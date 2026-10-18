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Agora vai? Spurs são favoritos ao título da NBA em pesquisa

Após bater na trave, equipe foi escolhida por 50% dos gerentes das franquias como potencial campeão da temporada

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 12:52
Atualizado há 1 minutos
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Victor Wembanyama, do Spurs, sorri após a partida contra o Trail Blazers no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Joe murphy/Nbae via getty images/Afp)
Wembanyama é favorito ao prêmio de MVP (Foto: Joe Murphy/NBA Entertainment)

Em consulta anual realizada junto aos executivos da NBA, o San Antonio Spurs lidera os palpites de favorito ao título da temporada 2026/27. O atual vice-campeão superou times como Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers e até mesmo o algoz na última NBA Finals, New York Knicks, nas apostas dos representantes das equipes.

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Cinco vezes vencedor do Troféu Larry O'Brien, os Spurs nunca haviam sido superados em uma final até a temporada passada. Depois de vencer 62 das 82 partidas da temporada regular e superar Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder nos playoffs, a franquia do Texas encarou os Knicks na série decisiva e perdeu por 4 jogos a 1.

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Ainda de acordo com a pesquisa, Victor Wembanyama é projetado como MVP e melhor defensor do campeonato. Wemby vem de um ano onde registrou as melhores médias da carreira, com 25 pontos e 11,5 rebotes por jogo. O ala-pivô francês também foi peça fundamental do quinteto titular dos Spurs, formado junto a De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell e Julian Champagnie.

Wembanyama, dos Spurs, olha para o telão do Madison Square Garden no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)
Wembanyama no jogo 3 das finais da NBA, entre Spurs e Knicks (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Veja as projeções dos executivos para a NBA 2026/27

Quem será campeão da NBA?

  • San Antonio Spurs - 50%;
  • Oklahoma City Thunder - 43%.

*Knicks e 76ers receberam um voto cada.

Quem será eleito o MVP da temporada?

  1. Victor Wembanyama - 77%;
  2. Nikola Jokic - 10%;
  3. Anthony Edwards - 7%.

Quem será o melhor jogador defensivo?

  • Victor Wembanyama - 97%.

*Ausar Thompson foi votado pelos Spurs, já que um time não pode escolher o próprio jogador.

Quem força os técnicos adversários a fazerem mais ajustes?

  1. Victor Wembanyama - 47%;
  2. Nikola Jokic - 33%;
  3. Shai Gilgeous-Alexander - 7%.

Quem ganhará o prêmio de Rookie of the Year (Novato do Ano)?

  • Cameron Boozer - 50%;
  • Caleb Wilson - 20%;
  • AJ Dybantsa - 17%;
  • Darryn Peterson - 13%.

Quem é o melhor técnico da NBA?

  • Erik Spoelstra (Miami Heat) - 43%;
  • Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder) - 37%;
  • Mike Brown (New York Knicks) - 10%.

Qual jogador é o mais atlético?

  • Amen Thompson - 63%;
  • Anthony Edwards - 20%;
  • Ausar Thompson - 10%.

Qual jogador é o melhor líder?

  • Jalen Brunson - 53%;
  • Stephen Curry - 20%;
  • Shai Gilgeous-Alexander - 7%.

Qual equipe apresentará a maior evolução?

  • Indiana Pacers - 43%;
  • Washington Wizards - 23%;
  • Utah Jazz - 13%.

Qual equipe teve a melhor pré-temporada?

  • Philadelphia 76ers - 73%;
  • Miami Heat - 10%.

*Dois gerentes gerais escolheram Charlotte Hornets.

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