Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

LeBron James usa helicóptero para treinar nos Sixers; veja custo milionário

Astro de 41 anos utiliza aeronave para viajar entre Nova York e Filadélfia e manter a rotina de treinos nos Sixers

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 15:14
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Helicoptero do LeBron James no 76ers (Foto: Reprodução)
Helicoptero do LeBron James no 76ers (Foto: Reprodução)

Aos 41 anos, LeBron James encontrou uma solução particular para conciliar a rotina no Philadelphia 76ers com a vida em Nova York. O astro tem utilizado um helicóptero para se deslocar até o centro de treinamento da franquia, em Camden, Nova Jersey, mantendo sua residência longe da Filadélfia.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O trajeto aéreo entre Nova York e a região da Filadélfia leva aproximadamente 30 a 40 minutos. Por terra, o mesmo percurso pode consumir entre uma hora e meia e duas horas, dependendo das condições do trânsito. LeBron já foi flagrado chegando ao centro de treinamento dos Sixers de helicóptero. A alternativa permite que o veterano economize tempo diariamente durante a temporada 2026/27.

continua após a publicidade

➡️ LeBron recebe cuidados especiais antes de estreia pelos Sixers

Quanto custa a viagem de helicóptero de LeBron?

De acordo com a Wings Air, empresa especializada em fretamentos, um voo particular entre Nova York e Filadélfia parte de US$ 6 mil (cerca de R$ 30 mil) por trecho. A aeronave pode transportar até cinco ou seis passageiros.

Considerando o deslocamento completo, de ida e volta, o custo inicial seria de aproximadamente US$ 12 mil (R$ 60 mil). O valor inclui despesas como combustível, tripulação, manutenção, seguro e taxas relacionadas ao pouso.

continua após a publicidade

Para calcular uma possível despesa ao longo da temporada, a estimativa considera 41 partidas dos Sixers em casa e outros 26 dias de treinamento na região da Filadélfia. Se LeBron recorresse ao helicóptero em todas essas ocasiões, seriam 67 viagens de ida e volta.

Nesse cenário, a conta chegaria a US$ 804 mil, aproximadamente R$ 4 milhões, apenas durante a temporada regular. O cálculo não considera eventuais deslocamentos durante os playoffs.

continua após a publicidade

➡️ Infinito para um rei, finito para um humano: LeBron desafia os limites do corpo aos 41

LeBron terá o menor salário da carreira

O custo chama atenção também pela diferença em relação ao salário que LeBron receberá na nova temporada. Depois de oito anos no Los Angeles Lakers, o astro assinou contrato de dois anos com os Sixers no valor total de US$ 8 milhões (cerca de R$ 40 milhões).

Na temporada 2026/27, o jogador terá vencimentos de aproximadamente US$ 3,876 milhões (R$ 19,3 milhões), o menor salário de sua trajetória na NBA. Caso o próprio LeBron arcasse com os deslocamentos estimados, os US$ 804 mil gastos com helicóptero representariam cerca de 21% de seu salário anual.

continua após a publicidade
O jogador do Philadelphia 76ers, LeBron James (nº 23), sorri durante um treino no Wells Fargo Center, em Filadélfia, Pensilvânia, em 3 de outubro de 2026 (Foto: Jesse D. Garrabrant / Nbae / Getty Images / Getty Images via Afp)
O jogador do Philadelphia 76ers, LeBron James (nº 23), sorri durante um treino no Wells Fargo Center, em Filadélfia, Pensilvânia, em 3 de outubro de 2026 (Foto: Jesse D. Garrabrant / Nbae / Getty Images / Getty Images via Afp)

Quem paga pelo helicóptero?

Apesar da estimativa milionária, a despesa não deve ser descontada diretamente dos vencimentos de LeBron. Segundo o Front Office Sports, a aeronave faz parte da estrutura de aviação da Fanatics e está disponível para o jogador como parte de seu acordo comercial com a empresa.

Na prática, o helicóptero permite que LeBron preserve sua rotina em Nova York e, ao mesmo tempo, cumpra os compromissos profissionais na Filadélfia sem enfrentar longos deslocamentos terrestres.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
O jogador do Philadelphia 76ers, LeBron James (nº 23), sorri durante um treino no Wells Fargo Center, em Filadélfia, Pensilvânia, em 3 de outubro de 2026 (Foto: Jesse D. Garrabrant / Nbae / Getty Images / Getty Images via Afp)

NBA

LeBron recebe cuidados especiais antes de estreia pelos Sixers

Há 1 dia
Max Strus em ação pelo Cleveland Cavaliers na NBA (Foto: AFP)

NBA

NBA: Clippers ganha novo desfalque para início da temporada

Há 1 dia
Miami Heat foi derrotado pelo Charlotte Hornets no Play-In da NBA (Foto: Kent Smith/NBAE via Getty Images/AFP)

Fora de Campo

NBA: ESPN e Disney+ exibem jogos na pré-temporada; confira

Há 4 dias
Victor Wembanyama, do Spurs, sorri após a partida contra o Trail Blazers no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Joe murphy/Nbae via getty images/Afp)

NBA

Astro da NBA, Wembanyama critica atletas que promovem apostas: 'Triste'

Há 5 dias
Gui Santos, do Golden State Warriors após vitória na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

NBA

Gui Santos ganha força na briga por vaga do titular dos Warriors, diz Steve Kerr

Há 6 dias
Bronny James segura a bola com a mão direita e a apoia no ombro em sessão de fotos do Los Angeles Lakers

NBA

Sem LeBron, Bronny James busca se provar nos Lakers: 'Motivação'

Há 1 semana
Mais LANCE!
Gui Santos, do Warriors, observa partida contra o Suns pelo torneio play-in da NBA (Foto: Kate frese/Nbae via getty images/Afp)

NBA: Gui Santos manda recado sobre titularidade no Warriors

Brandon Ingram sendo apresentado no Toronto Raptors, no início da última temporada da NBA (Foto: Reprodução/X/Raptors)

NBA: Clippers sofre novo baque e perde astro antes da estreia

Kristaps Porzingis em ação pelo Golden State Warrios contra o Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Joshua Gateley/Getty Images/AFP)

NBA: Astro do Warriors fora por tempo indeterminado

LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

LeBron revela que planejava jogar nos Knicks antes do título

LeBron James em apresentação pelo 76ers (Foto: Reprodução)

LeBron é apresentado no 76ers e mira novo título da NBA

Lebron James no Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (Foto; RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LeBron James revela motivo de ida ao 76ers: 'Ajudar Embiid'

Golden State Warriors v Utah Jazz - Buddy Hield

NBA: Ex-Warriors é trocado pela segunda vez em uma semana

Kon Knueppel, número 7 do Charlotte Hornets, manuseia a bola durante o jogo contra o Sacramento Kings, pela final da Liga de Verão da NBA de 2025, em 20 de julho de 2025, no Thomas & Mack Center em Las Vegas, Nevada. NOTA AO USUÁRIO: O usuário reconhece e concorda expressamente que, ao baixar e/ou usar esta fotografia, está consentindo com os termos e condições do Contrato de Licença da Getty Images. Aviso obrigatório de direitos autorais: Copyright 2025 NBAE Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images/AFP (Foto de Garrett Ellwood/NBAE/Getty Images/Getty Images via AFP)

NBA: Calouro destaque da última temporada se lesiona

Jalen Brunson, dos Knicks, conduz a bola no jogo 2 das finais da NBA contra os Spurs (Foto: Foto por ADAM PANTOZZI / NBAE / GETTY IMAGES)

Após cirurgia, astro do Knicks é liberado aos treinos da NBA

O comissário da NBA, Adam Silver, fala em coletiva durante o fim de semana do All-Star 2026 no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia, em 14 de fevereiro de 2026 (Foto: Ryan sirius sun/getty images via afp)

Apostas esportivas: NBA e WNBA lançam nova carta contra bets

Marcus Smart atuando pelo Los Angeles Lakers na última temporada da NBA (Foto: Reprodução/X/Lakers)

NBA: Ex-Lakers expõe 'oferta desrespeitosa' como motivo de saída

Lonzo Ball, em ação, pelo Cavaliers na NBA

Lonzo Ball esclarece sobre aposentadoria na NBA: 'Esperando ligação'

Lonzo Ball na última temporada da NBA, pelo Cleveland Cavaliers (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-Lakers e Cavaliers anuncia aposentadoria da NBA

LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

Ex-jogador da NBA critica LeBron James: 'Máquina de marketing'