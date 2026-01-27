NBA: Em noite de derrota, Gui Santos faz feito inédito na carreira

O brasileiro Gui Santos alcançou um marco pessoal na NBA na noite desta segunda-feira (27): seu primeiro duplo-duplo na carreira. Ele registrou 11 pontos e 10 rebotes pelo Golden State Warriors na derrota por 108 a 83 para o Minnesota Timberwolves. O feito do único brasileiro na liga, que se tornou o terceiro maior pontuador da franquia californiana no jogo, foi destaque nas redes sociais do Golden State, apesar do revés.

A partida foi marcada por desfalques importantes em ambos os lados, reflexo da maratona de jogos em dias consecutivos após um adiamento. Os Warriors pouparam estrelas como Stephen Curry (com dores no joelho direito) e Draymond Green (lesão nas costas), além de Al Horford, De'Anthony Melton, Jimmy Butler III e Jonathan Kuminga. O Minnesota, por sua vez, preservou Anthony Edwards.

Com mais minutos em quadra (26), Gui Santos aproveitou a chance para demonstrar seu valor. Atuando como titular, o brasileiro combinou a inédita marca estatística com suas características de pressão e esforço defensivo, consolidando sua posição no elenco.

Domínio dos Timberwolves

Desde o início, os Timberwolves exerceram domínio no jogo. No confronto entre os quintetos titulares, o Golden State esboçou resistência com arremessos de perímetro, mas Minnesota controlou a área restritiva com a presença dominante de Rudy Gobert. A vantagem dos donos da casa se ampliou no segundo quarto, impulsionada pela grande atuação de Bones Hyland, que ajudou a abrir 20 pontos no placar.

No segundo tempo, os Warriors não conseguiram reduzir a desvantagem, limitando-se a trocar cestas, apesar dos esforços de Gui Santos, Quinten Post e Brandin Podziemski. O Minnesota garantiu a vitória com a melhora no rendimento ofensivo de Julius Randle, Donte DiVincenzo e Jaden McDaniels, que tiraram o jogo do alcance dos visitantes.

Destaques estatísticos

Pelo lado vitorioso, Julius Randle liderou a pontuação com 18 pontos e 7 rebotes. Bones Hyland contribuiu com 17 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, enquanto Rudy Gobert foi um gigante no garrafão, com 15 pontos e 17 rebotes. Donte DiVincenzo adicionou 15 pontos, 4 rebotes, 8 assistências e 3 tocos, e Naz Reid completou as boas atuações com 15 pontos, 7 rebotes, 3 assistências e 3 roubos.

Nos Warriors, Quinten Post anotou 13 pontos e 5 rebotes, seguido por Brandin Podziemski com 12 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Gui Santos, além do duplo-duplo, registrou o melhor plus/minus do time (-5).

Com o resultado, o Minnesota Timberwolves encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas.

Gui Santos (#15), do Golden State Warriors, enterra contra o Minnesota Timberwolves no Target Center. (Foto: David Sherman/NBAE via Getty Images/AFP)

Próximos confrontos

As equipes voltam à quadra na quarta-feira (28). O Timberwolves enfrentará o Dallas Mavericks às 22h30 (horário de Brasília) no American Airlines Center, em Dallas. Já os Warriors terão pela frente o Utah Jazz às 23h (horário de Brasília) na arena Delta Center, em Utah.