LeBron James iniciou a preparação para sua primeira temporada pelo Philadelphia 76ers com uma rotina especial de cuidados físicos. Aos 41 anos, o astro convive com uma artrite no pé esquerdo e vem realizando um trabalho específico para chegar em condições à estreia da equipe na NBA 2026/27, marcada para 20 de outubro.

A preparação de LeBron conta com o acompanhamento de Mike Mancias, profissional que trabalha com o jogador há anos. A rotina começa cedo, por volta das 7h45, antes mesmo das atividades de quadra. O trabalho inclui exercícios voltados ao fortalecimento do pé esquerdo e da região lombar, além de sessões prolongadas de alongamento, segundo Dave McMenamin, da ESPN dos Estados Unidos.

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Problema no pé já afetou LeBron na última temporada

A artrite não é uma novidade para LeBron. O jogador também apresentou o problema no pé esquerdo durante a temporada 2025/26, quando precisou ficar fora de uma partida do Los Angeles Lakers contra o New York Knicks.

Além dos cuidados com o pé, a comissão que acompanha o astro mantém atenção especial à região lombar. Na temporada passada, LeBron sofreu com um problema no nervo ciático e acabou desfalcando os Lakers em 14 partidas.

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LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

LeBron parte para sua 24ª temporada na NBA

Aos 41 anos, LeBron se prepara para disputar mais uma temporada na liga e ampliar uma marca que já pertence a ele. A temporada 2026/27 será a 24ª de sua carreira na NBA. A estreia do Philadelphia 76ers está prevista para 20 de outubro.

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