Campeão da NBA, Knicks faz pior início de temporada em 15 anos
Nova York perde para Boston Celtics por e acumula segunda derrota consecutiva e iguala recorde negativo de 2011
O New York Knicks perdeu para o Boston Celtics por 107 a 103, nesta sexta-feira (23), no TD Garden, em Boston. Foi a segunda derrota consecutiva na abertura da temporada 2026-27 da NBA.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Com o resultado, o Knicks se tornou o primeiro campeão defensor da NBA a começar uma temporada com duas derrotas consecutivas em 15 anos. O último time a repetir esse desempenho foi o Dallas Mavericks, que abriu a campanha 2011-12 com três derrotas seguidas.
Jayson Tatum foi o principal responsável pela vitória do Celtics na estreia em casa. O ala anotou 36 pontos, incluindo duas cestas decisivas nos últimos 1min24s do quarto período. Quando o Knicks reduziu a desvantagem para 99 a 98, Tatum converteu uma enterrada para ampliar o placar e, com 30,3 segundos restantes, acertou um arremesso de três pontos que praticamente encerrou o jogo. Ele também somou 9 rebotes, 7 assistências e 3 roubadas de bola.
Paul George contribuiu com 15 pontos e 7 rebotes para o Celtics. Neemias Queta também marcou 15 pontos e acrescentou 6 rebotes e 3 bloqueios.
Knicks desperdiça reação no quarto período
O primeiro tempo foi equilibrado. O Knicks abriu vantagem no primeiro quarto, 27 a 26, com Karl-Anthony Towns e OG Anunoby marcando oito pontos cada. O Celtics virou o placar antes do intervalo com uma bola de três de George pela esquerda, chegando ao descanso na frente por 50 a 49.
No terceiro quarto, Boston abriu 10 pontos de vantagem com um parcial de 12 a 3 e superou Nova York por 8 a 2 nos minutos finais do período. Na última parcial, o Celtics chegou a abrir 12 pontos de vantagem em três momentos diferentes, antes de Towns e Landry Shamet liderarem um parcial de 9 a 0 dos Knicks para reduzir para 94 a 91, com quatro minutos restantes.
Josh Hart e Jalen Brunson aproximaram ainda mais Nova York, deixando o placar em 99 a 98, antes de Tatum encerrar a reação com cestas consecutivas.
Towns terminou o jogo com 22 pontos e 10 rebotes pelo Knicks. Anunoby anotou 20 pontos e pegou 10 rebotes. Brunson contribuiu com 19 pontos, mas acertou apenas 7 de 17 arremessos do campo e teve quatro assistências e três erros de passe. Hart fechou com 10 pontos e 12 rebotes.
Histórico dos últimos campeões
Nos cinco anos anteriores, os times que conquistaram o título iniciaram a temporada seguinte com os seguintes aproveitamentos:
- Oklahoma City Thunder: 8 vitórias e 0 derrotas (chegando a 24-1);
- Boston Celtics: 4 vitórias e 0 derrotas;
- Denver Nuggets: 4 vitórias e 0 derrotas;
- Golden State Warriors: 1 vitória e 1 derrota;
- Milwaukee Bucks: 1 vitória e 1 derrota.
O Knicks volta ao Madison Square Garden neste domingo (25) para enfrentar o Orlando Magic em busca da primeira vitória da temporada. O Celtics terá dois dias de descanso antes de receber o Chicago Bulls no TD Garden.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Tudo sobre
NBA
NBA: Ex-Lakers desperta interesse do New York KnicksHá 2 horas
NBA
Knicks ilude funcionários com anéis falsos e gera revoltaHá 1 dia
NBA
NBA: LeBron James é vaiado em estreia em casa pelos 76ersHá 1 dia
NBA
Dirigente da NBA aponta razão para Brasil não sediar jogosHá 1 dia
NBA
'Estraga-festa': elenco do Sixers destaca vitória na casa do campeãoHá 2 dias
NBA
NBA: Lebron se envolve em polêmica em estreia pelo PhiladelphiaHá 3 dias
Mais LANCE!