critica regra da NBA: 'Não é a mesma coisa'

O livro de regras da NBA é extenso, mas nem todas as exigências são bem aceitas entres o jogadores. LeBron James, por exemplo, não concorda que seja exigido participação mínima em 65 jogos para elegibilidade a prêmios individuais. O astro do Los Angeles Lakers, na última terça-feira (27), argumentou ainda que o basquete atual impõe maior desgaste físico aos atletas em comparação com décadas anteriores.

Na NBA desde 2003, o veterano já atingiu o limite de 17 ausências permitidas na atual temporada, tornando-se inelegível para premiações individuais. A regra foi implementada pela liga antes da temporada 2023/24 e estabelece que jogadores precisam disputar pelo menos 65 das 82 partidas da temporada regular para concorrerem a prêmios e integrarem os times ideais da liga.

— Quero que os fãs entendam que jogar 82 partidas nos anos 80 e 90 não é a mesma coisa que jogar 82 jogos nos anos 2020… A forma como jogamos hoje, o ritmo e a velocidade em que atuamos, fazem com que seja um jogo completamente diferente — disse LeBron, em participação no podcast "Mind The Game".

O astro do Lakers explicou como o estilo de jogo das últimas décadas alterou o perfil das lesões. Antes, a principal preocupação dos atletas e das comissões técnicas estava ligada a problemas mais pontuais, como entorses de tornozelo. Com o aumento da intensidade durante as partidas, o ritmo elevado e as constantes explosões físicas passaram a sobrecarregar a musculatura, resultando em um número maior de lesões em tecidos moles, como a panturrilha.

Durante a gravação do "Mind The Game", LeBron James estava acompanhado do armador Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers, atualmente afastado devido a uma ruptura no tendão de Aquiles sofrida nas últimas Finais da NBA. Outros astros como Giannis Antetokounmpo também estão fora da disputa por prêmios devido a lesões, enquanto Nikola Jokic pode perder apenas mais dois jogos se quiser permanecer na corrida pelo MVP.

Regra divide opiniões na NBA

A polêmica divide opiniões no mundo do basquete. Embora tenha conseguido jogar 69 partidas na temporada 2023/24 (quatro acima do mínimo exigido) e foi selecionado para o All-NBA, Haliburton também se manifestou contra a regra no passado, chamando-a de "estúpida". Antetokounmpo, por sua vez expressou preocupação semelhante.

— Se você quer ser um jogador realmente bom, ajudar seu time a ir longe nos playoffs e depois voltar e jogar 65 partidas de novo… é complicado. É difícil manter a consistência. Simplesmente, colocar essa regra não te dá margem de erro. A margem é muito pequena: você tem uma lesão e já está fora da corrida. Talvez, eu não consiga. Jokic, talvez, não consiga. LeBron não vai conseguir. Wemby, talvez, não consiga — afirmou o grego.

Do outro lado, o comissário Adam Silver demonstrou satisfação com os resultados da implementação da regra. Durante a primeira temporada com a nova exigência, ele comentou que a experiência havia sido positiva. Os ex-atletas Magic Johnson e Charles Barkley também apoiaram a ideia, enquanto o segundo sugeriu que poderia até aumentar o número de jogos para 70.

— Os fãs ficavam chateados depois de gastar dinheiro para ver seus jogadores favoritos e eles não atuarem, então meu amigo Adam Silver teve que tomar uma atitude e implementar a nova regra. Bom para a liga, para as emissoras nacionais e locais, para os patrocinadores, para a NBA e para os torcedores — afirmou Magic, na época.

