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Gabriel Medina vence em Cloud 9 e assume vice-liderança da WSL

Tricampeão mundial conquista etapa nas Filipinas após quase quatro anos e sobe no ranking

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 09:43
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Gabriel Medina celebra vitória no Philippines Pro em Cloud 9, Siargao, Filipinas
Gabriel Medina celebra vitória no Philippines Pro em Cloud 9, Siargao, Filipinas (Foto: Andrew Shield/World Surf League)

Gabriel Medina encerrou um jejum de 1.285 dias sem vitórias na elite do surfe ao conquistar a etapa de Cloud 9, nas Filipinas, na madrugada desta terça-feira (3). O brasileiro superou o australiano Jack Robinson na final e assumiu a vice-liderança do Circuito Mundial da WSL (World Surf League).

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A vitória de Medina veio após uma campanha sólida, incluindo uma semifinal contra o líder do ranking, Yago Dora, que terminou com triunfo do brasileiro por 15,76 a 13,50. Na decisão, Medina abriu a bateria com uma nota 7,50, respondendo ao 6,17 inicial de Robinson, e garantiu a vitória com um tubo avaliado em 9,43, que colocou o adversário em combinação. Apesar da reação do australiano, que marcou 8,23, Medina controlou a disputa até o fim, fechando com 16,93 pontos contra 14,50 do rival.

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Com o título, Medina sobe da quarta para a segunda colocação no ranking da WSL, ficando atrás apenas de Yago Dora. Ítalo Ferreira, Griffin Colapinto e Miguel Pupo completam o top 5 da temporada. A etapa de Cloud 9 foi a primeira vitória do tricampeão mundial desde abril de 2023, quando venceu em Margaret River.

O Circuito Mundial da WSL terá sua etapa decisiva entre 8 e 20 de dezembro em Pipeline, no Havaí, onde será conhecido o campeão mundial de 2026. Os oito primeiros do ranking avançam direto para a quarta fase, e o evento final distribui 15.000 pontos ao vencedor, diferente das etapas regulares, que oferecem 10.000.

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No feminino, a americana Caitlin Simmers conquistou o título em Cloud 9, subindo três posições no ranking e assumindo o terceiro lugar. Ela venceu a havaiana Carissa Moore na semifinal, em uma bateria marcada por uma interferência que resultou na retirada de uma nota da campeã olímpica. Na final, Simmers superou a australiana Isabella Nichols por 12,00 a 10,77.

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Gabriel Medina executa manobra aérea em Cloud 9, Siargao, durante as semifinais do Philippines Pro
Gabriel Medina executa manobra aérea em Cloud 9, Siargao, durante as semifinais do Philippines Pro (Foto: Matt Dunbar/World Surf League)

Fase final será disputada em Pipeline

O próximo desafio do Circuito Mundial da WSL será a etapa final em Pipeline, no Havaí, entre 8 e 20 de dezembro, quando será definido o campeão mundial de 2026.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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