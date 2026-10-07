Aos 41 anos, LeBron James encontrou uma solução particular para conciliar a rotina no Philadelphia 76ers com a vida em Nova York. O astro tem utilizado um helicóptero para se deslocar até o centro de treinamento da franquia, em Camden, Nova Jersey, mantendo sua residência longe da Filadélfia.

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O trajeto aéreo entre Nova York e a região da Filadélfia leva aproximadamente 30 a 40 minutos. Por terra, o mesmo percurso pode consumir entre uma hora e meia e duas horas, dependendo das condições do trânsito. LeBron já foi flagrado chegando ao centro de treinamento dos Sixers de helicóptero. A alternativa permite que o veterano economize tempo diariamente durante a temporada 2026/27.

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Quanto custa a viagem de helicóptero de LeBron?

De acordo com a Wings Air, empresa especializada em fretamentos, um voo particular entre Nova York e Filadélfia parte de US$ 6 mil (cerca de R$ 30 mil) por trecho. A aeronave pode transportar até cinco ou seis passageiros.

Considerando o deslocamento completo, de ida e volta, o custo inicial seria de aproximadamente US$ 12 mil (R$ 60 mil). O valor inclui despesas como combustível, tripulação, manutenção, seguro e taxas relacionadas ao pouso.

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Para calcular uma possível despesa ao longo da temporada, a estimativa considera 41 partidas dos Sixers em casa e outros 26 dias de treinamento na região da Filadélfia. Se LeBron recorresse ao helicóptero em todas essas ocasiões, seriam 67 viagens de ida e volta.

Nesse cenário, a conta chegaria a US$ 804 mil, aproximadamente R$ 4 milhões, apenas durante a temporada regular. O cálculo não considera eventuais deslocamentos durante os playoffs.

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LeBron terá o menor salário da carreira

O custo chama atenção também pela diferença em relação ao salário que LeBron receberá na nova temporada. Depois de oito anos no Los Angeles Lakers, o astro assinou contrato de dois anos com os Sixers no valor total de US$ 8 milhões (cerca de R$ 40 milhões).

Na temporada 2026/27, o jogador terá vencimentos de aproximadamente US$ 3,876 milhões (R$ 19,3 milhões), o menor salário de sua trajetória na NBA. Caso o próprio LeBron arcasse com os deslocamentos estimados, os US$ 804 mil gastos com helicóptero representariam cerca de 21% de seu salário anual.

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O jogador do Philadelphia 76ers, LeBron James (nº 23), sorri durante um treino no Wells Fargo Center, em Filadélfia, Pensilvânia, em 3 de outubro de 2026 (Foto: Jesse D. Garrabrant / Nbae / Getty Images / Getty Images via Afp)

Quem paga pelo helicóptero?

Apesar da estimativa milionária, a despesa não deve ser descontada diretamente dos vencimentos de LeBron. Segundo o Front Office Sports, a aeronave faz parte da estrutura de aviação da Fanatics e está disponível para o jogador como parte de seu acordo comercial com a empresa.

Na prática, o helicóptero permite que LeBron preserve sua rotina em Nova York e, ao mesmo tempo, cumpra os compromissos profissionais na Filadélfia sem enfrentar longos deslocamentos terrestres.