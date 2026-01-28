Não é novidade para os fãs da NBA que a permanência de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks estava em cheque desde o início da temporada de 2025/26. Nesta quarta-feira (28), o jornalista Shams Charania, da "ESPN", confirmou enfim que o grego pediu oficialmente que a troca acontecesse. O destino, no entanto, ainda é um mistério.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Segundo o jornalista, diversas equipes fazem intensas investidas para conseguir Antetokounmpo em seu elenco. O Bucks, então, começou a ouvir as propostas para que uma decisão seja tomada até o dia 5 de fevereiro, data limite da janela de transferências da NBA.

Outra possibilidade seria esperar até o fim da atual temporada. Com isso, a troca seria realizada na famosa "offseason". Ainda assim, independente da data, a saída do astro de Milwaukee é vista como certa nos bastidores.

continua após a publicidade

Antetokounmpo registra médias de duplo-duplo na NBA 2025/26 em 30 jogos disputados: 28 pontos e 10 rebotes. Com problemas por lesões importantes, o Bucks ocupa a 12ª colocação da Conferência Leste ao anotar um recorde de 18 vitórias e 27 derrotas.

➡️ Até onde ele vai? Curry entra no grupo dos 20 maiores pontuadores da NBA

Warriors é um dos interessados por Antetokounmpo

O plano principal dos Warriors envolve monitorar a insatisfação de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks. Fischer afirma que, caso o grego sinalize que seu ciclo em Milwaukee terminou após mais uma temporada frustrante, o Golden State pretende ser o protagonista na disputa por uma troca.

continua após a publicidade

A franquia estaria disposta a colocar todos os seus ativos (jovens talentos e múltiplas escolhas de primeira rodada de Draft) para convencer o Bucks a liberar o astro grego, duas vezes MVP da NBA.

Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry se cumprimentam em jogo entre Warriors e Bucks na NBA (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória do seu time na NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.