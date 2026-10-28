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NBA: Árbitro zomba de Ja Morant em quadra; entenda

Scott Foster mimetizou queda do armador do Blazers em teste prático da nova regra de conduta; jogador vai recorrer para evitar multa

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
28/10/2026 11:17
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Ja Morant (Foto: Justin Ford / AFP)
Ja Morant na NBA (Foto: Justin Ford / AFP)

O árbitro da NBA Scott Foster provocou Ja Morant ao imitar a simulação do armador do Portland Trail Blazers durante uma discussão após a vitória de Portland sobre o Los Angeles Lakers por 136 a 129, na terça-feira (27).

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A partida se tornou um dos primeiros testes práticos da nova regra de ênfase às simulações adotada pela NBA para a temporada 2026-27. Três faltas por simulação foram assinaladas nos minutos finais do jogo, cada uma com potencial para alterar o resultado.

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Morant foi flagrado pelas câmeras tentando contestar uma dessas marcações junto a Foster. Depois de ouvir o jogador por alguns instantes, o árbitro imitou animadamente o movimento de queda do armador para mostrar o que os árbitros haviam observado em quadra. Morant continuou a argumentar brevemente antes de Foster se afastar.

Após a partida, o armador disse à ESPN americana que pretende recorrer da falta para evitar uma multa. "Não foi que eu caí. Eu só continuei recuando. É o que é. Vou tentar recorrer. Acho que é uma multa de 2.000 dólares", disse Morant.

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O jogador acrescentou que o Trail Blazers mudou a abordagem defensiva no final do jogo justamente para mostrar aos árbitros que os Lakers estavam iniciando o contato. Naquele lance específico, no entanto, os árbitros entenderam que Morant foi longe demais ao tentar vender o contato.

Reação do técnico

O técnico do Trail Blazers, Micah Nori, também comentou a quantidade de faltas por simulação assinalada no fim do jogo. Na entrevista coletiva pós-jogo, Nori ironizou a liga pela iniciativa, segundo a ESPN. "Bom trabalho da NBA. Ponto de ênfase. Ótimo trabalho. Foram 71 lances livres. Quase passamos das 2h da manhã no horário da Costa Leste pelo fim do jogo. Desculpem deixar vocês aqui tanto tempo", afirmou.

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Comentários desse tipo já resultaram em multas no passado. Nori, porém, fez a declaração sem tom de raiva, reconhecendo factualmente que a NBA cumpriu o que havia prometido. Por isso, ainda não está claro se a crítica leve do técnico chamará a atenção da liga.

Em setembro, a NBA anunciou que intensificaria o combate às simulações ao longo da temporada 2026-27. Na ocasião, Monty McCutchen, responsável pelo desenvolvimento e treinamento de árbitros da liga, afirmou que o objetivo era garantir que o "jogo seja disputado pelos seus méritos, não pela teatralidade dos seus méritos".

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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