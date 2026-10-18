Agora vai? Spurs são favoritos ao título da NBA em pesquisa

Em consulta anual realizada junto aos executivos da NBA, o San Antonio Spurs lidera os palpites de favorito ao título da temporada 2026/27. O atual vice-campeão superou times como Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers e até mesmo o algoz na última NBA Finals, New York Knicks, nas apostas dos representantes das equipes.

➡️ Dunkest: monte seu time e desafie seus amigos no fantasy game da NBA

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Cinco vezes vencedor do Troféu Larry O'Brien, os Spurs nunca haviam sido superados em uma final até a temporada passada. Depois de vencer 62 das 82 partidas da temporada regular e superar Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder nos playoffs, a franquia do Texas encarou os Knicks na série decisiva e perdeu por 4 jogos a 1.

continua após a publicidade

Ainda de acordo com a pesquisa, Victor Wembanyama é projetado como MVP e melhor defensor do campeonato. Wemby vem de um ano onde registrou as melhores médias da carreira, com 25 pontos e 11,5 rebotes por jogo. O ala-pivô francês também foi peça fundamental do quinteto titular dos Spurs, formado junto a De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell e Julian Champagnie.

Wembanyama no jogo 3 das finais da NBA, entre Spurs e Knicks (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Veja as projeções dos executivos para a NBA 2026/27

Quem será campeão da NBA?

San Antonio Spurs - 50%;

Oklahoma City Thunder - 43%.

*Knicks e 76ers receberam um voto cada.

Quem será eleito o MVP da temporada?

Victor Wembanyama - 77%; Nikola Jokic - 10%; Anthony Edwards - 7%.

Quem será o melhor jogador defensivo?

Victor Wembanyama - 97%.

*Ausar Thompson foi votado pelos Spurs, já que um time não pode escolher o próprio jogador.

Quem força os técnicos adversários a fazerem mais ajustes?

Victor Wembanyama - 47%; Nikola Jokic - 33%; Shai Gilgeous-Alexander - 7%.

Quem ganhará o prêmio de Rookie of the Year (Novato do Ano)?

Cameron Boozer - 50%;

Caleb Wilson - 20%;

AJ Dybantsa - 17%;

Darryn Peterson - 13%.

Quem é o melhor técnico da NBA?

Erik Spoelstra (Miami Heat) - 43%;

Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder) - 37%;

Mike Brown (New York Knicks) - 10%.

Qual jogador é o mais atlético?

Amen Thompson - 63%;

Anthony Edwards - 20%;

Ausar Thompson - 10%.

Qual jogador é o melhor líder?

Jalen Brunson - 53%;

Stephen Curry - 20%;

Shai Gilgeous-Alexander - 7%.

Qual equipe apresentará a maior evolução?

Indiana Pacers - 43%;

Washington Wizards - 23%;

Utah Jazz - 13%.

Qual equipe teve a melhor pré-temporada?

Philadelphia 76ers - 73%;

Miami Heat - 10%.

*Dois gerentes gerais escolheram Charlotte Hornets.