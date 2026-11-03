NBA: LeBron James bebe vinho de torcedor na vitória dos 76ers
Astro surpreende ao tomar gole de vinho na arquibancada durante triunfo por 126 a 107 sobre o Chicago Bulls
LeBron James protagonizou um momento inusitado na vitória do Philadelphia 76ers por 126 a 107 contra o Chicago Bulls, na segunda-feira (2), pela NBA, ao beber um gole de vinho diretamente da taça de um torcedor na arquibancada durante a partida.
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Durante o jogo realizado em Philadelphia, o astro chamou a atenção ao se aproximar da linha de fundo da quadra e, após um contato com um torcedor, pegar o copo que ele segurava e tomar um gole, gesto que animou a torcida presente. O jornalista Kris Rhim, da ESPN, confirmou com o fã, Troy Clemens, que a bebida era realmente vinho.
Além desse episódio, LeBron também se destacou ao celebrar com uma dança em quadra, reforçando sua presença marcante no confronto. O jogador anotou 15 pontos, sete rebotes e nove assistências na vitória sobre o Bulls, resultado que mantém o Philadelphia na liderança da Conferência Leste.
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Veja os resultados da rodada da NBA
Los Angeles Lakers 138 x 117 Miami Heat
Oklahoma City Thunder 117 x 112 Cleveland Cavaliers
Golden State Warriors 116 x 113 Phoenix Suns
Philadelphia 76ers 126 x 107 Chicago Bulls
Minnesota Timberwolves 112 x 100 Milwaukee Bucks
Houston Rockets 109 x 93 Boston Celtics
New Orleans Pelicans 135 x 134 Memphis Grizzlies (Prorrogação)
Sacramento Kings 115 x 100 Dallas Mavericks
San Antonio Spurs 119 x 97 Utah Jazz
Portland Trail Blazers 118 x 110 Denver Nuggets
Toronto Raptors 125 x 118 Los Angeles Clippers
New York Knicks 103 x 90 Brooklyn Nets
Washington Wizards 103 x 94 Orlando Magic
Atlanta Hawks 108 x 104 Indiana Pacers
Detroit Pistons 124 x 91 Charlotte Hornets
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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