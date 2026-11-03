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NBA: LeBron James bebe vinho de torcedor na vitória dos 76ers

Astro surpreende ao tomar gole de vinho na arquibancada durante triunfo por 126 a 107 sobre o Chicago Bulls

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 10:42
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LeBron James durante o jogo entre Philadelphia 76ers e Chicago Bulls pela NBA
LeBron James durante o jogo entre Philadelphia 76ers e Chicago Bulls pela NBA (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LeBron James protagonizou um momento inusitado na vitória do Philadelphia 76ers por 126 a 107 contra o Chicago Bulls, na segunda-feira (2), pela NBA, ao beber um gole de vinho diretamente da taça de um torcedor na arquibancada durante a partida.

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Durante o jogo realizado em Philadelphia, o astro chamou a atenção ao se aproximar da linha de fundo da quadra e, após um contato com um torcedor, pegar o copo que ele segurava e tomar um gole, gesto que animou a torcida presente. O jornalista Kris Rhim, da ESPN, confirmou com o fã, Troy Clemens, que a bebida era realmente vinho.

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Além desse episódio, LeBron também se destacou ao celebrar com uma dança em quadra, reforçando sua presença marcante no confronto. O jogador anotou 15 pontos, sete rebotes e nove assistências na vitória sobre o Bulls, resultado que mantém o Philadelphia na liderança da Conferência Leste.

LeBron James bebe do copo de um torcedor durante partida entre 76ers e Bulls
LeBron James bebe do copo de um torcedor durante partida entre 76ers e Bulls (Foto: Reprodução)

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Veja os resultados da rodada da NBA

Los Angeles Lakers 138 x 117 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 117 x 112 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 116 x 113 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 126 x 107 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 112 x 100 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 109 x 93 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 135 x 134 Memphis Grizzlies (Prorrogação)

Sacramento Kings 115 x 100 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 119 x 97 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 118 x 110 Denver Nuggets

Toronto Raptors 125 x 118 Los Angeles Clippers

New York Knicks 103 x 90 Brooklyn Nets

Washington Wizards 103 x 94 Orlando Magic

Atlanta Hawks 108 x 104 Indiana Pacers

Detroit Pistons 124 x 91 Charlotte Hornets


Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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