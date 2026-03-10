Luka Doncic é multado por gesto 'antiprofissional' na NBA

Um gesto de Luka Doncic em direção ao árbitro da partida contra o New York Knickis, no último domingo (8), resultou em uma multa de U$ 50 mil (cerca de R$ 257 mil) para o astro da NBA. A resolução foi publicada pela entidade nesta terça-feira (10).

Tradução da nota oficial:

"O ala-armador do Los Angeles Lakers, Luka Dončić, foi multado em US$ 50.000 por dirigir um gesto inapropriado e antiprofissional a um oficial de jogo (árbitro), conforme anunciado hoje por James Jones, Vice-Presidente Executivo e Chefe de Operações de Basquete.

O incidente ocorreu quando faltavam 4:35 para o fim do terceiro quarto da vitória dos Lakers por 110-97 sobre o New York Knicks, em 8 de março, na Crypto.com Arena."

O gesto foi feito por Doncic após ele ter sido derrubado por Mohamed Diawara e caído pedindo falta. Como o árbitro não atendeu a seu pedido, o ala-armador insinuou que o juiz estava comprado, fazendo com os dedos um gesto que simboliza dinheiro. Veja abaixo:

Temporada de Luka Doncic na NBA

O esloveno lidera a NBA com uma média de 32,5 pontos por jogo. Já no quesito assistências, é o terceiro colocado, com média de 8,4.