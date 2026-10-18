Agora vai? Spurs são favoritos ao título da NBA em pesquisa
Após bater na trave, equipe foi escolhida por 50% dos gerentes das franquias como potencial campeão da temporada
Em consulta anual realizada junto aos executivos da NBA, o San Antonio Spurs lidera os palpites de favorito ao título da temporada 2026/27. O atual vice-campeão superou times como Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers e até mesmo o algoz na última NBA Finals, New York Knicks, nas apostas dos representantes das equipes.
➡️ Dunkest: monte seu time e desafie seus amigos no fantasy game da NBA
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Cinco vezes vencedor do Troféu Larry O'Brien, os Spurs nunca haviam sido superados em uma final até a temporada passada. Depois de vencer 62 das 82 partidas da temporada regular e superar Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder nos playoffs, a franquia do Texas encarou os Knicks na série decisiva e perdeu por 4 jogos a 1.
Ainda de acordo com a pesquisa, Victor Wembanyama é projetado como MVP e melhor defensor do campeonato. Wemby vem de um ano onde registrou as melhores médias da carreira, com 25 pontos e 11,5 rebotes por jogo. O ala-pivô francês também foi peça fundamental do quinteto titular dos Spurs, formado junto a De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell e Julian Champagnie.
Veja as projeções dos executivos para a NBA 2026/27
Quem será campeão da NBA?
- San Antonio Spurs - 50%;
- Oklahoma City Thunder - 43%.
*Knicks e 76ers receberam um voto cada.
Quem será eleito o MVP da temporada?
- Victor Wembanyama - 77%;
- Nikola Jokic - 10%;
- Anthony Edwards - 7%.
Quem será o melhor jogador defensivo?
- Victor Wembanyama - 97%.
*Ausar Thompson foi votado pelos Spurs, já que um time não pode escolher o próprio jogador.
Quem força os técnicos adversários a fazerem mais ajustes?
- Victor Wembanyama - 47%;
- Nikola Jokic - 33%;
- Shai Gilgeous-Alexander - 7%.
Quem ganhará o prêmio de Rookie of the Year (Novato do Ano)?
- Cameron Boozer - 50%;
- Caleb Wilson - 20%;
- AJ Dybantsa - 17%;
- Darryn Peterson - 13%.
Quem é o melhor técnico da NBA?
- Erik Spoelstra (Miami Heat) - 43%;
- Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder) - 37%;
- Mike Brown (New York Knicks) - 10%.
Qual jogador é o mais atlético?
- Amen Thompson - 63%;
- Anthony Edwards - 20%;
- Ausar Thompson - 10%.
Qual jogador é o melhor líder?
- Jalen Brunson - 53%;
- Stephen Curry - 20%;
- Shai Gilgeous-Alexander - 7%.
Qual equipe apresentará a maior evolução?
- Indiana Pacers - 43%;
- Washington Wizards - 23%;
- Utah Jazz - 13%.
Qual equipe teve a melhor pré-temporada?
- Philadelphia 76ers - 73%;
- Miami Heat - 10%.
*Dois gerentes gerais escolheram Charlotte Hornets.
NBA
NBA proíbe mercados de apostas após escândalos com atletasHá 1 hora
NBA
Astro da NBA se envolve em polêmica com dono do Phoenix SunsHá 14 horas
NBA
Dunkest: monte seu time e desafie seus amigos no fantasy game da NBAHá 1 dia
Fora de Campo
ESPN e Disney+ exibem temporada 2026/27 da NBA com exclusividade nas FinaisHá 1 dia
NBA
Vítor Galvani exalta Tiago Splitter na NBA e projeta futuro no basqueteHá 1 semana
NBA
Tiago Splitter conquista primeira vitória como técnico dos Bulls na pré-temporadaHá 1 semana
Mais LANCE!