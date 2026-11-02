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Dúvida na Haas aproxima Rafa Câmara de estreia na F1 em Interlagos

Ryo Hirakawa substituiu Esteban Ocon no GP da Cidade do México

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 12:00
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Oliver Bearman (Haas F1 Team) no pit lane durante o GP do México de F1.
Oliver Bearman em pit stop pela Haas no GP do México da F1 2026 (Foto: Daniel Becerril / POOL / AFP)

A Haas deixou em aberto uma vaga para o GP de São Paulo de Fórmula 1, e a indefinição pode abrir uma oportunidade inesperada para Rafael Câmara. Contratado para a temporada de 2027, o brasileiro pode antecipar a estreia na categoria e correr pela primeira vez na F1 justamente diante da torcida em Interlagos. A situação, porém, ainda depende de algumas decisões da equipe norte-americana e de uma possível liberação da Ferrari.

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O cenário começou a se desenhar no GP do México, quando Esteban Ocon foi afastado do restante do fim de semana e substituído por Ryo Hirakawa. A Haas confirmou que a mudança não ocorreu por problemas de saúde, mas não explicou oficialmente o motivo da decisão. O chefe Ayao Komatsu também evitou confirmar se o francês estará de volta no Brasil e afirmou que a situação ainda está sendo tratada internamente.

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Quem pode correr em São Paulo?

Uma das alternativas é manter Hirakawa no cockpit. O japonês já assumiu o carro de Ocon no México e tem vínculo com a Toyota no Mundial de Endurance, mas enfrenta um problema importante para Interlagos: a decisão do WEC acontece no mesmo fim de semana do GP de São Paulo, em Monza, no dia 8 de novembro. Ryo está na disputa pelo título de pilotos, o que coloca a Haas diante de uma possível incompatibilidade de calendário.

Outra opção é Jack Doohan, piloto reserva da Haas. O australiano já tem experiência em fins de semana de Fórmula 1 e chegou a substituir Ocon pela Alpine no fim de 2024, antes de assumir uma vaga titular na equipe em 2025. Agora, pode voltar a ser chamado caso a Haas não conte com Ocon ou Hirakawa.

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Rafa Câmara pode estrear em Interlagos

É nesse cenário que Rafael Câmara aparece como uma possibilidade especialmente interessante. O pernambucano já foi anunciado como titular da Haas para 2027, tem os pontos necessários para obter a superlicença e lidera a temporada da Fórmula 2. Além disso, inclusive, ele já estava programado para pilotar uma Ferrari no TL1 em Interlagos.

O principal obstáculo é justamente seu vínculo com a Ferrari. Para assumir o carro da Haas em uma corrida, Câmara precisaria ser liberado pela equipe italiana, e, até o momento, não havia sido feito um pedido oficial nesse sentido. A situação pode mudar rapidamente caso a Haas confirme a ausência de Ocon e também não consiga contar com Hirakawa.

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Assim, uma combinação de fatores pode colocar o brasileiro no grid antes do previsto. Se a Haas optar por Câmara, ele poderá fazer sua estreia na Fórmula 1 em casa, apenas algumas semanas depois de ser confirmado como titular para 2027. Esse cenário faria Interlagos receber novamente dois brasileiros, Rafa e Gabriel Bortoleto, em um mesmo grid.

Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027
Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027 (Foto: Divulgação)
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