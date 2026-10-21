O Philadelphia 76ers venceu o New York Knicks por 106 a 100 na noite de terça-feira (20), no Madison Square Garden, em Nova York, no jogo de abertura da temporada da NBA. A partida marcou o reencontro entre as duas equipes da divisão Atlântico, e o Sixers saiu com a vitória justamente na noite em que o rival recebia o título de campeão da liga.

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A derrota azedou a festa dos Knicks, que comemoraram no início da noite a conquista do campeonato ao receber os anéis e içar a bandeira de campeões ao teto do Madison Square Garden. O resultado mostrou um Sixers renovado, capaz de impor dificuldades ao atual campeão já na primeira rodada.

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Tyrese Maxey liderou o Philadelphia com 28 pontos, o maior da partida, em 9 de 19 arremessos, além de 5 assistências, 3 roubadas de bola e 3 bloqueios. Sua última roubada resultou num contra-ataque que selou a vitória com seis pontos de vantagem a 1min52s do fim. Jaylen Brown, adquirido em uma troca com o Boston Celtics no verão, somou 19 pontos, 8 rebotes e 6 assistências em sua estreia pelo Sixers. LeBron James colaborou com 14 pontos, 9 rebotes e 7 assistências.

O jogo começou com dificuldades para ambos os lados. Os Knicks converteram apenas 37% dos arremessos no primeiro quarto, enquanto o Sixers acertou 40,9%. As duas equipes erraram 15 das 19 primeiras tentativas de três pontos, em um primeiro tempo marcado por posse improdutiva, faltas e lances livres. O Philadelphia entrou no intervalo perdendo por quatro pontos.

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Virada no terceiro quarto

No terceiro período, o Sixers encontrou o ritmo. Converteu 12 das 27 tentativas de campo, e todas as 12 cestas foram assistidas, o que indicou comprometimento coletivo com a circulação de bola. O time ainda dominou o lado defensivo; limitou os Knicks a 18 pontos com 5 de 21 em arremessos naquele quarto e fechou o período com uma sequência de 14 a 2, encerrada com uma enterrada no buzzer de Brown. O Sixers abriu sete pontos de vantagem e manteve a liderança até o apito final.

Após a virada, o Philadelphia segurou os Knicks em apenas 14 pontos no garrafão no segundo tempo. No jogo inteiro, o time forçou 14 turnovers do rival e os converteu em 22 pontos. Os índices de eficiência ofensiva em transição foram expressivos; 1,8 ponto por posse em contra-ataque e 2,2 pontos por posse após roubada de bola, segundo dados do Cleaning the Glass.

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Joel Embiid, que havia atuado limitado fisicamente no confronto entre as duas equipes nos playoffs, se apresentou mais ágil e influente. Bloqueou três arremessos, alterou outros tantos e saiu com duas roubadas. Edgecombe, novato que na temporada passada média 16 pontos por jogo e converteu 61% das tentativas de perto do aro, foi peça importante no final da partida ao se beneficiar das atenções dos defensores em cima de Maxey e Embiid. Anfernee Simons e Kentavious Caldwell-Pope somaram cinco bolas de três entre os dois, ajudando a destravar o ataque da equipe.

O que disse o elenco do Sixers

"Se eu puder pontuar assim durante o jogo todo, estou completamente satisfeito com isso", disse Edgecombe aos repórteres após a partida.

Jaylen Brown descreveu o espírito da equipe ao entrar numa noite de celebração adversária. "Era isso que a gente queria fazer: ser um pouquinho o estraga-festa", afirmou o ala. "Obviamente, o que os Knicks conquistaram é grande. Mas é uma nova temporada, um novo ano."

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O técnico Nick Nurse elogiou a contribuição dos novatos Simons e Caldwell-Pope com as bolas de três. "Foram imensamente importantes esta noite", disse. "Achei que estávamos criando muitas situações de três aberto e ninguém conseguia fazer nenhum. E esses caras quebraram esse bloqueio e fizeram o marcador se mover para a gente."

Embiid sinalizou que o Sixers saiu do jogo diferente das temporadas anteriores. "Falei para o Tyrese depois do jogo; a gente vinha enfrentando esses caras nos últimos dois anos, e pareceu, essa noite pareceu um pouco diferente do passado", declarou o pivô. "Temos talento. Acho que temos mais foco em tudo que fazemos. Só ficar ligado em cada posse. Defensivamente, acho que muito disso recai sobre mim, e eu assumo isso. Se eu quiser entrar para o time defensivo da liga como nas temporadas passadas, tudo muda. Se eu conseguir fazer isso cada noite, o que farei, tudo muda."

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LeBron James reconheceu que o grupo ainda está em construção. "Vamos ter alguns desses momentos no início da temporada", disse o astro. "Ainda somos novos uns para os outros. Tivemos alguns momentos com turnovers que foram meio que sem forçamento. Tivemos momentos com arremessos abertos que não tomamos. Isso vai acontecer no começo da temporada, enquanto continuamos a construir nossos esquemas ofensivos e defensivos. Vamos ter alguns solavancos no caminho. Mas acho que esta noite, quando tivemos esses solavancos, como um bom time costuma fazer, conseguimos usar o que aconteceu antes e nos ajustar."

Brown reconheceu que o potencial do grupo ainda está longe de ser atingido. "Não chegamos nem na ponta do iceberg em termos de construção de química, de entendimento de si mesmo em quadra, de entendimento do nosso espaçamento", avaliou o ala. "Estamos ainda nos estágios mais iniciais do que podemos possivelmente ser."

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.