Perto da volta? Stephen Curry apresenta melhora e aumenta intensidade nos treinos

O astro Stephen Curry teve a recuperação de sua lesão no joelho direito reavaliada nesta quarta-feira (11). Afastado desde 31 de janeiro por conta de uma síndrome da dor patelofemoral, o jogador demonstrou evolução em sua recuperação, segundo o corpo médico do Golden State Warriors. A próxima análise médica está agendada para 21 de março.

Os médicos reavaliaram a contusão óssea e a síndrome que afeta o joelho de Curry, condição popularmente conhecida como "joelho de corredor", que causa dores crônicas, e indicaram que o atleta deve manter o tratamento. Nos últimos dias, o duas vezes MVP da NBA e quatro vezes campeão, que completa 38 anos no sábado, já retomou os treinos individuais em quadra, separado do restante do elenco. A intensidade das atividades será aumentada progressivamente, de acordo com sua capacidade de execução.

Apesar da boa evolução, a data exata para o retorno do armador às quadras ainda é incerta, dependendo diretamente do resultado da reavaliação prevista para 21 de março. A expectativa, no entanto, é que ele volte à ação justamente nesse dia, em Atlanta.

Antes da liberação total para partidas oficiais, Curry passará por um processo de readaptação, incluindo treinos e jogos de teste após o próximo exame médico. Com a nova projeção de retorno, ele perderá pelo menos mais cinco confrontos da equipe: os duelos contra Minnesota, Nova York, Washington, Boston e Detroit.

Stephen Curry lesionado cumprimenta companheiros no primeiro tempo de Warriors x Bulls no Chase Center em São Francisco (Foto: Ezra shaw/getty images/afp)

Desfalque abriu espaço para novos personagens

O maior arremessador de todos os tempos jogou pela última vez em 30 de janeiro, contra o Detroit Pistons. Desde então, o armador já desfalcou o Golden State Warriors em 15 partidas da temporada e ficou fora do All-Star Game, em fevereiro. Curry mantém a melhor média de pontos dos Warriors, com 27,2 por jogo.

Sem seu principal jogador, a franquia ocupa a nona posição na Conferência Oeste da NBA, com 32 vitórias e 33 derrotas. Na colocação atual, a equipe estaria classificada para o Play-in da NBA. O time, no entanto, tem contado com o bom desempenho do ala brasileiro Gui Santos, que ganhou mais minutos em quadra durante a ausência do armador titular.

Gui Santos, do Golden State Warriors, comemora cesta de três pontos contra o Memphis Grizzlies, no Chase Center. (Foto: Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP)

