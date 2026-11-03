Gabriel Medina vence em Cloud 9 e assume vice-liderança da WSL

Gabriel Medina encerrou um jejum de 1.285 dias sem vitórias na elite do surfe ao conquistar a etapa de Cloud 9, nas Filipinas, na madrugada desta terça-feira (3). O brasileiro superou o australiano Jack Robinson na final e assumiu a vice-liderança do Circuito Mundial da WSL (World Surf League).

➡️Dúvida na Haas aproxima Rafa Câmara de estreia na F1 em Interlagos

A vitória de Medina veio após uma campanha sólida, incluindo uma semifinal contra o líder do ranking, Yago Dora, que terminou com triunfo do brasileiro por 15,76 a 13,50. Na decisão, Medina abriu a bateria com uma nota 7,50, respondendo ao 6,17 inicial de Robinson, e garantiu a vitória com um tubo avaliado em 9,43, que colocou o adversário em combinação. Apesar da reação do australiano, que marcou 8,23, Medina controlou a disputa até o fim, fechando com 16,93 pontos contra 14,50 do rival.

continua após a publicidade

Com o título, Medina sobe da quarta para a segunda colocação no ranking da WSL, ficando atrás apenas de Yago Dora. Ítalo Ferreira, Griffin Colapinto e Miguel Pupo completam o top 5 da temporada. A etapa de Cloud 9 foi a primeira vitória do tricampeão mundial desde abril de 2023, quando venceu em Margaret River.

O Circuito Mundial da WSL terá sua etapa decisiva entre 8 e 20 de dezembro em Pipeline, no Havaí, onde será conhecido o campeão mundial de 2026. Os oito primeiros do ranking avançam direto para a quarta fase, e o evento final distribui 15.000 pontos ao vencedor, diferente das etapas regulares, que oferecem 10.000.

continua após a publicidade

No feminino, a americana Caitlin Simmers conquistou o título em Cloud 9, subindo três posições no ranking e assumindo o terceiro lugar. Ela venceu a havaiana Carissa Moore na semifinal, em uma bateria marcada por uma interferência que resultou na retirada de uma nota da campeã olímpica. Na final, Simmers superou a australiana Isabella Nichols por 12,00 a 10,77.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gabriel Medina executa manobra aérea em Cloud 9, Siargao, durante as semifinais do Philippines Pro (Foto: Matt Dunbar/World Surf League)

Fase final será disputada em Pipeline

O próximo desafio do Circuito Mundial da WSL será a etapa final em Pipeline, no Havaí, entre 8 e 20 de dezembro, quando será definido o campeão mundial de 2026.

continua após a publicidade

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.