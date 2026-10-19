Bulgarelli se pronuncia pela primeira vez após saída do Prime Video

Ricardo Bulgarelli se pronunciou pela primeira vez após deixar a equipe esportiva do Prime Video, em julho, em meio à polêmica envolvendo a repórter Alana Ambrósio. Em um pronunciamento público, o comentarista contestou decisões da empresa relacionadas à cobertura das finais da NBA, questionou os critérios adotados pela plataforma e afirmou que foi incluído em uma punição mesmo sem ter participado da declaração que gerou a controvérsia.

➡️Rômulo Mendonça e Bulgarelli pedem desculpas a Alana Ambrósio após a polêmica

Segundo Bulgarelli, a decisão de não enviar profissionais de equipes internacionais para a cobertura das finais havia sido comunicada em fevereiro, sob a justificativa de custos elevados. Na ocasião, a orientação era aproveitar apenas jornalistas que já estivessem nos Estados Unidos.

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O comentarista afirmou que um repórter baseado em Orlando havia sido informado de que seria responsável pela cobertura, após três temporadas em que teria sido preterido de última hora. No entanto, de acordo com seu relato, a decisão mudou pouco antes do início das finais de conferência, e profissionais que inicialmente não viajariam foram enviados aos Estados Unidos.

— O que mudou? Qual foi o critério utilizado? Por que algumas decisões foram revistas e outras não? — questionou Bulgarelli, ao afirmar que não recebeu respostas claras sobre as mudanças.

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O comentarista também criticou os custos envolvidos na operação e comparou a estrutura enviada pelo Prime Video ao trabalho do profissional que já residia nos Estados Unidos. Segundo ele, o repórter realizou coberturas anteriores sem uma equipe de apoio e conseguiu produzir conteúdos exclusivos.

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Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli durante o podcast (Foto: Reprodução)

Bulgarelli contesta punição após polêmica com Alana Ambrósio

Outro ponto abordado por Bulgarelli foi a relação entre o episódio do podcast Jararacas e as medidas adotadas pelo Prime Video. O programa é apresentado por Rômulo Mendonça, narrador que também esteve envolvido na controvérsia após comentários sobre um vídeo publicado por Alana Ambrósio.

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Na gravação, a jornalista relatava aspectos de sua trajetória profissional e celebrava a oportunidade de cobrir presencialmente as finais da NBA. Durante o podcast, Rômulo ironizou o relato e utilizou a expressão "jornalismo de cama de hotel", provocando repercussão negativa nas redes sociais.

Após o episódio, o Prime Video afastou inicialmente Rômulo e Bulgarelli das transmissões das finais enquanto apurava o caso. Os dois posteriormente pediram desculpas públicas à repórter, mas a plataforma encerrou a participação de ambos em sua equipe esportiva.

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Em seu pronunciamento, Bulgarelli apresentou uma cronologia dos acontecimentos e argumentou que a repercussão da fala e as decisões da empresa ocorreram em momentos distintos. Ele também afirmou que a divulgação de informações à imprensa aconteceu antes do pedido público de desculpas, que, segundo o comentarista, havia sido combinado para ocorrer no próprio podcast.

Ricardo Bulgarelli ao lado do narrador Rômulo Mendonça, no TD Garden, em Boston (Foto: Reprodução)

— Eu, Ricardo Bulgarelli, sequer participei da fala que gerou a controvérsia. Não disse nada, não fiz nenhum comentário. Ainda assim, fui incluído na punição — declarou.

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Bulgarelli acrescentou que Rômulo teria defendido internamente que ele não fosse responsabilizado por algo que não havia dito, mas, segundo seu relato, o argumento não foi considerado.

Ao final do pronunciamento, Bulgarelli destacou a importância da lealdade, do respeito e da gratidão ao longo de seus mais de 30 anos de carreira no jornalismo esportivo. Ele afirmou que sempre procurou ajudar profissionais em início de trajetória e abrir portas para pessoas que demonstravam talento e dedicação.

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O comentarista também ressaltou que não pretende convencer o público a adotar sua versão dos acontecimentos, mas defendeu que as conclusões sejam tomadas com base em todas as informações disponíveis.

— Não estou aqui para convencer ninguém. Cada pessoa é livre para tirar suas próprias conclusões, mas considero importante que essas conclusões sejam tomadas a partir dos fatos completos e não de versões de torcidas dos acontecimentos — afirmou.

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Veja o vídeo: